"Game of Thrones": Ο οπαδός που θύμωσε με τη σειρά και ζητά να ξαναγυριστεί ο 8ος κύκλος

Της Rachel Sandler

Ο δημιουργός της δημόσιας διαδικτυακής αίτησης που ζητεί από το HBO να ξαναγυρίσει τον όγδοο και τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς "Game of Thrones", είχε ήδη προσελκύσει περίπου 1 εκατ. υπογραφές την Πέμπτη, καταφέρνοντας να γίνει viral σε λίγες μόνο μέρες.

Η τηλεοπτική σειρά φαντασίας "Game of Thrones" εδώ και χρόνια αποτελεί μια κορυφαία παραγωγή για τον σταθμό HBO λόγω των πολύ υψηλών βαθμολογιών που έχει αποσπάσει. Ωστόσο, τα τελευταία επεισόδια της σειράς έχουν προκαλέσει την οργή πολλών οπαδών που διαμαρτύρονται πως οι δημιουργοί του "Game of Thrones' έκαναν "τσαπατσούλικη" δουλειά.

Αφού ξεκίνησε την αίτηση συγκέντρωσης υπογραφών πριν από μία εβδομάδα περίπου, ο Dylan (αρνήθηκε να δώσει τα πλήρη στοιχεία του στο Forbes) δεν ασχολήθηκε ξανά μαζί της μέχρι που τον προσέγγισε ένας συνάδελφός του.

"Εσύ είσαι αυτός που το ξεκίνησε;" τον ρώτησε.

Και έτσι έμαθε πως η αίτηση που είχε κάνει στον ιστότοπο Change.org είχε γνωρίσει αμέσως ταχύτατη επιτυχία και διάδοση. Αποφάσισε λοιπόν να ανανεώσει την αίτησή του ενημερώνοντας τον κόσμο πως κανείς από το HBO δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του. Δεν αναμένει βέβαια το HBO να ξαναγυρίσει τα επεισόδια, όπως δηλώνει, αλλά θέλει να στείλει ένα μήνυμα: είναι απογοητευμένος.

Μέσω e-mail το Forbes επικοινώνησε μαζί του και έμαθε περισσότερα για τη δημόσια διαδικτυακή αίτηση. Προσοχή, ακολουθούν spoilers!

Τι σε ώθησε να ξεκινήσεις αυτήν τη δημόσια αίτηση; Είπες ότι συνέβη λίγες ημέρες μετά την προβολή του 4ου επεισοδίου του τελευταίου κύκλου. Ποιο ήταν αυτό που σε ενόχλησε στο συγκεκριμένο επεισόδιο ή στο επόμενο;

Ήταν ένας συνδυασμός αποτυχιών στο 3ο και 4ο επεισόδιο που με έκαναν να ξεκινήσω τη δημόσια αίτηση. Έχω αρκετές αμφιβολίες, αλλά θα αναφέρω τις χαρακτηριστικότερες. H Μάχη στο Γουίντερφελ ήταν ένα αίσχος από στρατηγικής άποψης. Στο update που έκανα ανέφερα ότι η σειρά υπέφερε από το σύνδρομο "όλοι είναι ηλίθιοι". Σίγουρα θα υπάρχει καλύτερος όρος να το περιγράψουμε αυτό, αλλά όταν η πλοκή είναι έντονη και δραματική απλώς επειδή όλοι οι χαρακτήρες είναι ανόητοι, αυτό δεν είναι εντυπωσιακό σενάριο. Έχεις ορισμένους από τους πιο έμπειρους και σοφούς χαρακτήρες του Γουέστερος μέσα σε ένα δωμάτιο, και αποκαλείς ΑΥΤΟ αμυντική στρατηγική; Όσον αφορά το 4ο επεισόδιο, η πιο χαρακτηριστική μου αντίρρηση ήταν ο τρόπος που πέθανε ο δράκος Rhaegal. Οπωσδήποτε ένας από τους φτηνιάρικους θανάτους σε όλη τη σειρά. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτό, αλλά ας το αφήσουμε εδώ.

Έχεις κάνει και άλλες αιτήσεις μέσω του Change.org στο παρελθόν;

Όχι, δεν το έχω ξανακάνει. Μπορεί η πλατφόρμα να φιλοξενεί συνήθως αιτήσεις και έρευνες για πιο σπουδαία, ανθρωποκεντρικά, θέματα, αλλά το δικό μου εγχείρημα προσέλκυσε πολύ περισσότερο κόσμο από τα υπόλοιπα.

