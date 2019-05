Έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στο HBO το φινάλε του Game of Thrοnes

Παρά τα παράπονα από τους φανς για την τελευταία σεζόν της σειράς, το τελευταίο επεισόδιο του "Game of Thrones" ήταν αυτό με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία του HBO.

19,3 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν το επεισόδιο στα κανάλια HBO, HBO GO και HBO NOW.

13,6 εκατομμύρια το είδαν σε πρώτη προβολή, ξεπερνώντας το ρεκόρ της πρεμιέρας της 4ης σεζόν του "The Sopranos" το 2002 που είχε προσελκύσει 13,4 εκατομμύρια θεατές.

Η επίδοση απέχει πολύ από το φινάλε με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών (ο τίτλος ανήκει στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς M*A*S*H του CBS με 105,9 εκατομμύρια τηλεθεατές), αλλά συνέτριψε άλλα premium καλωδιακά κανάλια. Το "Dexter" είναι η επόμενη δημοφιλέστερη σειρά εκτός δικτύου HBO, με την τελευταία σεζόν να προσελκύει κατά μέσο όρο 2,36 εκατομμύρια θεατές.

Το "Game of Thrones" ξεπέρασε το φινάλε του "Big Bang Theory" την περασμένη εβδομάδα, που συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 18 εκατομμύρια θεατές.

Ακολουθούν τα τελευταία επεισόδια σειρών με την μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών, σύμφωνα με το Business Insider.

M*A*S*H (CBS)—105.9 εκατ. viewers

Cheers (NBC)—84.4 εκατ.

Seinfeld (NBC)—76.3 εκατ.

Friends (NBC)—65.9 εκατ.

Magnum P.I. (NBC)—50.7 εκατ.

The Cosby Show (NBC)—44.4 εκατ.

All In The Family (CBS)—40.2 εκατ.

Family Ties (NBC)—36.3 εκατ.

Home Improvement (ABC)—35.5 εκατ.

Frasier (NBC)—33.7 εκατ.