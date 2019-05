O Jeff Bezos θα στείλει ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:20

Ο ιδρυτής της Amazon Jeff Bezos επιβεβαίωσε ότι η διαστημική εταιρεία του, Blue Origin, θα εκτοξεύσει τον πύραυλο επόμενης γενιάς New Glenn, για πρώτη φορά το 2021, και επίσης άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία του μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει την NASA να στείλει ανθρώπους στη σελήνη στο πλαίσιο του δηλωμένου στόχου της κυβέρνησης Trump σε ορίζοντα πενταετίας.

"Μπορούμε να βοηθήσουμε να επιτευχθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα", είπε. "Αλλά μόνο επειδή ξεκινήσαμε πριν από τρία χρόνια. Είναι ώρα να επιστρέψουμε στο φεγγάρι -αυτή τη φορά για να μείνουμε".

Πριν την κορύφωση με αυτή τη δραματική ανακοίνωση σήμερα στην Ουάσιγκτον, ο Bezos περιέγραψε το όραμά του για τη διαστημική του εταιρεία σε σύνδεση με τα προβλήματα του πλανήτη. Τα επόμενα εκατοντάδες έτη, οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της Γης που χρειάζονται οι άνθρωποι για να ζήσουν άνετα θα εξαντληθούν, προέβλεψε ο Bezos. Για αυτό, εξήγησε, η ανθρωπότητα πρέπει να μετακινηθεί στο διάστημα.

Για το σκοπό αυτό, ο Bezos αποκάλυψε τον πύραυλο επόμενης γενιάς της Blue Origin, τον New Glenn, που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2021. Ο New Glenn θα είναι ένας πύραυλος "βαρύ φορτίου", ανταγωνιστικός του Falcon Heavy της SpaceX, του Delta IV της United Launch Alliance αλλά και του υπό κατασκευή πυραύλου Vulcan. Σύμφωνα με τον Bezos, ο New Glenn θα μειώσει τα κόστος καθώς θα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 25 φορές και θα χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο ως προωστική ύλη. Παρότι δεν αποκάλυψε πληροφορίες τιμολόγησης για τον πύραυλο, ανέφερε ότι το κόστος ανά εκτόξευση θα είναι χαμηλότερο από 1 εκατ. δολάρια.

Και τι θα μεταφέρει ο πύραυλος; Μια απάντηση ήρθε άμεσα όταν ο Bezos -με ενθουσιώδη τρόπο- παρουσίασε μια μεγάλη μακέτα της προτεινόμενης σεληνιακής ακάτου Blue Moon. Σύμφωνα με τον Bezos, η άκατος θα χρησιμοποιεί υγροποιημένο υδρογόνο ως καύσιμο -όπως ακριβώς κάνει σήμερα ο πύραυλος New Shepard της εταιρείας. Θα είναι ικανή να προσγειώνεται αυτόνομα και εξοπλισμένη με κάμερες, λέιζερ και άλλους αισθητήρες για να χαρτογραφήσει το πεδίο. Θα μπορεί επίσης κάποιος να τη διαχειριστεί προκειμένου να εκτελεστούν πολυάριθμες αποστολές όπως η μεταφορά ρομποτικού οχήματος εξερεύνησης στην επιφάνεια -ή ανθρώπων.

Η άκατος θα τροφοδοτείται από κυψέλες υδρογόνου αντί για ηλιακές κυψέλες επειδή, σύμφωνα με τον Bezos, θα χρειαστεί να επιβιώσει κατά τη μακρά σεληνιακή νύχτα διάρκειας δύο εβδομάδων. Θα μεταφέρει επίσης έναν εκτοξευτήρα που θα μπορούσε να θέτει μικρούς δορυφόρους στην τροχιά της σελήνης στην πορεία προς την προσελήνωση.

Και πάλι, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο θα κοστίζει σε μια εταιρεία να αγοράσει μια αποστολή με το Blue Moon. Ο Bezos αποκάλυψε, ωστόσο, ότι η Blue Origin έχει ήδη πελάτες.

"Εχουμε ήδη μια σειρά από πελάτες για το Blue Moon, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται στο κοινό, είπε.