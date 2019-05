Στα $1,4 δισεκατομμύρια η αποτίμηση της Αway

Η αποτίμηση της Away, της εταιρείας που κατασκευάζει βαλίτσες έφτασε τα $1,4 δισεκατομμύρια μετά την άντληση $100 εκατομμυρίων κυρίως από την Wellington Capital Management. Μεταξύ των επενδυτών είναι επίσης οι Baillie Gifford, Lone Pine Capital και Global Founders Capital.

To Forbes είχε παρουσιάσει το προφίλ των ιδρυτριών της Away, Steph Korey και Jen Rubio, το περασμένο φθινόπωρο και αφού η εταιρεία τους εντάχτηκε στη λίστα Forbes’ 2018 Next Billion – Dollar Startups.

Εκείνη την εποχή, η εταιρεία όδευε προς τη δημιουργία εσόδων ύψους $150 εκατομμυρίων το 2018 και η αποτίμησή της ανερχόταν στα $700 εκατ. H Korey και Rubio, απόφοιτοι του Warby Parket, ίδρυσαν την εταιρεία το 2015 η οποία κατασκεύαζε κομψές βαλίτσες που κόστιζαν λιγότερο από τις υπάρχουσες μάρκες. Το πρώτο της προϊόν ήταν μια τσάντα με σκληρό "κέλυφος", τέσσερις ρόδες που μπορούσε όμως να συμπιεστεί και να χωρέσει στο ντουλαπάκι των χειραποσκευών. Έβγαινε σε δέκα χρώματα και κόστιζε $225. Ένα αντίστοιχο της Tumi κοστίζει $525. Μέρος της επιτυχίας τους οφείλεται στην online στρατηγική πώλησης η οποία περιελάμβανε 1.000 influencers που προωθούσαν το προϊόν στο Instagram.

Mε τα νέα δεδομένα τα οποία ανεβάζουν τη συνολική χρηματοδότηση της στα $156, η εταιρεία με έδρα την Νέα Υόρκη σχεδιάζει να επεκτείνει τη σειρά των προϊόντων της, να προσθέσει περισσότερα καταστήματα λιανικής και να ξεκινήσει την προώθηση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Η Away είναι η τέταρτη εταιρεία στη λίστα του Forbes με τις μελλοντικές startups δισεκατομμυρίων. Νωρίτερα φέτος οι εταιρείες Lemonade, KeepTruckin και Coursera όλες ξεπέρασαν το όριο των δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων ξεκίνησε με μια ασυνήθιστη συνομιλία στο Twitter από τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Slack, Steward Butterfield ο οποίος έγραψε σε ένα σχόλιο στην Rubio " Ας γίνει σήμερα διπλό το κακό @Jennifer θα με παντρευτείς; Υπόσχομαι πως δεν είμαι προικοθήρας". Αργότερα δημοσίευσε το σχόλιό της σε αυτόν "Αυτό το tweet πραγματικά απογειώθηκε" με 86.000 ακόλουθους να συνεχίζουν να σχολιάζουν.

Αναφορά για τα σχέδια της Away για την εξεύρεση κεφαλαίων ύψους $1,45 δισεκατομμυρίων έγινε πρώτη φορά από την PitchBook.