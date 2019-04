Με αφορμή την Kylie Jenner: Είναι τελικά κανένας δισεκατομμυριούχος απόλυτα αυτοδημιούργητος;

Των Luisa Kroll και Kerry A. Dolan

Τον περασμένο μήνα και αφού το Forbes έχρισε, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, την Kyle Jenner ως τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο στον κόσμο, πυροδοτήθηκε άμεσα - χωρίς τη θέλησή μας - μια έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το νόημα της λέξης "αυτοδημιούργητος". Η ιδέα ότι μια γυναίκα 21 ετών η οποία μεγάλωσε εντός του πλαισίου ενός reality show (Keeping Up With The Kardashians), της οποίας η αδελφή είναι η Kim Kardashian και της οποίας οι πλούσιοι και διάσημοι γονείς είναι οι Kris και Caitlyn Jenner θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτοδημιούργητη έγινε αντικείμενο σφοδρών αντιδράσεων.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε για άλλη μια φορά στις 31 Μαρτίου, μετά τη δημοσίευση από τους New York Times ρεπορτάζ, στο πλαίσιο του οποίου η Kylie παραδέχθηκε ότι είχε μια ορισμένη βοήθεια στην οικοδόμηση της επιχείρησής της. "Δεν μπορώ να πω ότι το έκανα μόνη μου", η μεγιστάνας (πλέον) του χώρου των προϊόντων ομορφιάς. "Αν αναφέρονται στενά στο οικονομικό κομμάτια, τεχνικά, ναι, δεν έχω χρήματα τα οποία να έχω κληρονομήσει. Αλλά είχα μεγάλη βοήθεια και μια τεράστια πλατφόρμα ως βάση".

Λοιπόν, ναι, αυτό ακριβώς εννοούμε στο Forbes, όταν λέμε ότι η Kylie - και 1.449 άλλοι δισεκατομμυριούχοι - είναι "αυτοδημιούργητοι". Και αυτό ίσως είναι το κομβικό σημείο της διαφωνίας. Στο Forbes χρησιμοποιούμε τον όρο για να περιγράψουμε την προέλευση της περιουσίας και όχι εάν ένας δισεκατομμυριούχος έλαβε άλλου τύπου βοήθεια προκειμένου να οικοδομήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση ή όχι. Το Forbes καταγράφει τις περιουσίες των "Κροίσων" της Αμερικής για περισσότερα από 35 χρόνια και έχουμε χρησιμοποιήσει τρεις κατηγορίες ταξινόμησης με βάση το πώς οι περί ων ο λόγος δημιούργησαν την περιουσία τους: αυτοδημιούργητοι, κληρονόμοι και κληρονόμοι που είχαν σημαντική συμβολή στην παραπέρα ανάπτυξη της. Η τελευταία κατηγορία αφορά ανθρώπους όπως ο Donald Trump, ο οποίος έχτισε επάνω στην αυτοκρατορία real estate του πατέρα του.

Αυτό στο οποίο πολλοί αντιτάσσονται όταν το Forbes αποκαλεί την Kylie αυτοδημιούργητη, είναι ότι (1) είχε μεγάλη βοήθεια (από ανθρώπους όπως η μητέρα της, Kris Jenner), οικοδομώντας την εταιρεία που την μετέτρεψε σε δισεκατομμυριούχο και (2) ότι ξεκίνησε την πορεία της ως ήδη πλούσια και διάσημη. Και οι δύο ισχυρισμοί είναι ορθοί. Ωστόσο, ο Mark Zuckerberg, τον οποίο το Forbes ταξινομεί επίσης ως αυτοδημιούργητο, δεν έχτισε το Facebook μόνος του και ξεκίνησε την δραστηριότητά του ως ήδη εύρωστος, αν και όχι τόσο πλούσιος και ούτε κατ’ ελάχιστον όσο διάσημος όσο η Kylie. (Ο πατέρας του Zuckerberg είναι οδοντίατρος, η μητέρα του ψυχολόγος).

Επιπλέον, υπάρχουν επτά άλλοι δισεκατομμυριούχοι του Facebook οι οποίοι, όπως θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, ακολούθησαν τον Zuckerberg στην οικοδόμηση του ογκώδους κοινωνικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή Dustin Moskovitz, πρώην συγκατοίκου του Zuckerberg, του επίσης συνιδρυτή Eduardo Saverin, πρώην συμμαθητή του Zuckerberg. Του Sean Parker, πρώτου προέδρου της Facebook, των Jim Breyer και Peter Thiel, εκ των πρώιμων επενδυτών στο μέσο, καθώς και της Sheryl Sandberg, COO του Facebook από το 2008, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας. Το Forbes κατατάσσει όλους αυτούς τους δισεκατομμυριούχους ως αυτοδημιούργητους - κανένας τους δεν κληρονόμησε την περιουσία του, αλλά και κανένας εξ αυτών δεν έχτισε μόνος του το Facebook.

Πριν από πέντε χρόνια, το Forbes άρχισε να ερευνά βαθύτερα για ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό των δισεκατομμυριούχων: Πόσο καιρό ανέβαιναν για να φτάσουν στην κορυφή; Εκείνη τη χρονιά, για πρώτη φορά, δώσαμε σε κάθε μέλος της λίστας Forbes 400 για τους πλουσιότερους Αμερικανούς μια βαθμολογία "αυτοδημιούργητου", ένα αυτοσχέδιο "σκορ" σε κλίμακα από 1 έως 10: το 1 σημαίνει ότι η περιουσία του είναι εντελώς κληρονομημένη, ενώ το 10 είναι για ένα ταξίδι από τα βάθη της φτώχειας στον απόλυτο πλούτο. Κατά βάση, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ποιος κληρονόμησε μέρος ή το σύνολο της περιουσίας του (βαθμολογίες 1 έως 5) και ποιος την δημιούργησε μόνος του, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (6 έως 10).

Συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε αυτό το αυτοσχέδιο σκορ σε όλους τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους (και πλέον και πιο ειδικά στις αυτοδημιούργητες γυναίκες). Στην περίπτωση της Kylie, της δώσαμε 7 στα 10, αναγνωρίζοντας ότι είχε πολλά πλεονεκτήματα από την αρχή. Ο Donald Trump βαθμολογείται με 4, επειδή κληρονόμησε μια περιουσία από τον πατέρα του και στη συνέχεια την επέκτεινε σημαντικά, ενώ η χήρα του Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, παίρνει 2, επειδή κληρονόμησε μια περιουσία και διαδραματίζει ρόλο στη διαχείρισή της, έχοντας επενδύσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (The Atlantic και Ozy Media) και σε επαγγελματικά αθλήματα (κατέχει μερίδια των Washington Wizards του ΝΒΑ και της ομάδας χόκεϊ των Washington Capitals).

Ενώ λίγοι δισεκατομμυριούχοι είχαν το είδος της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που είχε η Kylie Jenner όταν ξεκίνησε την επιχείρησή της, με 120 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, κάτι που στην πραγματικότητα πιστεύουμε ότι τονίζει περαιτέρω το επιχειρηματικό της πνεύμα και όχι κάποιου είδους βοήθεια την οποία έλαβε, όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα των Forbes έχουν βοηθηθεί στην οικοδόμηση της περιουσίας τους, είτε από άλλους εργαζόμενους στην εταιρεία που ίδρυσαν, είτε από venture capitalists, μέντορες, φίλους ή γονείς.

Ο Steve Ballmer, για παράδειγμα, είχε την τύχη να είναι ένας από τους συμμαθητές του Bill Gates στο Χάρβαρντ, κάτι που τον οδήγησε να πιάσει δουλειά στη Microsoft. Τελικά αντικατέστησε τον Γκέιτς ως γενικός διευθυντής, πόστο το οποίο διατήρησε για 15 χρόνια. Πλέον, είναι ο 19ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ο Leon Black, του οποίου ο πατέρας ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της United Brands, έλαβε ασφάλεια ζωής 75.000 δολαρίων μετά τον θάνατο του πατέρα του και ενώ ακόμη σπούδαζε. Αργότερα συνίδρυσε την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων - κολοσσό Apollo Global Management, η οποία τον έκανε δισεκατομμυριούχο. Ο μεγιστάνας των hedge funds Chase Coleman είναι απόγονος του Peter Stuyvesant, του τελευταίου Oλλανδού κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Ένας άλλος "τιτάνας" των hedge fund, Ken Griffin, άρχισε το trading από τον κοιτώνα του στο Χάρβαρντ, χρησιμοποιώντας 265.000 δολάρια, μέρος των οποίων προερχόταν από την οικογένειά του.

Ο δε "βασιλιάς" του κλάδου του real estate στις ΗΠΑ, Donald Bren, είναι ο γιος ενός επενδυτή επίσης στον χώρου του real estate και παραγωγού ταινιών του Χόλιγουντ.

Ο Phil Knight, στην αυτοβιογραφία του, "Shoe Dog", εξηγεί πώς οι πρώτες μέρες της Nike ήταν μια ομαδική προσπάθεια από μια κεντρική ομάδα απίστευτα αφοσιωμένων πρώιμων υπαλλήλων. Ακόμη και η Oprah Winfrey, η οποία μεγάλωσε με συνθήκες πραγματικής φτώχειας και κερδίζει τον αριθμό 10 στην αυτοσχέδια βαθμολογία μας, έλαβε βοήθεια από έξυπνους παραγωγούς και άλλους υπαλλήλους για να μετατρέψει το καθημερινό της talk show σε τεράστια επιτυχία.

Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι αντέδρασαν τόσο για το θέμα της Kylie; Μήπως είναι το γεγονός ότι οι Kardashians είναι άνθρωποι τους οποίους όλοι λατρεύουν να μισούν; Ή ότι οι Αμερικανοί έχουν ταλαιπωρηθεί από την πραγματικότητα της τηλεόρασης των reality, και την κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που όχι μόνο βοήθησε μια 21χρονη που δημοσίευε στο Instagram να γίνει δισεκατομμυριούχος, αλλά και καθόρισε την τελευταία εκλογή προέδρου στις ΗΠΑ;

Αρκετοί άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε αναρωτήθηκαν αν ο λόγος είναι ότι η Kylie είναι γυναίκα. Θα είχαμε τις ίδιες συζητήσεις αν στη θέση της είχε γίνει δισεκατομμυριούχος ο ετεροθαλής αδελφός της, Robert;

Κανείς δεν θα μάθει. Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο: η Kylie Jenner βρήκε έναν απλό και εύκολο τρόπο για να μετατρέψει τη φήμη της οικογένειάς της, το τεράστιο following της στο Instagram και το πάθος της για το μακιγιάζ σε πολλές, πάρα πολλές δεσμίδες δολάρια.