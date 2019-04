Πώς οι Μπάιντεν κέρδισαν πάνω από 3 εκατ. δολ. όταν ήταν στον Λευκό Οίκο

Tης Michela Tindera

Στα οκτώ χρόνια που ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο ίδιος και η σύζυγός του Τζιλ κέρδισαν περίπου 3,1 εκατ. δολ., σύμφωνα με ανάλυση των φορολογικών τους δηλώσεων, την οποία έκανε το Forbes.

Τα μισά από αυτά τα χρήματα προήλθαν από τον μισθό του Μπάιντεν ως αντιπροέδρου. Κέρδιζε κατά μέσο όρο 225.000 δολ. κάθε χρόνο. Η σύζυγός του Τζιλ έβγαζε κατά μέσο όρο 83.000 δολ. τον χρόνο ως καθηγήτρια Αγγλικών στο Northern Virginia Community College.

Το ζεύγος κέρδισε επίσης περίπου 260.000 από συντάξεις κατά τη διάρκεια αυτών των οκτώ ετών. Έλαβαν επίσης άλλες 240.000 δολ. σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης, που σημαίνει 30.000 δολ. τον χρόνο. Ο Μπάιντεν, που ήταν 66 ετών όταν ορκίστηκε αντιπρόεδρος το 2009, είχε συγκεντρώσει μόλις περίπου 6.500 δολ. σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης πριν μπει στον Λευκό Οίκο.

Οι Μπάιντεν επίσης είχαν έσοδα άνω των 125.000 δολ. από μια εξοχική κατοικία στο Wilmington του Delaware, την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, νοίκιασε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Από το 2010 έως το 2015 εισέπραξαν 98.680 σε καθαρά κέρδη από αυτήν την εξοχική κατοικία.

Το 2013 η Τζιλ δήλωσε ότι κέρδισε 24.400 δολ. ως συγγραφέας, τη χρονιά αφότου εξέδωσε ένα παιδικό βιβλίο με τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster με τίτλο Don’t Forget, God Bless Our Troops. Τον ίδιο χρόνο, το ζεύγος δώρισε 15.300 δολ. στον μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες διασκέδασης σε όσους εργάζονται στον στρατό. Ήταν με διαφορά η μεγαλύτερη δωρεά που έκαναν ποτέ.

Από το 2009 έως το 2015, δώρισαν μόλις 57.723 δολ. σε φιλανθρωπίες, όπως το Annual Catholic Appeal for the Diocese του Wilmington, στο Delaware (συνολικά: 11.100 δολ.) και σε λίγες ενώσεις που αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση της αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης (ALS) (συνολικά 1.250 δολ.).

Είναι πολύ λιγότερα από το 1,1 εκατ. δολ. που δώρισε το ζεύγος Ομπάμα. Αλλά ο πρώην πρόεδρος και η πρώην Πρώτη Κυρία είχαν πολύ περισσότερα χρήματα. Οι Ομπάμα υπολογίζεται ότι την ίδια περίοδο κέρδιζαν 10,8 εκατ. δολ.

Το ζεύγος Μπάιντεν δεν έχει δημοσιοποιήσει καμία φορολογική δήλωση από το 2015. Για να υπολογίσει τα συνολικά τους έσοδα επί διακυβέρνησης Ομπάμα, το το Forbes εκτίμησε ότι τα έσοδά τους το 2016 ήταν ανάλογα με αυτά που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο πρώην αντιπρόεδρος ίσως ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει επιπλέον φορολογικές δηλώσεις, τώρα που σκέφτεται να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ (και αναμένεται να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα). Το πιο πιθανό είναι ότι τα νέα έγγραφα θα αποκαλύψουν δύο επικερδή χρόνια για το ζεύγος Μπάιντεν. Ο πρώην αντιπρόεδρος υπέγραψε μια συμφωνία για έκδοση πολλών βιβλίων με τον εκδοτικό οίκο Flatiron, ένα παράρτημα του οίκου MacMillan με έδρα τη Νέα Υόρκη, το 2017. Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής εξέδωσε το Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose τον Νοέμβριο του 2017, το οποίο έκτοτε έχει πουλήσει 302.000 αντίτυπα, ενώ μπήκε στη λίστα bestseller των New York Times. Τον Μάιο ο εκδοτικός οίκος Flatiron εκδίδει άλλο ένα βιβλίο, της γυναίκας του Τζιλ, με τίτλο Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself.

Το ζευγάρι αγόρασε δεύτερο σπίτι στο Rehoboth του Delaware, έναντι 2,7 εκατ. δολ. τον Ιούνιο του 2017. Το αρμόδιο γραφείο της περιφέρειας δεν είχε στα αρχεία του κάποιο ενυπόθηκο δάνειο για την απόκτηση του σπιτιού αυτού. Σε ερώτηση αν το ζεύγος πλήρωσε σε μετρητά για την απόκτηση του σπιτιού, εκπρόσωπος του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Forbes για να κάνει κάποιο σχόλιο.