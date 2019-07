Οι επόμενες startups του δισεκατομμυρίου για το 2019

Της Biz Carson

Κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία, το Forbes αναζητά 25 εταιρείες που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς και είναι πιθανό να φτάσουν σε αξία το $1 δισ. Mεταξύ των "αποφοίτων" η υπηρεσία παράδοσης τροφίμων DoorDash, η εταιρεία πώλησης σπιτιών Opendoor, η κατασκευάστρια εταιρεία βαλιτσών Away και η εταιρεία συνθετικής βιολογίας Ginkgo Bioworks.

Φέτος η αναζήτηση των εκκολαπτόμενων "μονόκερων" έγινε με την βοήθεια της TrueBridge Capital Partners. Η Truebridge ανέλυσε τα οικονομικά των περισσότερων από τις 150 start-ups. Αυτή η έρευνα προκάλεσε προβλήματα στην εταιρεία που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο, Cleo, μια εφαρμογή για γονείς με ένα προβληματικό εργασιακό χώρο και μία διευθύνουσα σύμβουλο που έλεγε ψέματα για την ηλικία και το ιστορικό της. Η εταιρεία αποσύρθηκε από την μελέτη και η διευθύνουσα σύμβουλός της παραιτήθηκε στα μέσα Ιουνίου.

Chainalysis

Ιδρυτές: Michael Gronager (Διευθύνων Σύμβουλος), Jonathan Levin, Jan Moller

Κεφάλαια που έχουν αντληθεί : $53 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $8 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Accel, Benchmark

Η Chainalysis με έδρα τη Νέα Υόρκη ασχολείται με το λογισμικό των κρυπτονομισμάτων και ρίχνει φως στο πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το bitcoin, το ethereum, το litecoin και πολλά άλλα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ελέγχουν τους πελάτες και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενώ κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η Υπηρεσία Εσωτερικών Εισοδημάτων και το Ομοσπονδιακό γραφείο έρευνας μπορούν να εντοπίσουν παράνομες συναλλαγές και να ερευνήσουν υποτιθέμενους εγκληματίες. Πριν από την Chainalysis, ο διευθύνων σύμβουλος Michael Gronager, 49 ετών, ήταν συνιδρυτής της εταιρείας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Kraken ενώ ο διευθυντής τεχνολογίας Jan Moller, 47 ετών δημιούργησε το πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων Mycelium.

Contrast Security

Ιδρυτές: Arshan Dabirsiaghi, Jeff Williams, Διευθύνων Σύμβουλος: Alan Naumann

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $122 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη 2018: $25 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Acero Capital, Battery Ventures, General Catalyst, Warburg Pincus

Το 2010, ο αναλυτής ασφάλειας λογισμικού, Jeff Williams, 52 ετών, ξεκίνησε να επενδύει στην συμβουλευτική του Aspect για την ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα αυτοματοποιούσε την ανάλυση ασφάλειες λογισμικού. Το 2014, ο ίδιος και ο πρώην αναλυτής της Aspect Arshan Dabirsiaghi, 36 ετών, ίδρυσαν την Los Altos η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια, για να παρακολουθούν τον κώδικα σε εφαρμογές που εκτελούνται και να ειδοποιήσουν άμεσα τους προγραμματιστές για πιθανά τρωτά σημεία. "Το έργο που έπρεπε προηγουμένως να περάσει από εμπειρογνώμονες ασφαλείας, τώρα πηγαίνει απευθείας στους προγραμματιστές", λέει ο Dabirsiaghi, επικεφαλής επιστήμονας της εταιρείας. Το 2016, η εταιρεία έφερε έναν εξωτερικό διευθύνοντα σύμβουλο, τον Alan Naumann, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της 41st Parameter, για την επέκταση της επιχείρησης.

Cybereason

Ιδρυτές: Lior Div (Διευθύνων Σύμβουλος), Yossi Naar, Yonatan Striem-Amit

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $189 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη 2018: $50 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: CRV, Lockheed Martin, Softbank, Spark Capital

Οι συνιδρυτές Lior Div, Yossi Naar και Yonatan Striem-Amit συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην μονάδα άμυνας του Ισραήλ, Unit 8200, γόνιμο έδαφος για πολλές νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Ενώ εργάζονταν για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου στον στρατό, ήρθε η ιδέα για την Cybereason, μια πλατφόρμα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που βασίζεται στο cloud και ειδικεύεται στη συνεχή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις προηγμένες απειλές στον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία ξεκίνησε το 2012 και μετακόμισε από το Ισραήλ στη Βοστώνη το επόμενο έτος. "Προσφέρεις αξία καθώς βοηθάς μια μεγάλη εταιρεία να μη βρεθεί στις ειδήσεις ως μία από αυτές που δέχτηκαν επίθεση από χάκερς" , δηλώνει ο Div, 41 ετων.

