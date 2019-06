Καλλιτέχνης, είδωλο, δισεκατομμυριούχος: Πώς ο Jay-Z έχτισε μια περιουσία $1 δισ.

Του Zack O'Malley Greenburg

Πριν από εννέα χρόνια, δύο διάσημα πρόσωπα που δεν θα περίμενε κανείς να δει μαζί, έτρωγαν παρέα στο Hollywood Diner στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Ο ένας, ο Warren Buffett, ήταν τακτικός πελάτης του μαγαζιού. Ο άλλος, ο Jay-Z, δεν ήταν. Ο δισεκατομμυριούχος και ο ράπερ είχαν παραγγείλει μιλκσέικ φράουλα και συζητούσαν σε ένα πολύ φιλικό κλίμα, για να συνεχίσουν την κουβέντα τους πίσω, στα κεντρικά γραφεία της Berkshire Hathaway.

Ο, 80χρονος τότε, Buffett, είχε φύγει από τη συνάντηση εντυπωσιασμένος από τον κατά 40 χρόνια νεότερό του καλλιτέχνη: "Ο Jay διδάσκει σε πολύ μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή που θα διδάξω εγώ ποτέ. Για έναν έφηβο που ωριμάζει, είναι ο άνθρωπος από τον οποίο έχει να μάθει πολλά". Ήταν η στιγμή που έγινε ξεκάθαρο ότι ο Jay-z είχε χαράξει ρότα για να αποκτήσει τη δική του δεκαψήφια περιουσία. "Το χιπ-χοπ, από την αρχή του, ενέπνεε πάντοτε κόσμο", είπε.

Λιγότερο από μια δεκαετία μετά, ο Jay-Z έχει συγκεντρώσει μια περιουσία που εκτιμάται στο 1 δισ. δολάρια και τον καθιστά έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που κατάφεραν να γίνουν δισεκατομμυριούχοι. Το σταθερά επεκτεινόμενο βασίλειο του Jay-Z, μεγαλώνει κι άλλο, περιλαμβάνοντας ποτά, έργα τέχνης, ακίνητα και συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Uber.

Το ταξίδι του ήταν εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς από πού ξεκίνησε: από το κακόφημο συγκρότημα κατοικιών Marcy του Μπρούκλιν. Ήταν έμπορος ναρκωτικών προτού γίνει μουσικός και ξεκινήσει τη δική του δισκογραφική, την Roc-A-Fella Records, για να βγάλει τον πρώτο του δίσκο το 1996, "Reasonable Doubt". Έκτοτε έχει στο ενεργητικό του 14 άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή,22 βραβεία Grammy και πάνω από 500 εκατ. δολάρια σε προ φόρων κέρδη μέσα σε μια δεκαετία.

Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ότι αντιλήφθηκε πως έπρεπε να χτίσει τα δικά του brands αντί να προωθεί τα brands κάποιου άλλου: τη γραμμή ρούχων Rocawear, που ξεκίνησε το 1999 (πουλήθηκε αντί 204 εκατ. δολαρίων στην Iconix το 2007), το D'Usse, ένα κονιάκ που έχει από κοινού με την Bacardi και την Tidal, μια υπηρεσία streaming μουσικής.

Ο Kasseem "Swizz Beatz” Dean, ο παραγωγός που βρίσκεται πίσω από κάποια από τα μεγαλύτερα χιτς του Jay-Z ("On To The Next One", "Upgrade U" της Beyonce), βλέπει τον ράπερ ως πρότυπο για άλλους: "Είναι κάτι μεγαλύτερο από το χιπ-χοπ... είναι ένα σχεδιάγραμμα για τον πολιτισμό μας. Ένας τύπος που μοιάζει σαν εμάς, ακούγεται σας εμάς, κατάφερε κάτι που πάντα νιώθαμε ότι είναι πάνω από εμάς". "Εάν είναι δισεκατομμυριούχος από τώρα, φανταστείτε τι έχει να γίνει στο μέλλον", λέει ο Swizz Beatz says. "Γιατί τώρα ξεκινάει".

Για να υπολογίσουμε την καθαρή του αξία, εξετάσαμε τις συμμετοχές του καλλιτέχνη σε εταιρείες όπως η σαμπάνια Armand de Brignac, εφαρμόζοντας το συνηθισμένο discount στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. (Κατέχει το 100% της Armand de Brignac και έχει μερίδια σε άλλες επιχειρήσεις.) Στη συνέχεια, προσθέσαμε το εισόδημά του, αφαιρώντας ένα φυσιολογικό ποσό που αντιστοιχεί στον τρόπο ζωής ενός σούπερ σταρ. Διασταυρώσαμε τα νούμερά μας με μια σειρά ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις είναι δίκαιες και συντηρητικές. Αποδεικνύεται ότι ο Jay-Z είναι ο ίδιος μια επιχείρηση.

