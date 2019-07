Οι επενδυτές στο Broadway ετοιμάζονται να χάσουν 100 εκατ. δολάρια

Ανησυχητικά νέα για τους φίλους του Broadway, καθώς ανακοινώθηκαν δύο ακόμα έργα, τα οποία ρίχνουν αυλαία.

Το Pretty Woman πρόκειται να δώσει την τελευταία του παράσταση στις 18 Αυγούστου, ενώ το Frankie and Johnny in the Clair de Lune θα ρίξει αυλαία, ένα μήνα νωρίτερα του προγραμματισμένου, στις 28 Ιουλίου.

Μέχρι την Labor Day (σ.σ. η αντίστοιχη με την εργατική Πρωτομαγιά, που γιορτάζεται την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη), εννέα έργα αναμένεται πως θα έχουν "κατεβάσει ρολά" με τα οικονομικά τους να βρίσκονται κατά πολύ στο "κόκκινο", ενώ μόλις τρία θα είναι αυτά που θα έχουν καταγράψει κέρδη. Σύνολο, λοιπόν, 12 θέατρα άδεια, μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, καταγράφοντας έναν από τον χειρότερο κύκλο εργασιών στην πρόσφατη ιστορία.

Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση

Φαίνεται πως μετά την εκπληκτική περσινή χρονιά ρεκόρ, το "Great White Way" (σ.σ. το Broadway) φαίνεται πως υπόκειται σε "διόρθωση της αγοράς": Οι τιμές κατρακυλούν και ένα υπερκορεσμένο κοινό απορρίπτει το περιττό προϊόν.

Η πραγματική απώλεια είναι αυτή που θα υποστούν οι επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να απωλέσουν περί τα 111 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ εκατοντάδες καλλιτέχνες, μάνατζερ και μουσικοί μένουν να ψάχνουν δουλειά, σε μία αγορά που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί μηχανή του κιμά.

Εδώ είναι η λίστα με την κεφαλαιοποίηση για κάθε έργο:

Μιούζικαλ:

King Kong (36,5 εκατ. δολάρια)

The Cher Show (19 εκατ. δολάρια)

Pretty Woman (17 εκατ. δολάρια)

The Prom (13,5 εκατ. δολάρια)

Be More Chill (9 εκατ. δολάρια)

Θεατρικά:

King Lear (4,9 εκατ. δολάρια)

Gary (4,9 εκατ. δολάρια)

Hillary and Clinton (4,2 εκατ. δολάρια)

Frankie and Johnny (4,1 εκατ. δολάρια)

Τρεις παραστάσεις περιορισμένης διάρκειας έχουν καλύψει το κόστος τους ή βρίσκονται στο όριο, σύμφωνα με τους επενδυτές τους:

The Ferryman (6,7 εκατ. δολάρια)

Burn This (4 εκατ. δολάρια)

What the Constitution Means to Me (2,4 εκατ. δολάρια)

Μιλάμε λοιπόν για δώδεκα έργα, από τα Tony Awards μέχρι την Labor Day (σ.σ. 10 Ιουνίου με αρχές Σεπτέμβρη), τα τρία τέταρτα των οποίων, έχασαν τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα χρήματά τους. Ανατρέχοντας στην περσινή χρονιά, θυμόμαστε ότι την ίδια περίοδο, είχαν "κατεβάσει ρολά" τέσσερα έργα, εκ των οποίων τρία με μεγάλες απώλειες. Πώς συνέβη αυτό; και κυρίως, πώς θα υπάρξει ανάκαμψη;

Αρχικά, από τα 40 εν ενεργεία θέατρα του Μπρόντγουεϊ (ένα βρίσκεται υπό ανακαίνιση), τα 14 γεμίζουν από εμπορικές επιτυχίες, όπως το Wicked και το The Lion King. Προσθέστε τους μη κερδοσκοπικούς χώρους όπως το Lincoln Center και οι εμπορικοί παραγωγοί έχουν μείνει να παλέψουν για 22 θέατρα, τα οποία ανήκουν σε τρεις εταιρείες.

Μιλάμε για μία αγορά που εξαρτάται από τον πωλητή, καθώς το τρίο των ιδιοκτητών συχνά έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε δεκάδες σόου που ερίζουν για κάθε ένα από τα θέατρά τους ανά πάσα στιγμή. Και, ακόμη και αν καταφέρουν να "κλείσουν" ένα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι το σωστό μέγεθος για το προϊόν. Πολλά έργα που είναι φτιαγμένα για μικρό κοινό έχουν "χαθεί" μέσα σε μία αίθουσα 1.400 ατόμων.

Έτσι, αν ο χώρος είναι πάντα περιορισμένος και τα η αγορά σκληρή, τι έκανε το φετινό καλοκαιρινό "λουτρό αίματος" ακόμη πολύ πιο ακραίο από τα προηγούμενα;

Πρώτον, η βιομηχανία προέρχεται από μια εκπληκτική, πολυετή εισπρακτική έκρηξη. Ξεκίνησε το 2016, όταν το Hamilton έγινε το πρώτο σόου που ξεπέρασε τα 3 εκατ. δολάρια σε μια περίοδο οκτώ εβδομάδων. Στη συνέχεια ήρθε ένα πλήθος τεράστιων χιτ: Hamilton, Harry Potter, Hello Dolly!, Frozen και Bruce Springsteen όλα έτρεχαν ταυτόχρονα, καθιστώντας το 2018, μία χρονιά ορόσημο για το Broadway, με πωλήσεις 1,8 δισ. δολαρίων.

