Αβέβαιο το μέλλον της HBO καθώς το Game of Thrones οδεύει στο φινάλε του

Των Dawn Chmielewski, Natalie Robehmed

Οι τηλεθεατές συνέρρευσαν στο Westeros για την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς του HBO, Game of Thrones, όμως ένα ερώτημα θα παραμείνει αναπάντητο ακόμη και μετά το τέλος του έκτου και τελευταίου επεισοδίου της σειράς: Τι θα ακολουθήσει για το δίκτυο που επαναπροσδιόρισε την τηλεόραση;

Το ΗΒΟ, γνωστό για τη δημιουργία πολιτιστικών σημείων αναφοράς, όπως οι σειρές "The Sopranos”, "Sex and the City” και "The Wire”, αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον μετά το τέλος της blockbuster σειράς φαντασίας. Ο έμπειρος και χαρισματικός επικεφαλής της, Richard Plepler ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι θα αποχωρήσει μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο τιμόνι της HBO. Και το τηλεοπτικό δίκτυο, που είναι συνώνυμο με το πρόγραμμα κατά παραγγελία, βρίσκεται υπό πίεση από τη μητρική εταιρεία AT&T, για την παραγωγή περισσότερων σειρών με μαζική απήχηση, καθώς πέφτει η αυλαία της πιο επιτυχημένης του σειράς.

"Δεν γνωρίζω ότι θα υπάρξει κι άλλο Game of Thrones, όσον αφορά τον σάλο που προκάλεσε, αλλά δεν μπορείς να ανησυχείς από πού θα προέλθει το επόμενο” δήλωσε ο πρόεδρος προγράμματος του ΗΒΟ, Casey Bloys. "Απλώς κάνεις το επόμενο”.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι ανησυχίας. Το τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά από την πρεμιέρα του Game of Thrones στο HBO το 2011. Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση της προσοχής του τηλεοπτικού κοινού έχει γίνει πιο σκληρός: 496 σειρές γέμισαν τις οθόνες το 2018, αριθμός αυξημένος κατά 86% από το 2011. Οι ανταγωνιστές όπως το Netflix και το Amazon, έχουν εισέλθει στα "χωράφια" του HBO, παράγοντας τηλεοπτικές σειρές κινηματογραφικού επιπέδου για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν συνδρομητές.

Το Netflix πλήρωσε μία… βασιλική περιουσία - περίπου 130 εκατ. δολάρια σύμφωνα με δημοσιεύματα - για το "The Crown”, τη βραβευμένη με Emmy δραματική σειρά με θέμα τη βρετανική βασιλική οικογένεια. To Amazon δαπάνησε ένα αντίστοιχο ποσό, ύψους 107 εκατ. δολ., σύμφωνα με το Reuters, για τη δεύτερη σεζόν της σειράς "The Man in the High Castle”, που δείχνει μία διαφορετική τροπή της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με νικητές τη ναζιστική Γερμανία και την Ιαπωνία.

Ο Bloys συμφωνεί ότι έχουν αλλάξει πολλά τα οκτώ χρόνια που έχουν περάσει από τότε που ο Βασιλιάς Robert Baratheon καθόταν στον "Σιδερένιο Θρόνο”. Όπως λέει ο ίδιος, εκτός από το αυξανόμενο κόστος των παραγωγών, που ωθείται υψηλότερα από τους οικονομικά "εύρωστους” ανταγωνιστές του streaming, δίκτυα όπως το HBO βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση να λάβουν γρήγορες αποφάσεις και να δεσμευτούν για ολόκληρες σειρές ή να διακινδυνεύσουν να χάσουν μία καλή ευκαιρία.

"Αν δεν το κάνεις, μπορεί να γίνει κάπου αλλού” λέει ο Bloys. "Το πλεονέκτημά μας στο HBO είναι αυτό που αντιπροσωπεύει: το πώς συμπεριφερόμαστε στα ταλέντα και το πώς προωθούμε μία σειρά”.

Ο Bloys λέει ότι το ΗΒΟ παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση της ταυτότητας του ως καταφύγιο για ενδιαφέροντα και επιλεγμένα προγράμματα, ενόψει του έντονου ανταγωνισμού για τα κορυφαία ταλέντα και πρότζεκτ, αλλά και την πίεση από τον CEO της WarnerMedia, John Stankey να αυξηθεί ο αριθμός των ωρών που οι χρήστες περνούν βλέποντας τις σειρές της.

Το HBO έχει ήδη αυξήσει τις ώρες του περιεχομένου του για να είναι ανταγωνιστικό: 150 ώρες προγράμματος φέτος, 50% περισσότερες από το 2017 και το 2018.

"Αυτή η αύξηση έχει γίνει ήδη” λέει ο Bloys, ένας βετεράνος του δικτύου που βρίσκεται πίσω από σειρές του ΗΒΟ όπως οι κωμωδίες: "Veep”, "Silicon Valley”, "Girls”, "Last Week Tonight With John Oliver” και "Insecure”. Με την προαγωγή του σε πρόεδρο προγράμματος του 2016, ο Bloys ανέλαβε ευρύτερες ευθύνες.

Η φετινή λίστα δείχνει ότι το HBO εξακολουθεί να προσελκύει κορυφαία ταλέντα. Το lineup περιλαμβάνει το "His Dark Materials”, μία τηλεοπτική προσαρμογή της βραβευμένης τριλογίας του συγγραφέα Philip Pullman, τη δεύτερη σεζόν του "Big Little Lies” με πρωταγωνίστριες τις Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern και Meryl Streep και τη μίνι-σειρά "Catherine the Great", όπου πρωταγωνιστεί η Helen Mirren.

