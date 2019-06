Beyoncé & Jay-Z στα πλουσιότερα αυτοδημιούργητα ζευγάρια των ΗΠΑ

Της Catherine Perloff

"Got that dinero on my mind”, (έχω τα λεφτά στη σκέψη μου) τραγούδησαν η Beyoncé και ο Jay-Z στον δίσκο τους Everything is Love που κυκλοφόρησε τον περσινό Ιούνιο. Έναν χρόνο αργότερα έγινε αντιληπτό ότι το ζευγάρι δεν μιλούσε ποιητική αδεία: Με τον Jay-Z πλέον να απολαμβάνει καθεστώς δισεκατομμυριούχου και την Beyoncé να κατακτά μια θέση στη λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες, αυτοί οι δύο μουσικοί μεγιστάνες είναι ένα από τα πλουσιότερα ζευγάρια της Αμερικής.

Ήταν μια εκπληκτική χρονιά για το ζεύγος, του οποίου η συνδυασμένη περιουσία εκτιμάται ότι φτάνει τα 1,4 δισ. δολάρια. Ο Jay-Z, του οποίου το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ποτοποιίες, έργα τέχνης, ακίνητα καθώς και μερίδιο της Uber, έγινε ο πρώτος hip-hop καλλιτέχνης με περιουσία 1 δισ. δολάρια. Την ίδια ώρα η περιουσία της Beyoncé αυξήθηκε στα 400 εκατ. δολάρια από 355 εκατ. δολάρια την περσινή χρονιά, χάρη στην παγκόσμια περιοδεία και την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ.

Η συνδυασμένη περιουσία τους, του 1,4 δισ. δολαρίων, τους καθιστά ως ένα από πιο πετυχημένα ζευγάρια στις ΗΠΑ και σίγουρα το πιο αναγνωρίσιμο. Σε αντίθεση με άλλα ζευγάρια που δημιούργησαν από κοινού τις επιχειρήσεις τους, στην περίπτωσή τους ο καθένας σε γενικές γραμμές ανάπτυξε τις δικές του δραστηριότητες. Η περιουσία της Beyoncé κατά κύριο λόγο προέρχεται από τις περιοδείες της και τις πωλήσεις των δίσκων της. Ο σύζυγός της δημιούργησε την περιουσία του από τη σαμπάνια Armand de Brignac, τις επενδύσεις, τη συνεργασία του με την εταιρεία Bacardi για παραγωγή κονιάκ και φυσικά από τη μουσική. Και οι δύο τους κατέχουν μερίδιο στην υπηρεσία μουσικού streaming, Tidal.

Ένα άλλο επιχειρηματικό ζευγάρι μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, όμως η εταιρεία τους είναι. Ο Do Won και η Jin Sook Chang μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από τη Νότια Κορέα το 1981, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. "Εκείνη την εποχή ο κόσμος στη Νότια Κορέα δεν ζούσε καλά", είχε αναφέρει στο Forbes το 2016 ο Do Won. Στις ΗΠΑ ξεκίνησε να δουλεύει τρεις δουλειές, ως λαντζέρης, υπάλληλος σε βενζινάδικο και καθαριστής γραφείων, την ώρα που η σύζυγός του δούλε σε κομμωτήριο. Παράλληλα αποταμίευαν και το 1984 κατάφεραν να ανοίξουν ένα μαγαζί που πουλούσε ρούχα. Σήμερα είναι οι ιδιοκτήτες της Forever 21, μιας αυτοκρατορίας στον χώρο της ένδυσης με 815 καταστήματα και πωλήσεις 4 δισ. δολάρια. Συνολικά έχουν περιουσία 3 δισ. δολάρια.

Ένα άλλο ζευγάρι, οι Cherng, γνώρισαν την επιτυχία μέσω του φαγητού. Ο Andrew Cherng άνοιξε ένα κινέζικο εστιατόριο μαζί με τον πατέρα του το 1973. Η σύζυγός του, Peggy, η οποία ήταν κάτοχος διδακτορικού στη μηχανολογία, παράτησε το αντικείμενό της για να βοηθήσει τον σύζυγό της να επεκταθεί από ένα εστιατόριο σε μια αλυσίδα ταχυφαγείων κινέζικου. Αυτή η αλυσίδα, η Panda Express, μαζί με άλλα εγχειρήματα του ζεύγους στον χώρο της εστίασης, απέφεραν στους Cherng περιουσία 3,4 δισ. δολαρίων.

Σε κάποιες περιπτώσεις η δύναμη του ζεύγους προκύπτει από την ικανότητά τους στην αλληλοϋποστήριξη. Αυτό ήταν το μυστικό στην περίπτωση της Eren και του συζύγου της, Fatih Ozmen, του προέδρου και CEO του "γίγαντα" της αεροδιαστημικής Sierra Nevada. Πριν ακόμη γίνουν ζευγάρι, ο Fatih εμψύχωνε την Eren να αποκτήσει ένα MBA (οι δύο τους είχαν αρχικώς γνωριστεί στο πανεπιστήμιο της Άγκυρας, πριν μεταναστεύσουν ξεχωριστά στις ΗΠΑ). Όταν παντρεύτηκαν, η Eren χρησιμοποίησε τις σπουδές της για να αυτοματοποιήσει τις οικονομικές αναφορές τής τότε νεότευκτης Sierra Nevada, που πάσχιζε να επιπλεύσει στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας - και στην οποία δούλευε ο Fatih. Τελικώς, το ζευγάρι αποφάσισε να αγοράσει την εταιρεία, η οποία βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και να τη μετατρέψει σε μια από τις κορυφαίες στον τομέα του στρατιωτικού εξοπλισμού.

Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία μιας μεγάλης περιουσίας από ζευγάρια που διοικούν από κοινού τις δουλειές τους είναι αρκετά σπάνιο, για κάποιες γυναίκες ήταν το μυστικό της επιτυχίας τους: Σχεδόν το 1/4 των αυτοδημιούργητων γυναικών στη σχετική λίστα του Forbes για το 2019, δημιούργησαν τις περιουσίες τους από δουλειές που έκαναν από κοινού με τους συζύγους τους (αν και μερικές πλέον είναι χήρες ή έχουν χωρίσει).