Επιπλέον, ακόμα και τα έργα που δεν προδιαγραφόταν πως θα είναι μεγάλες επιτυχίες, είχαν καλές πωλήσεις. Περιστασιακά κάποια έκλεισαν, αλλά οι περισσότερες πιο εμπορικές επιτυχίες μετατράπηκαν σε στέρεη πηγή εισοδημάτων και παρέμειναν ως τέτοια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά την υπερφορτωμένη αγορά.

Τότε ήρθε το πιο πρόσφατο κύμα των ελπιδοφόρων. Υπήρχαν διάσπαρτες επιτυχίες (κυρίως το "Kill a Mockingbird" και το "Hadestown"), αλλά πολλά ήταν αμφιλεγόμενα, ή έλαβαν ανάμεικτες κριτικές που κανείς δεν περίμενε να μετατραπούν σε σταθερή και μεγάλη επιτυχία. Και όταν οι υπεύθυνοι των Tony σνόμπαραν τις πιο πολλές πιθανές υποψηφιότητες, η ταξινόμηση ήταν αναμενόμενη.

Ακολουθεί ένα ξεκάθαρο γεγονός: κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των Tony πέρυσι, όλα εκτός από τέσσερα σόου, αύξησαν κατά 60% τα έσοδά τους πέραν του αναμενομένου ή και περισσότερο. Αυτή την χρονιά; Δεκαπέντε απέτυχαν να πιάσουν αυτό το όριο. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό που έμεινε στο τραπέζι.

Και αυτός είναι ο κύριος οδηγός της "σφαγής" αυτού του καλοκαιριού. Ναι, όταν ο Springsteen τερμάτισε τις εμφανίσεις του, η μέση τιμή του εισιτηρίου της βιομηχανίας μειώθηκε σχεδόν κατά 10%, αλλά ο πραγματικός ένοχος ήταν μια έλλειψη νέων εκπομπών που απέτυχαν στο να προσελκύσουν αγοραστές σε οποιαδήποτε βιώσιμη τιμή.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι όλες αυτές οι παραγωγές χάσιμο χρόνου. Οι παραγωγοί τείνουν να ανακοινώνουν μόνο τα σόου που έχουν υπερκαλύψει το κόστος παραγωγής τους, δημιουργώντας μια ψεύτικη άποψη ότι το Broadway είναι ένα παιχνίδι all-or-nothing. Το The Cher Show, για παράδειγμα, μπορεί να έχασε αρκετά χρήματα, αλλά οι επενδυτές του πιθανώς θα πάρουν μερικά από τα χρήματά τους πίσω.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Broadway έχουν δυνητικά άπειρα περιθώρια κέρδους (το Wicked είναι αδιαμφισβήτητα η πιο προσοδοφόρα ιδιοκτησία στον κατάλογο της Universal), αλλά σπάνια μία παράσταση επιβιώνει αρκετά για να το αποδείξει, και πολλά έργα χάνουν τα πάντα. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι θα υπάρξουν μερικές επιστροφές χρημάτων της τάξεως του 10% των επενδύσεων σε όλους τους τομείς, το κλείσιμο του καλοκαιριού θα βρει τη βιομηχανία χαμένη κατά 100 εκατ. δολάρια.

Τι συμβαίνει μετά; Δεδομένης της υπερπληθώρας έργων που περιμένουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής, αυτά τα θέατρα δεν θα παραμείνουν κενά για πολύ. Παρ' όλα αυτά, οι αριθμοί του box office του 2019 είναι απίθανο να σπάσουν κάποιο ρεκόρ- λίγες από τις ανακοινωθείσες παραγωγές δημιουργούν αρκετό θόρυβο για να καλύψουν το έλλειμμα του καλοκαιριού.

Το Jagged Little Pill του Alanis Morissette είναι ένα από αυτά, όπως και το The Inheritance, ένα έπος δύο κομματιών, το οποίο αποκλήθηκε το Big Event του έτους. Και το Moulin Rouge είναι ήδη κάνει τρελές πωλήσεις. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού ρόστερ είναι μια διαδικασία "κάτσε και θα δούμε τι θα γίνει" με αρκετά "όχι πάλι αυτή η διασκευή".

Και ξέρετε κάτι; Δεν υπάρχει πρόβλημα. Η βιομηχανία είναι υγιής ακόμη, έστω κι αν δε σπάει συνεχώς ρεκόρ. Οι επιτυχίες όπως το Hadestown και το Mockingbird αποδεικνύουν ότι η ζήτηση παραμένει υψηλή για ζωντανό θέατρο. Ο καλοκαιρινός κύκλος εργασιών είναι απλά μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η ποιότητα έχει επίσης σημασία. Οι αγοραστές δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μόνο επειδή μια παραγωγή φέρει την ταμπέλα του Μπρόντγουεϊ.

Ακόμη και στα καλύτερά του, είναι ακόμα επικίνδυνο. Το Frankie and Johnny πήρε λαμπερά σχόλια και έχει πρωταγωνίστρια την έξι φορές βραβευμένη με Tony, Audra McDonald. Το Be More Το Chill έκανε αρκετό θόρυβο, ώστε οι φίλοι να στριμάρουν διαδικτυακά το άλμπουμ του πάνω από 200 εκατομμύρια φορές. Το Prom πήρε επτά υποψηφιότητες Tony, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το καλύτερο μιούζικαλ.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Το "Great White Way" είναι στρωμένο με επιτύμβιες στήλες όλων των ειδών των έργων.