"Καμία από τις σειρές στο πρόγραμμα του 2019 δεν είναι απλά για να γεμίζει ώρες… όλες προέρχονται από δημιουργούς που θεωρούμε σπουδαίους και έχουν κάτι να πουν, είναι ξεχωριστές” λέει ο Bloys. "Έχουμε τους πόρους να κάνουμε περισσότερα, αλλά δεν μειώνουμε τα στάνταρντ μας για να αυξήσουμε τις ώρες”.

Ο Bloys πλέον αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο της NBC Entertainment, Robert Greenblatt, ο οποίος ανέλαβε τη νέα θέση του προέδρου της WarnerMedia Entertainment Group, που επιβλέπει το ΗΒΟ και την Turner Entertainment. O Greenblatt είναι γνωστός για την εξαιρετική αισθητική του: ήταν στην παραγωγή του "Six Feet Under", μία από τις πρώτες επιτυχίες του ΗΒΟ. Ως πρόεδρος της ανταγωνίστριας Showtime είχε την επίβλεψη των βραβευμένων σειρών "Dexter" και "Weeds".

O Greenblatt και ο Bloys είναι επιφορτισμένοι με την αύξηση του όγκου των σειρών καθώς η WarnerMedia ετοιμάζει εντός του έτους το λανσάρισμα μίας νέας υπηρεσίας streaming,η οποία θα αντλήσει περιεχόμενο από τη Warner Bros, την HBO και την Turner. Η στρατηγική του ΗΒΟ είναι να δαπανά αρκετό χρόνο στην ανάπτυξη επιλεγμένων σειρών υψηλής ποιότητας που σαρώνουν τα βραβεία όπως οι σειρές "The Sopranos”, "Silicon Valley” και το "Veep”. Η τακτική του Netflix αντιθέτως είναι να παράγει αδιακρίτως πρωτότυπο περιεχόμενο, συχνά.

Το HBO δεν θέλει να χάσει τα εκατομμύρια συνδρομητές που κέρδισε από τότε που ξεκίνησε η "βασιλεία” του "Game of Thrones”, επομένως τα στελέχη της εταιρείας προσπαθούν να αναδημιουργήσουν τη μαγεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη τέσσερα project που σχετίζονται με το "Game of Thrones”, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς με πρωταγωνίστρια τη Naomi Watts, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιούνιο, λέει ο Bloys.

"Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η επόμενη σειρά με θέμα εμπνευσμένο από το "Game of Thrones”, θα είναι τόσο επιτυχημένη όσο το "Game of Thrones”", δήλωσε ο Paul Verna, επικεφαλής αναλυτής στην εταιρεία eMarketer. "Στην πραγματικότητα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσει τα επίπεδα της πρωτότυπης σειράς για να συνεχίσει να συντηρεί την υπηρεσία streaming”.

Tο HBO ποντάρει ότι το "Game of Thrones” και οι spin-off σειρές θα κρατήσουν τα βλέμματα στραμμένα στο ΗΒΟ Go, την υπηρεσία streaming του τηλεοπτικού δικτύου. Το HBO επί του παρόντος έχει παγκοσμίως 142 εκατ. συνδρομητές (σε καλωδιακή τηλεόραση και streaming), συμπεριλαμβανομένων των 5 εκατ. συνδρομητών της streaming υπηρεσίας μόνο στις ΗΠΑ. Νούμερο που φαίνεται μικρό σε σχέση με τους 139 εκατ. Συνδρομητές του Netflix.

To ΗΒΟ επίσης επεκτείνεται στα είδη της επιστημονικής φαντασίας και τρόμου, έχοντας υπογράψει νέες σειρές με φημισμένους δημιουργούς, όπως οι J.J. Abrams, Joss Whedon και Jordan Peele.

Είναι βέβαιο ότι αυτές οι συμφωνίες θα έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς. Το HBO σύμφωνα με δημοσιεύματα, ξόδεψε περισσότερα από 10 εκατ. δολ. ανά επεισόδιο της τελευταίας σεζόν του "Game of Thrones”. Αλλά θα χρειαστεί τις οικονομικές "πλάτες” της AT&T για να συναγωνιστεί με το μπάτζετ των 15 δισ. δολ. που θα διαθέσει φέτος το Netflix για περιεχόμενο.

"Το καλό είναι ότι έρχεται κόσμος και μας λέει: Κάνετε αυτό που κάνετε. Ορίστε τα χρήματα, προχωρήστε”, λέει ο Bloys. "Ο προϋπολογισμός μας αυξάνεται με υγιή ρυθμό” δήλωσε, ωστόσο αρνήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος ως προς τα ποσά.

Το μήνυμα του Bloys στην κοινότητα των ταλέντων είναι αταλάντευτο: "Θέλουμε να κάνουμε πράγματα με ανθρώπους που πιστεύουμε ότι έχουν κάτι να πουν”, λέει ο Bloys. "Δεν φοβόμαστε να ξοδέψουμε χρήματα ή να αναλάβουμε ρίσκα. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε”.

Άραγε το HBO θα καταφέρει να διατηρήσει τον "Σιδερένιο Θρόνο” ενόψει των προκλήσεων από ανερχόμενους αντιπάλους όπως το Netflix και το Amazon και νεοεισερχόμενους όπως η Apple; Το κεφάλαιο αυτό δεν έχει γραφτεί ακόμη.