Dave

Ιδρυτές: Paras Chitrakar, Jason Wilk (Διευθύνων Σύμβουλος), John Wolanin

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $13 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $19 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Mark Cuban, Section 32

Ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount, ο Jason Wilk, τώρα 34 ετών, "έβαλε φωτιά" στον προϋπολογισμό του, εξαιτίας των χρεώσεων υπερανάληψης. Ο Wilk, ένας "Redditor" (μέλος δηλαδή της ιστοσελίδας Reddit), είδε ότι οι χρεώσεις υπερανάληψης είναι μια κοινή καταγγελία μεταξύ των χρηστών. Έτσι, το 2016, ίδρυσε την Dave, από το David, η οποία νίκησε τον Γολιάθ δηλαδή τις μεγάλες τράπεζες. Η εφαρμογή παρακολουθεί τις δαπάνες και προειδοποιεί όταν ο λογαριασμός ενός χρήστη κινδυνεύει να χρεωθεί. Η Dave ήταν "η πλατφόρμα της ημέρας" της Apple τον Απρίλιο του 2017 και έχει "κατέβει" σχεδόν 10 εκατομμύρια φορές σε δύο χρόνια. "Οποιαδήποτε ιδέα μπορεί να δοκιμαστεί στο Reddit καθώς είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσει".

Divvy

Ιδρυτές: Blake Murray (Διευθύνων Σύμβουλος), Alex Bean

Κεφάλαια που αντλήλθηκαν: $257 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη 2018: $8 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Insight Partners, New Enterprise Associates, Pelion Venture Partners

Η υπηρεσία εντοπισμού δαπανών, Divvy, αναλαμβάνει τη λειτουργία των Concur και Expensify προσφέροντας δωρεάν τον προϋπολογισμό, την ανίχνευση κάποιας απάτης και τα εργαλεία διαχείρισης δαπανών. Αντί της χρέωσης ανά χρήστη, η εταιρεία Levy, η οποία εδρεύει στη Γιούτα, δίνει στις επιχειρήσεις κάρτες Mastercards και δίνει έκπτωση στις χρεώσεις των εμπόρων από τις τράπεζες όταν οι πελάτες κάνουν αγορές. Οι ιδρυτές, Alex Bean και Blake Murray, και οι δύο 35 ετών, έχουν κερδίσει περισσότερους από 3.000 εταιρικούς πελάτες μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων των WordPress, Evernote και Qualtrics.

Duolingo

Ιδρυτές: Luis von Ahn (Διευθύνων Σύμβουλος), Severin Hacker

Κεφάλαια που έχουν αντληθεί: $108 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη 2018: $36 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: CapitalG, Kleiner Perkins, Union Square Ventures

Το πιο δημοφιλές ψηφιακό εργαλείο εκμάθησης γλωσσών παγκοσμίως, το επτά ετών Duolingo έχει 28 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως. Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν για την δωρεάν έκδοση με τα μαθήματα. Τα έσοδα, που προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές στο Duolingo Plus, αναμένεται να διπλασιαστούν φέτος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Luis von Ahn, 39 ετών, είναι νικητής του βραβείου "genius" του MacArthur και πρώην καθηγητής πληροφορικής Carnegie Mellon. Πριν από την ίδρυση του Duolingo που εδρεύει στο Πίτσμπουργκ, είχε πουλήσει δύο εφευρέσεις στην Google, συμπεριλαμβανομένου του reCAPTCHA, του λογισμικού που ειδοποιεί έναν ιστότοπο ότι δεν είστε bot. Ένας μετανάστης από την πόλη της Γουατεμάλας που λέει ότι η εκμάθηση της αγγλικής μεταμόρφωσε τη ζωή του, προσφέρει δωρεάν μαθήματα γλωσσών σε όλους.

