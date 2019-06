Οικογένεια Vanderbilt: Πώς οι Αμερικανοί "γαλαζοαίματοι" έχασαν την περιουσία τους

Της Natalie Robehmed

Tα πλούσια σπίτια της οικογένειας Vanderbilts, τα πολυτελή πάρτι και οι έντονοι χαρακτήρες ήταν τα χαρακτηριστικά που την καθιέρωσε ως την οικογένεια της χρυσής εποχής. Κάποια στιγμή οι Αμερικανοί που πλούτισαν χάρη σε μια επιχείρηση σιδηροδρόμων είδαν τα δολάρια τους να εξανεμίζονται. Πού πήγαν όλα;

Ο Cornelius "Commodore” Vanderbilt ξεκίνησε την οικογενειακή επιχείρηση αφού δανείστηκε $100 από τη μητέρα του για να οδηγήσει ένα επιβατηγό σκάφος στο Staten Island το 1810. Επεκτάθηκε σε ατμόπλοια και στη συνέχεια έχτισε τη δική του αυτοκρατορία σιδηροδρομικών γραμμών, New York Central. Η αυτοκρατορία του Vanderbilt επεκτάθηκε σε όλες τις πολιτείες και έτσι απέκτησε το μονοπώλιο για όλες τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες εντός και εκτός της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το θάνατό του η περιουσία του ανερχόταν σε $100 εκατομμύρια.

"Ο καθένας μπορεί να βγάλει μια περιουσία. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας άνθρωπος με μυαλό" είχε πει ο Commodore στον γιο του William Henry "Billy” Vanderbilt, σύμφωνα με το "Fortune’s Children: The Fall of the House of Vanderbilt” που γράφτηκε από τον ξάδερφο Arthur T. Vanderbilt II.

O νεαρός Billy έκανε το καλύτερό του: κληρονόμησε το 87% της οικογένειας στη New York Central και επέκτεινε την επιχείρησή διπλασιάζοντας την περιουσία της οικογένειας η οποία ξεπέρασε τα $200 εκατ.

Ο Cornelius επιθυμούσε το μεγαλύτερο μέρος της οικογενειακής περιουσίας να δοθεί σε έναν απόγονο του, αλλά ο Billy πέθανε το 1885 και άφησε τις μετοχές της εταιρείας στους δύο γιους του, Cornelius Vanderbilt ll και William Kissam Vanderbilt. Η κατανομή της περιουσίας του Venderbilt στην τρίτη γενιά συνέπεσε με μείωση του ενδιαφέροντος για την New York Central και με μια σταδιακή αύξηση των δαπανών.

Ο Cornelius Vanderbilt II διαχειριζόταν τους σιδηρόδρομους έως και το θάνατό του το 1899. Ο William Kissam Vanderbilt, ανέλαβε την επιχείρηση αλλά σύντομα αποσύρθηκε για να επικεντρωθεί στα γιοτ και στα καθαρόαιμα άλογά του.

H Χρυσή Εποχή συνοδευόταν από τεράστιες δαπάνες και ατελείωτες συγκεντρώσεις. Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας ήταν και μια εντυπωσιακή συλλογή έργων τέχνης από παλιούς δασκάλους και μια σειρά από σπίτια στο Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ συμπεριλαμβανομένων των Τhe Breakers και 10 αρχοντικά στην πέμπτη Λεωφόρο του Μανχάταν.

Η οικογένεια ασχολήθηκε επίσης με τη φιλανθρωπία. Η τρίτη γενιά και συγκεκριμένα ο William Kissam Vanderbilt έδωσε $1 εκατ. για την κατασκευή κατοικιών στη Νέα Υόρκη καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για το Πανεπιστήμιο Columbia, την κλινική Vanderbilt και το Πανεπιστήμιο Vanderbilt.

Ήταν η τρίτη γενιά αυτή που σταμάτησε να μεγαλώνει την περιουσία. Οι φιλανθρωπίες του William και οι δαπάνες του άφησαν ένα ακίνητο που άξιζε το ποσό που είχε κληρονομήσει ο ίδιος το 1885 όταν πέθανε ο πατέρας του.

Ίσως η πιο αξιοσημείωτη γενιά ήταν η τέταρτη γενιά Vanderbilt. Ο γιος του Cornelius, Reginald "Reggie” Claypool Vanderbilt, ένας άπληστος τζογαδόρος και playboy, ήταν ο πατέρας της σχεδιάστριας μόδας Gloria Vanderbilt και ο παππούς του παρουσιαστή του CNN Anderson Cooper. Ο αδερφός του Cornelius "Neily” Vanderbilt III δαπάνησε τεράστια ποσά για τη διατήρηση του υψηλού κύρους της οικογένειας.

Καθώς η κληρονομιά μοιράστηκε σε περισσότερους απογόνους η New York Central υπέστη αρκετές αλλαγές. Οι μεταφορές βρέθηκαν στην κορυφή στα τέλη της δεκαετίας του 1920, αλλά τα εμπορεύματα υποχώρησαν και μέχρι το τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου τα φορτηγά, τα αεροπλάνα και τα λεωφορεία είχαν μειώσει τη δουλειά. Μεταξύ 1946 και 1958 οι καθημερινές διαδρομές μεταξύ Νέας Υόρκης και Σικάγο είχαν μειωθεί από τις 6 στις 4.

Η οικογένεια επίσης πούλησε μετοχές της New York Central, επιτρέποντας στη Chesapeake και Ohio Railway να γίνει βασική μέτοχος. Ο Robert Young της C & O αυτοκτόνησε το 1958 μετά από μια καταστροφική χρονιά κατά τη διάρκεια της οποία αναγκάστηκε να μη διανείμει μερίσματα.

Η New York Central τότε συγχωνεύτηκε με την Pennsylvania Railroad Company το 1968 δημιουργώντας την πιο αποτυχημένη εταιρεία γνωστή ως Pennsylvania New York Central Transportation Company.

H New York Central ήταν κάποτε η δεύτερη μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία στις ΗΠΑ με 11.000 μίλια διαδρομής που κάλυπταν 11 πολιτείες και δύο επαρχίες του Καναδά. Μέχρι το 1970 κήρυξε πτώχευση.

Σήμερα μια πύλη από σίδερο από ένα αρχοντικό των Vanderbilt αποτελεί την είσοδο ενός κήπου 5 στρεμμάτων στο Σέντραλ Παρκ. Στην πολυκατοικία του Cornelius και της Alice Vanderbilt στο Μανχάταν τώρα στεγάζεται το πολυκατάστημα Bergdorf Goodman.

Και παρόλο που δεν υπάρχουν αναγνωρίσιμες επιχειρήσεις ή σημαντική κληρονομιά που να δικαιολογεί τη συμμετοχή στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες οικογένειες της Αμερικής, η υστεροφημία τους ζει μέσω του πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ, στο Τενεσί και μέσω της λεωφόρου Vanderbilt στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν.