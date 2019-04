Ο Γιάννης Αντετοκούμπο Νο1 στη λίστα των ανεπαρκώς αμειβόμενων παικτών του NBA

Του Brett Knight

Ποια είναι η επιλογή σας για MVP στο NBA - James Harden ή Γιάννης Αντετοκούμπο;

Η απάντησή σας λέει πολλά για το πώς ορίζετε την έννοια του πλέον πολύτιμου παίκτη. Σε τι δίνετε μεγαλύτερη έμφαση; Στην ανάληψη ευθυνών στην επίθεση; Στην αποτελεσματικότητα; Στις νίκες της ομάδας; Στην άμυνα;

Υπάρχει μια πιο κυριολεκτική έννοια του "πολύτιμου" που πρέπει να εξετάσει κανείς, ωστόσο - και είναι αμιγώς οικονομική. Και τελικά αυτό είναι εξίσου σημαντικό για τις ομάδες, δεδομένου ότι ένας παίκτης ο οποίος ξεπερνά σε απόδοση τα επίπεδα αμοιβής που προβλέπει το συμβόλαιό του ουσιαστικά ελευθερώνει "χώρο" για να μοιραστούν αμοιβές στο υπόλοιπο ρόστερ της ομάδας.

Να λοιπόν ποιοι είναι οι παίκτες του NBA που ταιριάζουν καλύτερα στον χαρακτηρισμό "ποιοτικότεροι σε σχέση με την αμοιβή τους" για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ.



Πώς καθορίσαμε ποιος είναι "υποαμειβόμενος"

Ο πατέρας της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ο David Berri, αθλητικός οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Γιούτα και πρώην συνεργάτης του Forbes, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε κανείς να καθορίσει πόσα θα έπρεπε να κερδίζει ένας παίκτης, με βάση έναν μαθηματικό τύπο που εκτιμά την οικονομική αξία μιας νίκης της ομάδας, σε σχέση με το πόσες νίκες έχει παραγάγει με την απόδοσή του ο συγκεκριμένος αθλητής. Όταν, με βάση τον συγκεκριμένο τύπο, βρει κανείς την "αναμενόμενη αμοιβή" του παίκτη, την συγκρίνει απλώς με την πραγματική του και εκτιμά εάν αυτός πληρώνεται ανεπαρκώς ή - αντίθετα - πέραν του δέοντος. Απλούστατο.

Λιγότερο απλό, ωστόσο, είναι να ορίσει κανείς τα ακριβή στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει για τον υπολογισμό της "αναμενόμενης" αμοιβής. ς ένας παίκτης είχε παραγάγει. Με βάση τη μέθοδο Berri, ξεκινάμε με το ποσό των χρημάτων που κερδίζουν αθροιστικά οι παίκτες ως σύνολο, η οποία διέπεται από τη συλλογική συμφωνία διαπραγμάτευσης και ορίζεται περίπου στο 50% των συνολικών εσόδων της λίγκας του NBA από δραστηριότητες σχετικές με το μπάσκετ. Ο αριθμός για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019 δεν έχει υπολογιστεί ακόμα, γι 'αυτό χρησιμοποιούμε την προηγούμενη σεζόν: τα έσοδα έφθασαν τα 7,147 δισ. Δολάρια, άρα το μερίδιο των παικτών ήταν 3,645 δισ., σύμφωνα με το FAQ NBA Salary Cap του Larry Coon.