Faire

Ιδρυτές: Marcelo Cortes, Daniele Perito, Max Rhodes (Διευθύνων Σύμβουλος)

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $116 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $100 εκατ.

Βασικοί Επενδυτές: Forerunner Ventures, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, Y Combinator

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τα καταστήματα να επιβιώσουν στην εποχή της Amazon, η Faire συμβάλει στην αποφυγή ρίσκου και ταλαιπωρίας στις αγορές χοντρικής. Η εταιρεία που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο βοηθά τους λιανοπωλητές να ανακαλύψουν και να αγοράσουν νέα προϊόντα στο διαδίκτυο και να δεχτούν δωρεάν επιστροφές εντός 60 ημερών για αντικείμενα που δεν πωλήθηκαν. Σήμερα, προσφέρει 5.000 μάρκες σε 35.000 καταστήματα. Ο διευθύνων σύμβουλος Max Rhodes, ένας 32χρονος πρώην υπάλληλος της Square, σκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιδέα αφού άρχισε να δουλεύει με μια εταιρεία με ομπρέλες στη Νέα Ζηλανδία και αφού ξόδεψε χιλιάδες δολάρια για να πείσει τους ιδιοκτήτες των αμερικανικών καταστημάτων των ΗΠΑ να προμηθευτούν τις συγκεκριμένες ομπρέλες.



Figma

Ιδρυτές: Dylan Field (Διευθύνων Σύμβουλος), Evan Wallace

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $83 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $3 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Greylock, Index Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia

Η Figma επιθυμεί το design να γίνεται online αγνοώντας το παλιό μοντέλο και δημιουργώντας πρόγραμμα περιήγησης, όπου οι σχεδιαστές μπορούν να εργαστούν μαζί. Οι ιδρυτές Evan Wallace, 29 ετών, και ο Dylan Field, 27 ετών, συναντήθηκαν στο Brown University-Wallace και ξεκίνησαν την εταιρεία που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο το 2012. Πέντε χρόνια αργότερα, η Figma άρχισε να χρεώνει τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο προϊόν. (Οι απλοί χρήστες εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν δωρεάν.) Σήμερα, οι επαγγελματίες πληρώνουν 12 δολάρια ανά εκδότη τον μήνα και οι επιχειρήσεις 45 δολάρια τον μήνα για να χρησιμοποιήσουν τη Figma. Περισσότεροι από 5.000 ομάδες, σε εταιρείες όπως η Microsoft, η Volvo, η Uber και η πλατεία, είναι χρήστες.

Fourkites

Ιδρυτές: Arun Chandrasekaran, Matt Elenjickal (Διευθύνων Σύμβουλος)

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $101εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $16εκατ.

Βασικοί επενδυτές: August Capital, Bain Capital Ventures, Hyde Park Venture Partners

Ο Matt Elenjickal, 37 ετών, ένα "σπασικλάκι" των logistics με ένα MBA από το Kellogg School of Management του Northwestern University, ίδρυσε τη FourKites το 2014 για να βοηθήσει τις εταιρείες να ξέρουν πού είναι οι παραδόσεις τους, πότε θα φτάσουν και τι συμβαίνει στην πορεία. Το λογισμικό διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού χρησιμοποιείται σήμερα από περισσότερους από 260 κορυφαίους μεταφορείς στον κόσμο - και πάνω από 500.000 φορτία την ημέρα - συμπεριλαμβανομένων των Best Buy, Kraft Heinz, Nestlé και Smithfield Foods. "Εάν είστε αποστολέας, όταν το φορτηγό εγκαταλείπει τη μονάδα σας δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει", λέει ο Elenjickal. "Έτσι λειτουργούν οι αλυσίδες εφοδιασμού ακόμα και τώρα χωρίς μια λύση όπως αυτή που παρέχει η FourKites".



Front

Ιδρυτές: Mathilde Collin (Διευθύνουσα Σύμβουλος), Laurent Perrin

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $79 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $16 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Sequoia, Uncork Capital

Η Mathilde Collin, μέλος της λίστας του Forbes 30 κάτω των 30, σκέφτηκε την ιδέα της Front στην πρώτη δουλειά μετά το μεταπτυχιακό. "Είδα πόσος χρόνος χάνεται με τους ανθρώπους να ταξινομούν τα emails” δήλωσε. Έτσι, το 2013, ξεκίνησε τη startup με βάση το Σαν Φρανσίσκο για να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο παραγωγικές με ένα κοινόχρηστο εισερχόμενο email το οποίο ενσωματώνει το Facebook, το Twitter και το SMS και ενθαρρύνει την ομαδική συνεργασία. Σήμερα, η Front έχει 5.000 πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Shopify, MailChimp και Stripe.

