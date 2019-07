Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πώς ονειρεύομαι την Ελλάδα του αύριο

Είναι ο πολυτιµότερος παίκτης στο ΝΒΑ, το κορυφαίο πρωτάθληµα του κόσµου, και ο πρώτος Έλληνας που κατακτά αυτήν τη διάκριση. O Γιάννης Αντετοκούνµπο µιλά στο "Forbes" µε αφορµή την πρώτη λίστα των 30 πιο επιτυχηµένων κάτω των 30 για την Ελλάδα και στέλνει µήνυµα στους νέους που ξεκινούν τώρα τη σταδιοδροµία τους, ενώ παράλληλα εξοµολογείται πώς ονειρεύεται την Ελλάδα τού αύριο.

Συνέντευξη στη Μαρίση Μπαλιούση

- Η ελληνική έκδοση του "Forbes" συνέταξε για πρώτη φορά τη λίστα "30 κάτω των 30", η οποία περιλαμβάνει 30 Έλληνες και Ελληνίδες κάτω των 30 που έχουν διαπρέψει στον τομέα τους και στην οποία περιλαμβάνεστε κι εσείς. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς τους νέους που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες και που πιθανώς να μην έχουν τους τρόπους να τα κυνηγήσουν; Ποια είναι η συμβουλή σας;

Αυτό που έχω να τους πω είναι πως δεν έχει σηµασία από πού ξεκινάς την όποια προσπάθεια. Μερικές φορές η µοίρα σε οδηγεί να αρχίσεις από το µηδέν, αλλά ποτέ δεν θα στερήσει την κορυφή σε όποιον δουλεύει και είναι αφοσιωµένος στον στόχο του και στο όραµά του.

- Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί 10 χρονών που θέλει να παίξει μπάσκετ;

Να παίξει για τη χαρά του παιχνιδιού αρχικά και ύστερα, αν το αγαπήσει, είµαι σίγουρος πως θα ξέρει τι πρέπει να κάνει για να προχωρήσει.

- Πώς φαντάζεστε την Ελλάδα τού αύριο; Τι είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε στη χώρα μας; Πώς την ονειρεύεστε;

Θα µιλήσω µε µπασκετικούς όρους. Θα ήθελα να αποκτήσουµε ξανά αυτό που ξεχωρίζει µια µέτρια οµάδα από µια πρωταθλήτρια... Να παίζουµε όλοι σαν ένα, να βάζουµε το εγώ µας λίγο στην άκρη και να σεβόµαστε τις ανάγκες των "Συµπαικτών" µας. Όλα τ’ άλλα ευτυχώς τα κληρονοµήσαµε.

- Διανύετε μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας σας, ενώ μόλις κερδίσατε τον τίτλο του πιο πολύτιμου παίκτη της σεζόν στο σημαντικότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Τα είχατε ονειρευτεί όλα αυτά; Ήρθαν νωρίτερα απ’ ό,τι υπολογίζατε; Αργότερα; Ήρθαν εύκολα; Δύσκολα;

Αν δεν τα είχα ονειρευτεί, δεν θα τα κατάφερνα. Δεν εννοώ τα ακριβά συµβόλαια και ό,τι συνεπάγεται αυτό, αλλά το να καταφέρω να µε υπολογίζουν ως έναν από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν το σπορ ποτέ.

- Πότε συνειδητοποιήσατε ότι το μπάσκετ είναι αυτό που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας; Τι ήταν αυτό που σας ώθησε προς αυτή την κατεύθυνση;

Ο Θανάσης, ο µεγάλος µου αδερφός, ξεκίνησε πρώτος να παίζει µπάσκετ και, επειδή ήθελα να περνάω αρκετό χρόνο µαζί του, τον ακολούθησα. Ύστερα το ερωτεύτηκα και είπα στους γονείς µου ότι αυτό θέλω να κάνω... να παλέψω να αλλάξω τη ζωή µας µέσα από το µπάσκετ.

- Ποιος ήταν αυτός που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην μπασκετική σας καριέρα;

Ο αδελφός µου και, κατ’ επέκταση, η οικογένειά µου, που µε στήριξε στην επιλογή µου, καθώς και όλοι οι προπονητές µου µέχρι σήµερα.

