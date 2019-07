Τα 716 εμπορικά σήματα των Καρντάσιαν: Πώς προσπαθούν να τα προστατεύσουν

Πέραν του θορύβου που έχει προκαλέσει η κίνηση της Κιμ Καρντάσιαν να προσπαθήσει να κατοχυρώσει για λογαριασμό της τη λέξη "κιμονό", για μία νέα σειρά shapewear, η ευρύτερη οικογένειά της (συγκεκριμένα ο Κάνιε Γουέστ και οι ετεροθαλείς αδερφές της Κάιλι και Κένταλ Τζένερ), υποβάλλουν μαζικές αιτήσεις για εμπορικά σήματα -716 με μια πρόχειρη μέτρηση- για να προστατεύσουν τα προσωπικά τους brand και να αποτρέψουν όποιον πιθανώς κάνει σκέψεις να επωφεληθεί από το όνομά τους.

Δικαστήριο στην Καλιφόρνια ανάγκασε την εταιρεία Missguided USA, να πληρώσει 2,7 εκατ. ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν, καθώς όπως ισχυρίστηκε η τελευταία, η εταιρεία χρησιμοποίησε "την προσωπικότητα και τα εμπορικά της σήματα" για να πουλήσει προϊόντα-μαϊμού από τα αυθεντικά ρούχα που φοράει. Και μόλις την περασμένη βδομάδα η Κιμ Καρντάσιαν λάνσαρε τη νέα σειρά shapewear "Κιμονο", η οποία όμως ωθήθηκε σε μετονομασία, καθώς οι κραυγές για "κλοπή" μέρους της κουλτούρας των Ιαπώνων ήταν έντονες. Πίσω στο 2016 η Κάιλι Τζένερ είχε μία κόντρα με την Αυστραλή σούπερ σταρ Κάιλι Μινόγκ, όταν η πρώτη προσπάθησε να κατωχυρώσει το "Κάιλι" και τη δεύτερη να αντιδρά, κερδίζοντας τη δικαστική μάχη.

Η Jana Gouchev, δικηγόρος εμπορικών σημάτων με έδρα το Μανχάταν, δήλωσε ότι οι Καρντάσιαν διαθέτουν μεγάλο αριθμό εμπορικών σημάτων προκειμένου να καλύψουν όλες τις πιθανές επιχειρηματικές δραστηριότητες. "Δεν γνωρίζουν απαραίτητα τι πρόκειται να εμπορευθούν, κι έτσι θέλουν να τα προστατεύσουν αυτά εκ των προτέρων", είπε. "Οτιδήποτε βάζετε στο όνομα Kardashian έχει τόσο μεγάλη αξία λόγω του ονόματος και γι' αυτό θέλουν να το προστατεύσουν σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορούν να σκεφτούν. Επειδή δεν θέλουν κάποιος άλλος να εκμεταλλευθεί το εμπορικό τους σήμα".

Οι Γουεστ, μαζί με την Κάιλι Τζένερ, υπέβαλαν αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στα ονόματα των παιδιών τους για να εμποδίσουν άλλους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα ονόματα των παιδιών σε επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις για εμπορικά σήματα πρέπει να ανανεώνονται κάθε πέντε χρόνια.

Ενδεικτικά

Κιμ Καρντάσιαν: (149 αιτήσεις κατοχύρωσης) Fleur Fatale: για είδη μπάνιου και αρώματα, Deeply Felt: είδη μακιγιάζ, Kardashian Khaos: 15 ξεχωριστές αιτήσεις, Kimogif: για ασύρματη μεταφορά εικόνων, Belle Noel, Chicago West, Dashing by Kim Kardashian, Glam Bible, Kardashian Kollection Kurves, Kimoji

Κάνιε Γουέστ: 405 αιτήσεις Half Beast: για επιχείρηση ψυχαγωγίας Good Water: για όλα τα είδη νερού Past Tell Museum: για λούτρινα παιχνίδια, εμπορικά προϊόντα, ρούχα, σεντόνια, είδη κουζίνας και έπιπλα, Yandhi: ρούχα,. αξεσουάρ και είδη γραφείου, Calabasas Clothing, H.A.M., Loop Dreams, Mercy by Kanye West, Red October, Yeezi, Yeezus, Yeezy, Yeezy Sound

Κάιλι Τζένερ: 128 εμπορικά σήματα Kylie Jenner Truck: για γυναικεία είδη και δώρα, Stormiworld: παιδικά παιχνίδια και ρούχα, Kybrow

Kylash, Kylighter, Kyshadow

Κένταλ Τζένερ: 34 εμπορικά σήματα Cake by Kendall and Cara: για καπέλα και σκούφους, Metal Haven by Kendall and Kylie: κοσμήματα, Kendall + Kylie