FuboTV

Ιδρυτές: Sung Ho Choi, David Gandler (Διευθύνων Σύμβουλος), Alberto Horihuela

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $145 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $74 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: 21st Century Fox, Northzone, Sky

Ο David Gandler, 44 ετών, στέλεχος μεγάλου δικτύου πωλήσεων, ξεκίνησε το FuboTV το 2015 για να αξιοποιήσει τη ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρωταθλήματα ποδοσφαίρου του εξωτερικού. Η FuboTV προσέφερε τη ζωντανή μετάδοση ποδοσφαιρικών καναλιών, όπως η GolTV και η Benfica TV και στη συνέχεια αύξησε τα προγράμματα μέσω των συμφωνιών με το bein Sports και το Univision. Σήμερα, η FuboTV με έδρα τη Νέα Υόρκη είναι γενικά η φθηνότερη εναλλακτική λύση στην καλωδιακή τηλεόραση (ξεκινώντας από 54,99 δολάρια το μήνα) που προσφέρει περισσότερα από 90 κανάλια.

Grove Collaborative

Ιδρυτές: Chris Clark, Stuart Landesberg (Διευθύνων Σύμβουλος), Jordan Savage

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $213 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $104 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Bullpen Capital, General Atlantic, Lone Pine

Ρωτήστε τον κ. Stuart Landesberg, 34 ετών, ποιος είναι ο τυπικός πελάτης του και θα σας δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση: "Μια μητέρα ηλικίας 29 ετών που εργάζεται ως καθηγήτρια στο Lawrence του Κάνσας". Ακόμα και στην εποχή της Amazon, η Grove έχει βρει τη θέση της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε μια αγορά $104 εκατ. πωλώντας φυσικά προϊόντα, από απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων έως σφουγγάρια. Περίπου το 60% των εσόδων προέρχεται από προϊόντα που δεν πωλούνται στην Amazon, λέει ο Landesberg. Αλλά θέλει να κάνει περισσότερα από το να πουλάει σαπούνια online. Το 2016, η Grove άρχισε να παράγει τα δικά της φυσικά προϊόντα που αποτελούν πλέον σχεδόν το 50% των πωλήσεών της. Το μυστικό της επιτυχίας; Σχεδίασε προϊόντα που είναι ευκολότερο να μεταφερθούν.Το καθαριστικό τζαμιών, για παράδειγμα, είναι μικρότερο από μια οδοντόκρεμα.

Kong

Ιδρυτές: Augusto Marietti (Διευθύνων Σύμβουλος), Marco Palladino

Κεφάλαια που έχουν αντληθεί: $71 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018 : $5 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Andreessen Horowitz, CRV, Index Ventures, New Enterprise Associates

Το Kong λειτουργεί ως "φύλακας" στα API των εταιρειών (οι κωδικοί που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για την κατασκευή εφαρμογών) και παρακολουθεί πόσο συχνά χρησιμοποιούνται. Ο Augusto Marietti, 31 ετών, και ο Marco Palladino, 30 ετών, ξεκίνησαν την επιχείρηση από ένα γκαράζ στο Μιλάνο, όπου και οι δύο παρακολουθούσαν μαθήματα στο πανεπιστήμιο και παράλληλα πήγαιναν στη Silicon Valley για να κερδίσουν χρήματα. "Σε αυτό το στάδιο, είχαμε μόλις λίγα χρήματα για φαγητό", λέει ο Marietti. "Είχαμε χάσει σίγουρα κάποια χρήματα όταν ξεκινήσαμε αρχικά." Τώρα με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο, η Kong έχει διεισδύσει επιτυχώς σε μια αγορά επιχειρήσεων με 130 πελάτες συμπεριλαμβανομένων των SoulCycle, Yahoo Japan και WeWork.

