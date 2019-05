Τα σούπερ γιοτ των δισεκατομμυριούχων: Ποιοι θα δώσουν το "παρών" στο Φεστιβάλ των Καννών

Του Jim Dobson

Τον προηγούμενο μήνα υπήρξε μια έντονη ανησυχία μήπως το φετινό Φεστιβάλ των Καννών αποδειχθεί το πιο ανιαρό των τελευταίων χρόνων. Ωστόσο, εντελώς ξαφνικά, στο Φεστιβάλ θα συμμετάσχουν όχι μόνο ο Elton John με την πρεμιέρα του "Rocketman", αλλά και ο Quentin Tarantino με την πρεμιέρα της ταινίας "Once Upon a Time in Hollywood", αποδεικνύοντας πως η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει πολλούς αστέρες καθώς και ένα φαντασμαγορικό πάρτι στα σούπερ γιοτ των δισεκατομμυριούχων.

Το Φεστιβάλ των Καννών αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των πλουσίων αυτή την περίοδο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τα εντυπωσιακά γιοτ τους σε διάφορες τοποθεσίες, κατά μήκους της Γαλλικής Ριβιέρας - από την Αντίμπ ως το Μονακό. Όποιος παραστεί στο Φεστιβάλ, θα έχει την ευκαιρία να δει πολλά από αυτά τα γιοτ ελλιμενισμένα.

Καθώς πολλά από αυτά τα γιοτ ταξιδεύουν όλη την ημέρα με τους επιβάτες τους και αλλάζουν συχνά τις τοποθεσίες που επισκέπτονται, εγώ για ακόμη μια φορά περιλαμβάνω στο πρόγραμμά μου το Μόντε Κάρλο, την Αντίμπ, τη Μασσαλία και άλλους προορισμούς της Γαλλικής Ριβιέρας. Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στη Νότια Γαλλία και επισκέπτομαι κάποια από αυτά τα γιοτ για να μεταδώσω ποιοι δισεκατομμυριούχοι θα δώσουν το "παρών" στη Γαλλική Ριβιέρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών. Η λίστα αυτά θα ανανεώνεται καθημερινά και θα περιλαμβάνει νέες αφίξεις σε όλο τον Μάιο.

Η μέχρι στιγμής λίστα των γιοτ (στην παρένθεση ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης)

ECLIPSE (Roman Abramovich)

Μήκος: 533 ποδών γιοτ (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Ατσάλι, επενδύσεις

Καθαρή περιουσία: $12,8 δισ.

DILBAR (Alisher Usmanov)

Μήκος: 512 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Ρωσικό ατσάλι, τηλεπικοινωνίες

Καθαρή περιοσία: $12,8 δισ.

SAILING YACHT A (Andrey Melnichenko)

Μήκος: 469 ποδών (πλέει προς την Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Λιπάσματα, άνθρακας, ολιγάρχης με πολιτική επιρροή

Καθαρή περιουσία: $12,9 δισ.

RISING SUN (David Geffen)

Μήκος: 454 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές: Κινηματογραφικές παραγωγές

Καθαρή περιουσία: $8,3 δισ.

ATLANTIS II (Οικογένεια Σταύρου Νιάρχου)

Μήκος: 380 ποδών (τώρα στο Μονακό)

Πηγές πλούτου: Ναυτιλία

Καθαρή περιουσία: $2,8 δισ.

AL RAYA (Bahrain Royal Family)

Μήκος: 361 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Βασιλική οικογένεια του Μπαχρέιν

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

BRAVO EUGENIA (Jerry Jones)

Μήκος: 358 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Ιδιοκτήτης της ομάδας Dallas Cowboys

Καθαρή περιουσία: $6,8 δισ.

QUANTUM BLUE (Sergei Galitsky)

Μήκος: 341 ποδών (τώρα στην Τουλόν)

Πηγή πλούτου: Εμπόριο ρωσικών οπωροκηπευτικών

Καθαρή περιουσία: $3,5 δισ.

SYMPHONY (Bernard Arnault)

Μήκος: 334 ποδών (τώρα στο Μονακό)

Πηγές πλούτου: Louis Vuitton / LVMH Group

Καθαρή περιουσία: $88 δισ.

MADAME GU (Andrei Skoch)

Μήκος: 325 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Ατσάλι

Καθαρή περιουσία: $5,2 δισ.

FAITH (Lawrence Stroll)

Μήκος: 317 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Μόδα

Καθαρή περιουσία: $2,6 δισ.

LADY LARA (Alexander Machkevitch)

Μήκος: 299 ποδών (κατεύθυνση προς την Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Μεταλλεία, ενέργεια

Καθαρή περιουσία: $2,4 δισ.

LIONHEART (Philip Green)

Μήκος: 295 ποδών (τώρα στο Μονακό)

Πηγές πλούτου: Ρουχισμός

Καθαρή περιουσία: $3,6 δισ.

NERO (Denis O'Brien)

Μήκος: 295 ποδών (τώρα στο Μονακό)

Πηγή πλούτου: Πάροχος τηλεπικοινωνιών

Καθαρή περιουσία: $4 δισ.