Λαμβάνουμε τα 3,645 δισεκατομμύρια δολάρια και τα διαιρούμε με τον συνολικό αριθμό αγώνων της κανονικής περιόδου (1.230) για να καταλήξουμε στα 2,963 εκατομμύρια δολάρια ως εκτίμηση της αξίας μιας νίκης. Αυτό το κάνουμε ακολουθώντας την υπόθεση ότι οι ομάδες πληρώνουν τους παίκτες με στόχο τις νίκες (και όχι ως προϊόντα μάρκετινγκ). Χρησιμοποιούμε τον αριθμό των παιχνιδιών κανονικής περιόδου - και δεν προσθέτουμε τα παιχνίδια των πλέι οφ επειδή οι παίκτες πληρώνονται διαφορετικά γι’ αυτό το τμήμα των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Εδώ είναι το σημείο όπου χρειαζόμαστε μια εκτίμηση των νικών που έχει "παραγάγει" ένας παίκτης. Πολλές μετρήσεις αυτού του είδους υπάρχουν στις μέρες μας για την εκτίμηση αυτού του στοιχείου, κάθε μία από τις οποίες λαμβάνει υπ' οψη διάφορα στατιστικά στοιχεία (όπως πόντους, ριμπάουντ και συνολική παρουσία) και καταλήγουν στη μετατροπή όλων των παραπάνω σε έναν και μόνο αριθμό.

Οι μέθοδοι, ακριβώς λόγω των διαφορών τους, έχουν η κάθε μια τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για να δοκιμάσουμε να συγκροτήσουμε μια "δίκαιη" εικόνα, θα χρησιμοποιήσουμε τον μέσο όρο τριών εκτιμήσεων νίκης: Wins Produced, μια μέτρηση που δημιουργήθηκε από τον Berri και παρατίθεται στο BoxScoreGeeks.com. Μια κατάταξη με βάση το σύστημα Value Over Replacement Player, το οποίο υπολογίζεται από το BasketballReference.com και βασίζεται στο σύστημα μέτρησης Box Plus / Minus. Και τέλος το Win Shares, άλλο ένα σύστημα μέτρησης με στοιχεία από το Basketball-Reference.

Όλες αυτές οι μετρήσεις τείνουν να υποτιμούν τους παίκτες των οποίων οι συνεισφορές είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν - για παράδειγμα, έναν "σκληρό" αμυντικό που "σβήνει" έναν αντίπαλο. Ωστόσο, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, οπότε θα πρέπει να εμμείνουμε αναγκαστικά στην "ελλιπή" μέτρησή μας.

Για τους μισθούς των παικτών, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία όπως παρατίθενται από το Spotrac. Η αμοιβή ενός παίκτη είναι συνήθως ίση με το βασικό του μισθό - αλλά όχι πάντα. Για παράδειγμα, ορισμένοι βετεράνοι με ιδιαίτερα χαμηλά συμβόλαια έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τους βασικούς μισθούς, επειδή το NBA επιδοτεί τις ομάδες τους για ένα μέρος των αμοιβών τους.

Οι παίκτες που εξετάσαμε

Συνολικά 530 παίκτες εμφανίστηκαν σε τουλάχιστον έναν αγώνα ΝΒΑ τη φετινή σεζόν, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναλυθούν όλοι τους. Πρώτον, οι παίκτες που ήταν περιορισμένοι λόγω τραυματισμών θα φαίνονταν να έχουν δημιουργήσει πολύ λίγη υπεραξία για τις ομάδες τους. Δεν είναι όμως δικό τους σφάλμα, κι έτσι εστιάσαμε την προσοχή μας στις υπόλοιπες, "κανονικές", θέτοντας ελάχιστο όριο τη συμμετοχή σε 41 αγώνες και στα συνολικά 500 λεπτά συμμετοχής. Αυτό περιόρισε το δείγμα μας στους 338 παίκτες.

Αφαιρέσαμε στη συνέχεια τους 81 παίκτες των οποίων οι συμβάσεις διέπονται από την κλίμακα των "αρχαρίων", που υποβαθμίζει "τεχνητά" την αξία τους. Εάν συμπεριλαμβάναμε αυτούς τους παίκτες, θα υπερεκπροσωπούνταν στη λίστα, αλλοιώνοντας το νόημά της. Για παράδειγμα, ο Λούκα Ντόντσιτς του Dallas Mavericks, κατά τεκμήριο ο rookie της χρονιάς στο NBA, είχε αναμενόμενο μισθό ύψους 22.538.553 δολαρίων, αλλά αποδοχές μόλις $ 6.560.640, οπότε θα εμφανιζόταν ανεπαρκώς αμειβόμενος κατά σχεδόν 16 εκατ. δολάρια.