Lattice

Ιδρυτές: Jack Altman (Διευθύνων Σύμβουλος), Eric Koslow

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $27 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $7 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Shasta Ventures, Thrive Capital

Οι ιδρυτές της Lattice Jack Altman, 30 ετών, και ο Eric Koslow, 28 ετών, έμαθαν από πρώτο χέρι τον αντίκτυπο της εργασιακής κουλτούρας ενώ δούλευαν στη startup Teespring, η οποία πωλούσε μπλουζάκια. Το 2015, αποφάσισαν να κάνουν κάτι γι 'αυτό, αρχίζοντας τη Lattice. Η εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού χρησιμοποιεί μεθόδους για να μετατοπίσει το επίκεντρο της διαχείρισης επίδοσης από την αξιολόγηση του υπαλλήλου στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του. Σήμερα, η Lattice συνεργάζεται με 1.300 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των Coinbase, Instacart, Slack και WeWork. "Οι εργαζόμενοι αναζητούν περισσότερο νόημα από την εργασία από ποτέ και έχουν μεγαλύτερη προβολή και πρόσβαση σε άλλες θέσεις εργασίας από ποτέ", λέει ο Altman.

Next trucking

Ιδρυτές: Elton Chung, Lidia Yan (Διευθύνουσα Σύμβουλος)

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $125 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $46 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Brookfield Ventures, China Energy Group, Sequoia

Ιδρύθηκε από το ζευγάρι Elton Chung και Lidia Yan το 2015 και η Next Trucking με έδρα το Λος Άντζελες λειτουργεί μέσω διαδικτύου. Ενώ άλλες startups όπως η Convoy και η Uber Freight, μεταφέρουν φορτίο από το σημείο Α στο σημείο Β, η Next Trucking επικεντρώνεται στην αποβάθρα ή στο "πρώτο μίλι" της μεταφοράς εμπορευμάτων από το λιμάνι στην αποθήκη. "Η Drayage είναι πολύ πιο περίπλοκη επειδή περιλαμβάνει τερματικά και λιμάνια", λέει ο Yan, 38 ετών. Η Next Trucking έχει διπλασιάσει τα έσοδα κάθε χρόνο από το 2016, φθάνοντας τα 46 εκατομμύρια δολάρια το 2018. Ο Yan προβλέπει ότι τα έσοδα θα φτάσουν τα 120 εκατομμύρια δολάρια φέτος, λαμβάνοντας κυρίως ώθηση από τις μεγάλες συμβάσεις με τους λιανοπωλητές Dollar General, Rite Aid και Steve Madden.

Patreon

Ιδρυτές: Jack Conte (CEO), Sam Yam

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $166 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $35 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Freestyle Capital, Glade Brook Capital Partners, Index Ventures, Thrive Capital.

Ο μουσικός που έγινε επιχειρηματίας, Jack Conte, 35 ετών, θέλει να σπάσει το του πρώτυπο "πεινασμένου καλλιτέχνη", βοηθώντας τους δημιουργούς να κερδίσουν ένα κανονικό εισόδημα. "Η απόφαση να είσαι καλλιτέχνης δεν πρέπει να είναι δύσκολη", λέει ο Conte. "Με τον Patreon, οι καλλιτέχνες προσφέρουν αποκλειστικές εμπειρίες με αντάλλαγμα εισφορές από τους συνδρομητές ή τους "υποστηρικτές". Ο Issa Rae του HBO, ο ιδρυτής της New York Brandon Stanton και ο κωμικός Heather McDonald είναι μερικοί από τους δημιουργούς που χρησιμοποιούν την Patreon και μέχρι το 2019, η εταιρεία αναμένει να πληρώσει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια στους χρήστες της.

Proxy

Ιδρυτές: Denis Mars (Διευθύνων Σύμβουλος), Simon Ratner

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $14 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $1 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Kleiner Perkins

Η εφαρμογή Proxy είναι σαν να έχετε τα κλειδιά σας στο smartphone: Το σήμα του προφίλ σας δίνει πρόσβαση σε οποιοδήποτε κτίριο είστε εγγεγραμμένοι, χωρίς να χρειάζονται πια οι παραδοσιακές κάρτες ταυτότητας και τα κλειδιά. Είναι μια απλή ιδέα, αλλά οι Αυστραλοί ιδρυτές της Denis Mars, 42 ετών, και ο Simon Ratner, 39 ετών, είναι σίγουροι πως βρίσκονται στην αρχή ακόμα. Μέχρι στιγμής, η Proxy με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχει αποδειχθεί δημοφιλής σε πελάτες με ακίνητη περιουσία όπως η WeWork. Ο Mars και ο Ratner ελπίζουν τώρα να επεκτείνουν την τεχνολογία τους (η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή, την πλατφόρμα διαχείρισης και το υλικό ανάγνωσης σήματος) στην επαλήθευση ταυτότητας για το ride-sharing και τα check-in.

Redis Labs

Ιδρυτές: Ofer Bengal (Διευθύνων Σύβμουλος), Yiftach Shoolman

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $147 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $50 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Bain Capital Ventures, Francisco Partners, Goldman Sachs, Viola Ventures

Οι ισραηλινοί βετεράνοι τεχνολογίας Ofer Bengal και Yiftach Shoolman δημιούργησαν μια υπηρεσία γρήγορης βάσης δεδομένων, το 2011, για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιταχύνουν τις απαντήσεις στις εφαρμογές τους. Η Redis Labs στηρίζεται σε αυτό που είναι γνωστό ως NoSQL, μια εναλλακτική μορφή σύνταξης δεδομένων που είναι ταχύτερη από τα παραδοσιακά μοντέλα. Αυτή η εταιρεία βοήθησε εταιρείες όπώς FedEx, Mastercard και άλλα εταιρικά μεγαθήρια. Για να εξελιχθεί γρήγορα, η εταιρεία Mountain View, με έδρα την Καλιφόρνια, προσέφερε μια ελεύθερη έκδοση. Το 2013, κυκλοφόρησε μια πληρωμένη έκδοση με κόστος που ξεκινάει από $5 το μήνα ανά gigabyte.

Remilty

Ιδρυτές: Shivaas Gulati, Josh Hug, Matt Oppenheimer (Διευθύνων Σύμβουλος)

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $312 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 201: $80 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Bezos Expeditions, DFJ Venture Capital (now Threshold Ventures), Generation Investment Management, Naspers’ PayU, QED Investors, Stripes Group

Ο Matt Oppenheimer, ο οποίος εργάστηκε για την Barclays στην Κένυα, και οι συνιδρυτές του ξεκίνησαν την επιχειρηματική δραστηριότητα το 2011 για να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε αναπτυγμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία να στείλουν χρήματα με φτηνό τρόπο σε συγγενείς σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Μεξικό και τις Φιλιππίνες. Σήμερα εξυπηρετεί 60 χώρες και επεξεργάζεται 6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε μεταφορές χρημάτων, περίπου το 1% της αγοράς αποταμιεύσεων ύψους περίπου 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες fintech που απευθύνονται σε μετανάστες.

Rigup

Ιδρυτές:Xuan Yong (Διευθύνων Σύμβουλος), Mike Witte

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $94 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $21 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Bedrock Capital, Founders Fund, Quantum Energy Partners

Υπάρχουν σχεδόν 1.000 γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις ΗΠΑ. Κάθε πηγάδι απαιτεί την είσοδο δεκάδων εταιρειών παροχής υπηρεσιών και εργαζομένων. Ο συνιδρυτής Xuan Yong, πρώην εργαζόμενης της Citadel και D.E. Shaw, πιστεύει ότι η RigUp μπορεί να βελτιώσει το συγκεκριμένο δίκτυο φέρνοντας σε επαφή τους μηχανικούς και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσειων με τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Ο Yong δεν ανησυχεί για τις μηχανές που εισβάλλουν στον κλάδο. "Ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης για εργασία" αναφέρει.

Rothy's

Ιδρυτές: Stephen Hawthornthwaite, Roth Martin (μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος)

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $42 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $140 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Goldman Sachs, Lightspeed Venture Partners

Οι ιδρυτές Roth Martin, πρώην ιδιοκτήτης της γκαλερί τέχνης, και ο Stephen Hawthornthwaite, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης, ξεκίνησαν τη μάρκα υποδημάτων μετά από τα παράπονα των γυναικών τους πως υπάρχει έλλειψη κομψών άνετων παπουτσιών. Tα πλεκτά στρογγυλά ισόπατα παπούτσια της Rothy, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια νερού, έχουν λατρευτεί. Σε μόλις τρία χρόνια, η εταιρεία επεκτάθηκε ταχύτατα με απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές, με τα έσοδα να φτάνουν τα 140 εκατομμυρία δολάρια πέρυσι.