Πώς εξηγείς τη διάδοση που κατάφερε να κερδίσει η προσπάθειά σου, αλλά και τις αντιδράσεις των ορκισμένων οπαδών του "Game of Thrones";

Εχω ξαναπεί πώς ξεκίνησα τη δημόσια αίτηση και πόσο έκπληκτος ένιωσα όταν είδα την ανταπόκριση τόσων χιλιάδων ανθρώπων. Μάλιστα, στην αρχή ήμουν πολύ χαλαρός και αδιάφορος με όλη τη διαδικασία, μέχρι που έμαθα ότι οι γονείς μου είχαν επικοινωνήσει με δημοσιογράφους και αυτοί με τη σειρά τους ρωτούσαν για εμένα. Αυτή όμως η δημόσια αίτηση δεν έχει να κάνει με εμένα. Κάθε παθιασμένος οπαδός θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό. Γι' αυτό και δεν έδωσα και πολύ μεγάλη προσοχή όταν το ξεκίνησα. Έχω προσέξει ορισμένες αντιδράσεις εναντίον της συγκέντρωσης υπογραφών, αλλά τίποτα ακόμη δεν με αφορά άμεσα.

Οι γονείς σου επικοινώνησαν με τους δημοσιογράφους αφού έμαθες ότι η αίτηση πήγαινε καλά; Είναι και αυτοί οπαδοί της σειράς;

Ναι, καθώς γυρνούσα από τη δουλειά τούς πήρα τηλέφωνο και τους είπα: "Το είδατε; Δεν είναι απίστευτο;". Και μετά επικοινώνησαν με τους δημοσιογράφους. Οι γονείς μου ήταν πιο ενθουσιασμένοι με τη διαδικτυακή φήμη που είχα συγκεντρώσει, σίγουρα περισσότερο από εμένα. Ναι, εγώ τους μύησα στη σειρά, γύρω στο 5ο επεισόδιο, όπως έκανα και με τα άλλα μέλη της οικογένειάς μου.

Έχει αλλάξει καθόλου η ζωή σου μετά την επιτυχία της δημόσιας αίτησης;

Αφού έμαθα την Πέμπτη για την επιτυχία της αίτησης, το μόνο που άλλαξε στη ζωή μου ήταν... πως έχασα τον ύπνο μου για ένα βράδυ! Φαντάζομαι πως η αίτηση θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερο ενδιαφέρον μετά το τέλος του, αλλά θα το δούμε.

Είπες ήδη πως δεν αναμένεις να ξαναγυριστεί ο 8ος κύκλος και πως κανείς από το HBO δεν επικοινώνησε μαζί σου. Τι πραγματικά περιμένεις να συμβεί στη συνέχεια;

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, έτσι δεν είναι; Μερικές φορές είναι αρκετό να αναγνωρίσεις την κατακραυγή, και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις παρασκηνιακά για να προσαρμοστεί η σειρά στις αντιδράσεις των θεατών. Είμαι επίσης ένας από τους θυμωμένους οπαδούς του Star Wars, καθώς η τριλογία με απογοήτευσε. Οπότε, το ενδεχόμενο οι δημιουργοί του Game of Thrones, D.B. Weiss και David Benioff, να χάσουν την ευκαιρία να γράψουν το σενάριο της ταινίας Star Wars που πιθανόν να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας τριλογίας, έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αναλάβουν το σενάριο άλλης μιας αγαπημένης ιστορίας, μετά από όσα έκαναν στον τελευταίο κύκλο του "Game of Thrones". Αλλά ποιος ξέρει; Αν όντως συμφωνήσουν με τη Lucasfilm και η νέα ταινία είναι τόσο συναρπαστική όσο τα πρώτα επεισόδια του GoT, τότε θα πάρω πίσω όσα λέω.

Πιστεύεις ακόμη ότι το "Game of Thrones" είναι η καλύτερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών;

Οπωσδήποτε! Είναι ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο. Παραφράζοντας τα λόγια κάποιου, θα έλεγα ότι είναι τόσο τρελό, που συνδυάζει επική φαντασία με δράκους, ζόμπι, κάστρα και πολιτικό δράμα. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει το "Game of Thrones". Όπως έχω ξαναπεί, οι δημιουργοί του "Game of Thrones" αξίζουν τον έπαινό μας για το τρόπο με τον οποίο μετέφεραν τα βιβλία στην τηλεόραση. Αλλά ο έπαινος και η ευγνωμοσύνη σταματούν εκεί που ξεκινούν τα τελευταία επεισόδια.