MALTESE FALCON (Elena Ambrosiadou)

Μήκος: 289 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Hedge funds

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

MUSASHI (Larry Ellison)

Μήκος: 287 ποδών (τώρα στη Λα Σιοτά)

Πηγή πλούτου: Ιδρυτής της Oracle

Καθαρή περιουσία: $66,4 δισ.

KINGDOM 5 (Πρίγκιπας Alwaleed)

Μήκος: 282 ποδών (τώρα στη Γένοβα)

Πηγή πλούτου: Επενδύσεις

Καθαρή περιουσία: $18,7 δισ.

AQUILA (Ann Walton Kroenke)

Μήκος: 281 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Walmart

Καθαρή περιουσία: $6,9 δισ.

SUNRAYS (Ravi Ruia)

Μήκος: 280 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Ινδικό λάδι, ναυτιλία

Καθαρή περιουσία: $2,8 δισ.

SARAFSA (Prince Fahad bin Sultan al Saud)

Μήκος: 269 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Βασιλική οικογένεια Σ. Αραβίας

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

AMEVI (Lakshmi Mittal)

Μήκος: 262 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Ατσάλι

Καθαρή περιουσία: $12,2 δισ.

CHOPI CHOPI (Taha Mikati)

Μήκος: 262 ποδών (τώρα στη Μαγιόρκα)

Πηγή πλούτου: Τηλεπικοινωνίες στον Λίβανο

Καθαρή περιουσία: $2,5 δισ.

MONTKAJ (Πρίγκιπας Mohammed bin Fahd al Saud)

Μήκος: 256 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Γιος του βασιλιά King Fahd, Σαουδική Αραβί

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

EMINENCE (Alexander Khloponin)

Μήκος: 255 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

ODESSA II (Len Blavatnik)

Μήκος: 242 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγές πλούτου: Ενέργεια και αλουμίνιο, Warner Music

Καθαρή περιουσία: $17,4 δισ.

SIREN (Reuben Brothers)

Μήκος: 241,14 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Αγορά ακινήτων

Καθαρή περιουσία: $7,5 δισ.

YALLA (Naguib Sawiris)

Μήκος: 240 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Egypt Telecom

Καθαρή περιουσία: $2,9 δισ.

NOURAH OF RIYADH (ΠρίγκιπαςTurki al Saud)

Μήκος: 230 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Βασιλική οικογένεια της Σ. Αραβίας

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

LADY S (Dan Snyder)

Μήκος: 225 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Ιδιοκτήτης της ομάδας Redskins (Ουάσινγκτον-ΗΠΑ)

Καθαρή περιουσία: $2,2 δισ.

ANNA I (Dmitry Rybolovlev)

Μήκος: 220 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Λιπάσματα

Καθαρή περιουσία: $6,8 δισ.

WEDGE TOO (Issam Fares)

Μήκος: 213 ποδών (τώρα στο Μονακό)

Πηγές πλούτου: Αγορά ακινήτων στον Λίβανο, ενέργεια

Καθαρή περιουσία: $2,3 δισ.

SILVER ANGEL (Richard Caring)

Μήκος: 211 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Κέντρα εστίασης, διασκέδασης

Καθαρή περιουσία: άγνωστο

SEASENSE (Charles S. Cohen)

Μήκος: 206 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγές πλούτου: Αγορά ακινήτων

Καθαρή περιουσία: $3,4 δισ.

BATON ROUGE (Martin Bouygues)

Μήκος: 205 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Τηλεπικοινωνίες

Καθαρή περιουσία: $3,9 δισ.

VIRGINIAN (Lord Anthony Bamford)

Μήκος: 204 ποδών (τώρα στη Λα Σιοτά)

Πηγή πλούτου: Εξοπλισμός κατασκευών

Καθαρή περιουσία: $4,2 δισ.

RIO RITA (Οικογένεια Λάτση)

Μήκος: 183 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Ελληνική ναυτιλία

Καθαρή περιουσία: $2,9 δισ.

TIARA (Guy Laliberte)

Μήκος: 178 ποδών (τώρα στη Λα Σιοτά)

Πηγή πλούτου: Cirque du Soleil

Καθαρή περιουσία: $1,1 δισ.

SUSSURRO (Roman Abramovich)

Μήκος: 162 ποδών (τώρα στη Λα Σιοτά)

Πηγές πλούτου: Ρώσος επενδυτής, επενδύσεις στο ατσάλι, ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea

Καθαρή περιουσία: $12,8 δισ.

MIRGAB VI (Mohammed Alshaya)

Μήκος: 160 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγές πλούτου: Κτηματαγορά και λιανικό εμπόριο στο Κουβέιτ

Καθαρή περιουσία: $3,6 δισ.

SPACE (Laurence Graff)

Μήκος: 146,49 ποδών (τώρα στην Αντίμπ)

Πηγή πλούτου: Graff Diamonds

Καθαρή περιουσία: $5,5 δισ.

LAMMOUCHE (Ayman Asfari)

Μήκος: 144 ποδών (τώρα στις Κάννες)

Πηγή πλούτου: Petrofac Oil Services

Καθαρή περιουσία: άγνωστο