Armand de Brignac

$310 εκατ.

Ο Jay-Z έχει χρησιμοποιήσει τη μουσική του για να προωθήσει τα χρυσά μπουκάλια της σαμπάνιας "Ace of Spades", αξίας 300 δολαρίων το καθένα, από τότε που παρουσίασε πρώτη φορά το brand στο βίντεο κλιπ "Show Me What You Got".

Ρευστότητα και επενδύσεις

$220 εκατ.

Το τεράστιο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ένα μερίδιο στην Uber αξίας περίπου 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απέκτησε αντί 2 εκατ. δολαρίων το 2013 -και στη συνέχεια πρόσφερε στον ιδρυτή Travis Kalanick άλλα 5 εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να το αυξήσει, αλλά δεν έγινε δεκτό.

D’Ussé

$100 εκατ.

Το κονιάκ του Jay-Z, μια κοινοπραξία με τον κολοσσό Bacardi, πουλά σχεδόν 200.000 κιβώτια και οι πωλήσεις αυξάνονται κατά σχεδόν 80% ετησίως. "Ο Jay-Z απηχεί στους καταναλωτές που έλκονται από τον υπερσύγχρονο τρόπο ζωής", λέει ο Eric Schmidt, Διευθυντής Έρευνας του τομέα Αλκοόλ της Beverage Marketing Corp.

Tidal

$100 εκατ.

Το 2015, o Jay-Z υπέβαλε προσφορά για την εξαγορά της μητρικής εταιρείας της σκανδιναβικής υπηρεσίας streaming για μόλις 60 εκατ. δολάρια. Επαναλάνσαρε το Tidal αργότερα εκείνο το έτος με ένα ρόστερ σελέμπριτι επενδυτών συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, Beyoncé και άλλων αστέρων της μουσικής, από τον Kanye West μέχρι τον Calvin Harris.

Roc Nation

$75 εκατ.

Αυτή η ευρείας γκάμας εταιρεία ψυχαγωγίας ξεκίνησε πάνω από μια δεκαετία πριν ως μέρος μιας κοινοπραξίας με τον κολοσσό διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων, Live Nation. Η Roc Nation εκπροσωπεί μερικούς από τους κορυφαίους αστέρες της ψυχαγωγίας μέσω του αθλητικού της πρακτορείου (Kevin Durant, Todd Gurley), αλλά και του δισκογραφικού της βραχίονα (Rihanna, J. Cole).



Δισκογραφικές επιτυχίες

$75 εκατ.



Προτού αναλάβει το "τιμόνι" της Def Jam το 2004, ο Jay-Z διαπραγματεύτηκε την επιστροφή των δικαιωμάτων των τραγουδιών του από την εταιρεία που τον βοήθησε να ξεκινήσει την καριέρα του. Σε μια ξεχωριστή συμφωνία με την EMI, πήρε πίσω τα δικαιώματά του. Σοφή κίνηση: οι επιτυχίες του καταγράφουν περί τα 1 δισεκατομμύριο streams ετησίως.

Συλλογή έργων τέχνης

$70 εκατ.

Στο τραγούδι "Picasso Baby", ο Jay-Z καυχιέται για έναν "Basquiat στη γωνία της κουζίνας του". Πιθανώς να μην έκανε πλάκα. Για πάνω από μια δεκαετία, αποκτά αριστουργήματα όπως η "Mecca" του Basquiat, την οποία αγόρασε το 2013 αντί 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. "Ράπαρε για αυτόν τον πίνακα με λεπτομέρεια", λέει ο Fab 5 Freddy, φίλος του εκλιπόντος ζωγράφου. "Ο Jay-Z εκπαιδεύει εκατομμύρια λάτρεις του hip-hop αναφέροντας τον Jean-Michel. "

Ακίνητα

$50 εκατ.

Όταν υποδέχτηκαν τα δίδυμα το 2017, οι Jay-Z και Beyoncé αγόρασαν κι ένα δίδυμο από σπίτια: μια έπαυλη στο East Hampton αξίας 26 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα ακίνητο στο Bel Air αξίας 88 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Jay-Z είναι επίσης ιδιοκτήτης ενός ρετιρέ στην Tribeca, το οποίο απέκτησε αντί $6,85 εκατ. το 2004.