SignalFx

Ιδρυτές: Phillip Liu, Karthik Rau (Διευθύνων Σύμβουλος)

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $179 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $25 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Andreessen Horowitz, CRV, General Catalyst, Tiger Global Management

Το SignalFx παρακολουθεί την υποδομή του cloud σε πραγματικό χρόνο για εταιρείες όπως το Yelp, το Shutterfly και το HubSpot. Το 2013, ο Karthik Rau, 41 ετών, ο οποίος εργάστηκε προηγουμένως στις εταιρίες τεχνολογίας LoudCloud και VMware, ίδρυσε την εταιρεία με τον πρώην εργαζόμενο της Facebook, Phillip Liu, 51 ετών. Ενώ οι ανταγωνιστές συλλέγουν και αναζητούν δεδομένακάθε δύο έως τρία λεπτά, το SignalFx αξιολογεί και ειδοποιεί χρήστες μέσα σε δύο έως πέντε δευτερόλεπτα. "Η διαφορά μεταξύ της απόκτησης αξιόπιστων ειδοποιήσεων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και της λήψης τους σε λίγα λεπτά είναι σημαντική", λέει ο Rau. "Αλλιώς όλοι οι χρήστες σας στο Twitter διαμαρτύρονται".

Synthego

Ιδρυτές: Paul Dabrowski (Διευθύνων Σύμβουλος), Michael Dabrowski

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $157 εκατ.

Εκτιμώμενα κέρδη για το 2018: $20 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Founders Fund, 8VC

Το εργαλείο επεξεργασίας γονιδίων, η Crispr, αποτελεί τη χρυσή λύση στη δημιουργία νέων προϊόντων. Η Synthego εισπράττει από την πώληση εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Ο έτοιμος εξοπλισμός της επιτρέπει στους ερευνητές να αναπτύσσουν γρήγορα προϊόντα που σχετίζονται με γονίδια και να βρίσκουν νέες θεραπείες. Οι ιδρυτές της Paul και Michael Dabrowski, 34 και 38, είχαν προηγουμένως εργαστεί στη SpaceX ως μηχανικοί και έφεραν έναν νέο τρόπο σκέψης στην βιοτεχνολογία.

Truepill

Ιδρυτές: Umar Afridi (Διευθύνων Σύμβουλος), Sid Viswanathan

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $13 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $48 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: Initialized Capital

Οι ιδρυτές της startup, Umar Afridi, 37 ετών, πρώην φαρμακοποιός λιανικής πώλησης, και ο Sid Viswanathan, 35 ετών, που εργαζόταν στο παρελθόν στις Johnson & Johnson και LinkedIn, βλέπουν μια αγορά που αναπτύσσεται και στην οποία μπορεί να εισαχθεί η τεχνολογία. Παρόλο που η Truepill ξεκίνησε με πωλήσεις άμεσα στους καταναλωτές τώρα κάνει ένα μεγαλύτερο παιχνίδι για να εφοδιάζει τους εταιρικούς πελάτες της με ακριβά, ειδικά φάρμακα.

Verkada

Ιδρυτές: Benjamin Bercovitz, Filip Kaliszan (Διευθύνων σύβμουλος), James Ren, Hans Robertson

Κεφάλαια που αντλήθηκαν: $59 εκατ.

Εκτιμώμενα έσοδα για το 2018: $20 εκατ.

Βασικοί επενδυτές: First Round, Meritech, Next47, Sequoia

H Verkada έκανε την έκπληξη στην αγορά μέσα σε δύο χρόνια, προσφέροντας σε μεγάλες επιχειρήσεις, δήμους και σχολεία ένα σύστημα βασισμένο στο cloud που συνδυάζει το hardware και το software για να εντοπίζει την κίνηση και να αποθηκεύει εύκολα τα δεδομένα. Το 2019, η εταιρεία που ιδρύθηκε από τρεις αποφοίτους του Στάνφορντ και ο πρώην συνιδρυτής του Meraki (ένα cloud startup από την Cisco) υπέγραψε στην πόλη Memphis, σύμβαση σχεδόν 1.000 καμερών με το Juul Labs και το Newtown Public School District, στην περιοχή της τραγωδίας με τους πυροβολισμούς το 2012 στο Sandy Hook Elementary School.