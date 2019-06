Η σειρά "Chernobyl" έσπασε το ρεκόρ του "Game of Thrones" για το HBO

Του Paul Tassi

Ο συνδρομητικός τηλεοπτικός σταθμός HBO ήθελε έναν φρέσκο αέρα να πνεύσει στα πανιά του μετά το τέλος του "Game of Thrones", και τον βρήκε στο "Chernobyl", τη μίνι σειρά πέντε επεισοδιών που εξιστορεί όσα τραγικά συνέβησαν λίγο μετά το τρομακτικό πυρηνικό ατύχημα στη Σοβιετική Ένωση το 1986.

Η εν λόγω σειρά έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία των τηλεθεατών στο IMDB, αλλά τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ για το HBO, αφού το "Chernobyl" έχει συγκεντρώσει υψηλότερη τηλεθέαση από τη σειρά "Sharp Objects", είναι πολύ κοντά στο "True Detective" και λίγο πιο κάτω από το "Big Little Lies".

Η σειρά "Chernobyl", όμως, έχει σπάσει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, καθώς το 52% του κοινού που το παρακολούθησε προέρχεται από το HBO Go, το HBO Now και άλλες συνδρομητικές υπηρεσίες του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά έχει ξεπεράσει το ρεκόρ του 46% που είχε καταγράψει προηγουμένως το "Game of Thrones".

Πρόκειται, σίγουρα, για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αφού το HBO αναζητά νέους συνδρομητές για τις ψηφιακές υπηρεσίες του προκειμένου να ανταγωνιστεί πιο επιθετικά το Netflix στην αγορά του streaming περιεχομένου. Όσο περισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν αυτές τις υπηρεσίες, τόσο λιγότεροι παραμένουν στα παραδοσιακά πακέτα καλωδιακής τηλεόρασης, και άρα είναι πιο εύκολο να μεταβούν στη νέα ψηφιακή εποχή. Υπηρεσίες όπως το Netflix επικεντρώνονται 100% στο ψηφιακό περιεχόμενο, οπότε όσο περισσότεροι συνδρομητές του HBO επιλέγουν παρόμοιες υπηρεσίες, τόσο το καλύτερο για τη θέση του καναλιού στην αγορά.

Το "Chernobyl" αναμένεται να σαρώσει τα βραβεία Emmy που θα γίνουν αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ είναι προφανές πως το συνδρομητικό δίκτυο θα βασιστεί στην ομάδα που δημιούργησε τη σειρά για να δημιουργήσει νέες τηλεπτικές παραγωγές αντίστοιχου επιπέδου - σίγουρα όμως δεν πρόκειται να υπάρξει Chernobyl 2.

Ο άνθρωπος πίσω από το Chernobyl, ο Craig Mazin, που έχει γράψει το σενάριο όλων των επεισοδίων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σειράς, δεδομένου ότι οι προηγούμενες δουλειές του περιλαμβάνουν τα "Scary Move 2-3", "Superhero Movie", "The Hangover Part 2-3" και "The Huntsman: Winter’s War". Όπως φαίνεται, αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή ιδέα για να γράψεις μία από τις καλύτερες τηλεσειρές στην ιστορία. Φυσικά, στο πλευρό του είχε τον Johan Renck, που σκηνοθέτησε όλα τα επεισόδια και ο οποίος κατά το παρελθόν είχε αναλάβει κυρίως μουσικά βίντεο καθώς και ορισμένα επεισόδια των "Breaking Bad", "Walking Dead", "Halt and Catch Fire" και "Bates Motel".

Οπωσδήποτε το HBO θα θελήσει να επαναλάβει την επιτυχία του "Chernobyl", κάτι όμως που πιθανότατα θα το μάθουμε μετά τα Emmy. Μέχρι τότε, αξίζει να δείτε το Chernobyl, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.