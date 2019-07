Η Kylie Jenner, η Beyoncé και οι υψηλότερα αμειβόμενες γυναίκες στην ψυχαγωγία

Για δεύτερη φορά, η Taylor Swift, "τραγούδησε" και "χόρεψε" στον δρόμο προς την κορυφή της παγκόσμιας λίστας Celebrity 100 με τους υψηλότερα αμειβόμενους celebrities της ψυχαγωγίας, φτάνοντας τα $185 εκατ. τους τελευταίους 12 μήνες.

Στη λίστα βρίσκεται μαζί με άλλες συναδέλφους της όπως η Beyonce στη θέση 20 με $81 εκατ., η νεοεισερχόμενη Ariana Grande, στη θέση 62, με $48 εκατ., η Jennifer Lopez, στη θέση 76 με $43 εκατ., η Lady Gaga, στη θέση 90 με $39,5 εκατ. και η Celine Dion, στη θέση 100 με $37,5 εκατ.

"Δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένη" δήλωσε κάποτε στο Forbes η Beyonce. "Δεν έχω συναντήσει ποτέ κανέναν που να εργάζεται σκληρότερα από εμένα στον κλάδο μου".

Αν και στη φετινή λίστα Celebrity 100 οι γυναίκες που συγκαταλέγονται είναι μεγάλα ονόματα, συνολικά μόνο 16 βρίσκονται σε αυτή. Αυτό δείχνει και το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων που υπάρχει στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Οι περισσότερες από τις μισές γυναίκες είναι μουσικοί. Στην οθόνη είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεπεραστεί αυτό το χάσμα καθώς μόνο δύο από τους 12 ηθοποιούς της λίστας είναι γυναίκες. O ρόλος της Μαύρης Χήρας που υποδύθηκε η Scarlett Johansson (No.47, $56 εκατ.) την έκανε την γυναίκα με τις μεγαλύτερες αποδοχές της Marvel Universe. Εκτός από ένα μισθό, περίπου $15 εκατ. για την ταινία Avengers: Endgame, κέρδισε και ένα ποσοστό από τα κέρδη της ταινίας ύψους $700 εκατ. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι η μόνη γυναίκα της ταινίας που φιγουράρει στη λίστα σε σχέση με τους πέντε συναδέλφους της. Αυτές οι ταινίες μεγάλου προϋπολογισμού πληρώνουν τους πρωταγωνιστές εκ των προτερών και αργότερα κερδίζουν ένα μερίδιο. Αλλά αυτό συνήθως γίνεται για τους άντρες.

Από την μικρή οθόνη, η Sofia Vergara, (No 76, $43 εκατ.) είναι η μοναδική τηλεοπτική ηθοποιός που έκανε τη διαφορά. Παρά το γεγονός πως ο μισθός της από το Modern Family είναι υψηλός, περίπου $550.000 το επεισόδιο, οι εμφανίσεις της εκτός τηλεόρασης αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού εισοδήματός της. Το όνομα της Vergara υπάρχει ως εμπορικό σήμα στα πάντα από μια σειρά επίπλων στο Rooms to Go μέχρι σε μια σειρά τζιν στο Walmart.

"Την ηθοποιΐα την αγάπησε αλλά ήξερε πως δεν πρόκειται να κερδίσει χρήματα από αυτό, οπότε άρχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά" δήλωσε στο Forbes ο Luis Balaguer, ο μανατζερ και συνεργάτης της.

Συμφωνίες όπως αυτής της Vergara που επιτρέπουν σε μία διασημότητα να κατέχει ένα κομμάτι μιας επιχείρησης και έτσι να λαμβάνει ένα ποσοστό κέρδους παρά έναν εφάπαξ μισθό, αλλάζουν το παιχνίδι.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης η Kylie Jenner (No.2, $170 εκατ.) και η ετεροθαλής αδερφή της Kim Kardashian West (No.26, $72 εκατ.), και οι δύο έχουν τις δικές τους εταιρείες καλλυντικών.

Η Rihanna (No.36, $62 εκατ.) κατέχει τη δημοφιλή εταιρεία Fenty Beauty και μια σειρά με πολυτελή είδη του LVMH.

"Έχω πει πως είμαι έτοιμη να βγάλω τα δικά μου χρήματα. Δεν θέλω να το κάνω με κάποιον άλλον" δήλωσε η Jenner στο Forbes για την επιχείρησή της.

Η Ellen DeGeneres (No.22, $88,5 εκατ.),για παράδειγμα κατέχει περισσότερο από το 50% του talk show της. Αυτό σημαίνει ότι παίρνει ένα ποσοστό από τα κέρδη που βγάζει το σόου από τις διαφημίσεις και την τοποθέτηση προϊόντων. Η J.K. Rowling (No.13, $92 εκατ.) που κράτησε τα δικαιώματα για τα βιβλία του Χάρι Πότερ κερδίζει χρήματα για κάθε ταινία, για εκπομπή Broadway και θεματικό πάρκο που συνδέεται με τη δημοφιλή σειρά βιβλίων.

Τις τελευταίες ημέρες, πολλά έχουν ειπωθεί για το γεγονός πως η Taylor Swift δεν κατέχει πλέον την κυριότητα των δίσκων της. Ωστόσο στο πλαίσιο της νέας σύμβασης της με τη Republic Records θα εχει την ευκαιρία να αποκτήσει τον έλεγχο των μελλοντικών της προσπαθειών. Κινήσεις σαν και αυτές θα βοηθήσουν τις γυναίκες να κερδίσουν μελλοντικά θέσεις στη λίστα Celebrity 100 τα επόμενα χρόνια.

Άλλο ένα καλό σημάδι: οι 16 γυναίκες στη λίστα αυτή κέρδισαν $1,17 δισ.. Αν και είναι πολύ λιγότερα από τα $5,09 δισ. που κερδίζουν συνολικά οι 84 άντρες της λίστας είναι αρκετά αν τα υπολογίσουμε κατά άτομο. Κατά μέσο όρο αναλογούν $73 εκατ. για κάθε γυναίκα και $60,5 εκατ. για κάθε άντρα.

Οι υψηλότερα αμειβόμενες γυναίκες στη ψυχαγωγία για το 2019:

16. Celine Dion: $37,5 εκατ.

15. Lady Gaga: $39,5 εκατ.

13. Sofia Vergara: $43 εκατ.

13. Jennifer Lopez: $43 εκατ.

12. Ariana Grande: $48 εκατ.

11. Judy Sheindlin: $49 εκατ.

10. Scarlett Johansson: $56 εκατ.

9. Pink: $57 εκατ.

8. Katy Perry: $57,5 εκατ.

7. Rihanna: $62 εκατ.

6. Kim Kardashian West: $72 εκατ.

5. Ellen DeGeneres: $80,5 εκατ.

4. Beyoncé: $81 εκατ.

3. J.K. Rowling: $92 εκατ.

2. Kylie Jenner: $170 εκατ.

1. Taylor Swift: $185 εκατ.