Το ίδιο ισχύει και για παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στην τελευταία χρονιά του πρώτου τους συμβολαίου, όπως ο Karl-Anthony Towns των Minnesota Timberwolves, που εμφανίζεται, με βάση τη συμβολή του, ανεπαρκώς αμειβόμενος κατά… 31 εκατομμύρια δολάρια.

Έτσι, αφαιρώντας όσους είναι rookies ή βρίσκονται ακόμη στο πρώτο τους συμβόλαιο, μείναμε με 257 παίκτες προς σύγκριση και ανάλυση. Οι παρακάτω είναι οι 10 πλέον υποαμειβόμενοι.

10. JaVale McGee

Center, Los Angeles Lakers

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 6,6

Αναμενόμενη αμοιβή: $19.447.157

Αμοιβή: $1.512.601

Διαφορά: $17.934.556



9. Malcolm Brogdon

Guard, Milwaukee Bucks

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 6,7

Αναμενόμενη αμοιβή: $19.871.853

Αμοιβή: $1.544.951

Διαφορά: $18.326.902



8. Clint Capela

Center, Houston Rockets

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών:11,7

Αναμενόμενη αμοιβή: $34.528.827

Αμοιβή: $15.293.103

Διαφορά: $19.235.724



7. Montrezl Harrell

Power forward, Los Angeles Clippers

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 9,2

Αναμενόμενη αμοιβή: $27.141.080

Αμοιβή: $6.000.000

Διαφορά: $21.141.080



6. Nikola Jokic

Center, Denver Nuggets

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 15,6

Αναμενόμενη αμοιβή: $46.331.443

Αμοιβή: $25.036.216

Διαφορά: $21.295.227



5. Mitchell Robinson

Center, New York Knicks

Wins Estimate Average: 8,0

Αναμενόμενη αμοιβή: $23.595.357

Αμοιβή: $1.485.440

Διαφορά: $22.109.917



4. Nikola Vucevic

Center, Orlando Magic

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 12,6

Αναμενόμενη αμοιβή: $37.442.443

Αμοιβή: $13.250.000

Διαφορά: $24.192.443



3. James Harden

Guard, Houston Rockets

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 19,7

Αναμενόμενη αμοιβή: $58.499.497

Αμοιβή: $30.421.854

Διαφορά: $28.077.643

2. Rudy Gobert

Center, Utah Jazz

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 17,7

Αναμενόμενη αμοιβή: $52.573.497

Αμοιβή: $23.491.573

Διαφορά: $29.081.924



1. Giannis Antetokounmpo

Forward, Milwaukee Bucks

Μέσος εκτιμώμενος αριθμός νικών: 18,1

Αναμενόμενη αμοιβή: $53.650.053

Αμοιβή: $24.157.303

Διαφορά: $29.492.750

Τι μπορεί να πει κανείς για τον "Greek freak" Αντετοκούμπο; Κέρδισε τον Gobert - με όχι μικρή διαφορά - έχοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή και "παραγωγικότητα" ανά νίκη της ομάδας του, ενώ είχε εξαιρετικά στατιστικά τόσο στο ποσοστό ευστοχίας (57,8%) και σε πόντους (27,7), ριμπάουντ (12,5) και ασίστ ανά παιχνίδι (5,9) , μολονότι αγωνίστηκε κατά μέσο όρο λιγότερα λεπτά σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες σεζόν. Όπως και ο Gobert, διακρίθηκε σε κάθε άκρο του παρκέ, κατατάσσοντας τον τρίτο στο πρωτάθλημα σε συμβολή ανά νίκη, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά. Η μόνη ερώτηση που μένει αναπάντητη, είναι εάν ο Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει δύο χρόνια ακόμη πριν μπορέσει να διαπραγματευτεί νέο συμβόλαιο, θα μπορέσει να ξεπεράσει τον Harden στην ψηφοφορία για τον MVP.