- Τι χρειάζεται να έχει ένας "σούπερ αθλητής"; Ποιες είναι οι συνθήκες που μπορούν να εξασφαλίσουν ή να συμβάλουν στην επιτυχία του;

Όλα είναι µέρος όλων. Δεν µπορείς να αποµονώσεις ένα-δύο πράγµατα. Αν µπορείς να έχεις µια ποιοτική καθηµερινή ρουτίνα, δηλαδή το ιδανικό φαγητό, καλή αποθεραπεία, αρκετή ξεκούραση και, σίγουρα, επίπεδο προπόνησης που να σε βελτιώνει καθηµερινά, είναι υπεραρκετά σε συνδυασµό µε την προσωπική σου έξτρα εργατοώρα να σε αλλάξουν επίπεδο.

- Η φρενίτιδα "Αντετοκούνμπο" έχει αγγίξει και την Αμερική. Πρόσφατο δημοσίευμα του περιοδικού "Forbes" ανέφερε πως το φαινόμενο Αντετοκούνμπο μετέτρεψε τους Μπακς σε διεθνές brand. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αρκετοί γονείς στις ΗΠΑ έχουν δώσει το όνομα "Γιάννης" στα παιδιά τους. Πέραν του ότι αποτελείτε αθλητικό πρότυπο, αποτελείτε και κοινωνικό πρότυπο. Πώς σας κάνουν να αισθάνεστε όλα αυτά;

Δεν µου αρέσουν τα κολακευτικά λόγια, η αλήθεια είναι µε κάνουν soft, προτιµώ τις αυστηρές κριτικές... Με πεισµώνουν και µου δίνουν παραπάνω κίνητρο.

- Οι Μπακς έφτασαν πολύ κοντά στο πρωτάθλημα φέτος, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Τι χρειάζεται για να φτάσουν οι Μπακς στα finals και να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα;

Ξέραµε το επόµενο πρωινό τι χρειάζεται να βελτιώσουµε για να φτάσουµε στην κορυφή την επόµενη χρονιά και, πρωτίστως, τι πρέπει να βελτιώσω εγώ... Αλλά θα το κρατήσουµε για τον εαυτό µας.

- Σύμφωνα με το "Forbes", βρίσκεστε στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του κόσμου. Σκέφτεστε ήδη την επόμενη –μετά μπάσκετ– μέρα; Επενδύετε κάπου τα χρήματα που κερδίζετε;

Είµαι µεθοδικός και προσεκτικός στις κινήσεις µου από τη φύση µου. Προτιµώ επενδύσεις χαµηλού ρίσκου, κάνoντας διασπορά του κεφαλαίου µου σε διαφορετικούς τοµείς. Αν υπάρξει ιδέα, βέβαια, που θα µπορούσε να αλλάξει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, δεν θα είχα πρόβληµα να ρισκάρω χρόνο και χρήµατα. Στο τέλος της ηµέρας "it’s all about the legacy you leave behind".

- Την ίδια στιγμή, έχετε να επιδείξετε και πλούσια δράση εκτός παρκέ, βοηθώντας έμπρακτα ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κάνατε μια δωρεά για την κατασκευή ενός γηπέδου μπάσκετ στη Ραφήνα. Μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχετε και στην πρωτοβουλία "Give N Rise". Κι όμως, δεν μιλάτε εσείς ο ίδιος για όλα αυτά...

Με λόγια δύσκολα σήµερα παρακινείς τον διπλανό σου, µε πράξεις ίσως έχουµε καλύτερη τύχη.

- Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε σε όλους τους νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την καριέρα τους, ανεξαρτήτως αντικειμένου; Ποια είναι τα στοιχεία που θα συντελέσουν στην επιτυχία τους;

Μην αφήνετε κανέναν να σας ασκεί πίεση, µόνο εσείς ξέρετε πόσο πολύ θέλετε να πετύχετε. Καµία ώρα χαµένη, µικρά βήµατα µπροστά κάθε µέρα και, όταν θα είσαι έτοιµος για το άλµα στην κορυφή, πίστεψέ µε θα το νιώσεις πρώτος.

