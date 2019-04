Πώς ο Bernie Sanders, o σοσιαλιστής γερουσιαστής, συγκέντρωσε περιουσία ύψους $2,5 εκατ.

Του Chase Peterson - Withorn

O Bernie Sanders, o δημοκρατικός σοσιαλιστής γερουσιαστής από το Βερμόντ, είναι αυστηρός κριτής των πλουσίων στην Αμερική. Αυτό είναι κάπως περίεργο αν σκεφτεί κανείς πως ο ίδιος είναι εύπορος.

Ο Sanders, 77 ετών, έχει συγκεντρώσει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια από ακίνητα, επενδύσεις, κυβερνητικές συντάξεις και κέρδη από τα τρία του βιβλία συμπεριλαμβανομένου της επιτυχίας του 2016 "Our Revolution: Α Future to Believe in”. "Έγραψα ένα βιβλίο που έγινε best seller. Και αν γράψεις ένα best seller μπορείς επίσης να γίνεις εκατομμυριούχος", έγραψε πρόσφατα στους New York Times.

Από τότε που ήταν υποψήφιος για το χρίσμα των δημοκρατικών, το 2016, το προφίλ του ενισχύθηκε, και έκτοτε κυκλοφορεί ένα βιβλίο τον χρόνο. Συνολικά έχει κερδίσει τουλάχιστον $1,7 εκατ. ξεκινώντας από το "Our Revolution (πωλήθηκαν 220.000 αντίτυπα), έπειτα από το "Bernie Sanders Guide to Political Revolution (27.000 αντίτυπα) και τέλος με το "Where We Go From Here: Two Years in the Resistance (26.000 αντίτυπα).

Εκτός από τα βιβλία λαμβάνει επίσης αμοιβές από την κυβέρνηση και σύνταξη. Ο Sanders λαμβάνει έναν εξαψήφιο ετήσιο μισθό από τότε που προσχώρησε στο Κογκρέσο το 1991 τον οποίο μαζί με την γυναίκα του τον επένδυσαν σε ακίνητα.

Στη συνέχεια υπάρχουν οι συντάξεις του οι οποίες βασίζονται στα εισοδήματά του και τα έτη υπηρεσίας του. Με 28 χρόνια υπηρεσίας και έναν μισθό ύψους 174.000 δολαρίων ο Sanders δικαιούται περίπου $73.000 τον χρόνο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το υπόλοιπο της ζωής του.

Προτού ο Sanders εκλεγεί, είχε μια μικρή επιχείρηση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για σχολεία και επίσης υπηρέτησε δήμαρχος του Μπέρλινγκτον. Aπό την εποχή που ήταν δήμαρχος στο Μπέρλινκγτον λαμβάνει σύνταξη $428 τον μήνα, η οποία συνολικά ανέρχεται στα περίπου 50.000 δολάρια.

Όπως και με τους περισσότερους Αμερικανούς, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Sanders είναι συνδεδεμένο με το σπίτι του. Σε αντίθεση όμως με τους περισσότερους Αμερικανούς διαθέτει τρία σπίτια. Στο Μπέρλινγκτον διαθέτει ένα σπίτι τεσσάρων δωματίων που αγόρασε το 2009 για $405.000. Πέρυσι αφού άρχισαν να έρχονται τα έσοδα από το βιβλίο, ο Sanders πλήρωσε την υποθήκη του που ήταν για 30 χρόνια, 25 χρόνια νωρίτερα. Στην Ουάσινγκτον ο Sanders διαθέτει ένα σπίτι σε μικρή απόσταση από το Καπιτώλιο το οποίο αγόρασε το 2007 για $489.000. Το Forbes εκτιμά ότι για εκείνο το σπίτι έχει ακόμα περίπου μια υποθήκη ύψους 350.000 δολαρίων.

O Sanders έγινε πρωτοσέλιδο όταν έσπευσε να αποκτήσει ένα σπίτι στο Βερμόντ για $575.000 σε λιγότερο από δύο μήνες μετά τη λήξη της εκστρατείας του 2016.

Ο Sanders επέλεξε ένα ήσυχο σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων με τρία λουτρά με γρήγορη πρόσβαση στη λίμνη Σαμπλαίν, 50 λεπτά βόρια του Μπέρλινγκτον. Η σύζυγός του, Jane, δήλωσε στο Associated Pressthat ότι χρηματοδότησε τη συμφωνία για τα βιβλία του συζύγου της με χρήματα από τις αποταμιεύσεις της και από τα έσοδα που προέκυψαν μετά την πώληση ενός μικρού σπιτιού που άνηκε στην οικογένειά της.

Ακόμα και μετά τις μεγάλες αγορές, το ζευγάρι διαθέτει περίπου $500.000 σε μετρητά και επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων τριών λογαριασμών συνταξιοδότησης που ανήκουν στη σύζυγό του, Jane. Mπορεί επίσης να έχουν ακόμη περισσότερα μετρητά στο χέρια. Αν ο Sanders είχε συνεισφέρει ένα μέρος του μισθού του στο Thrift Savings Plan – ένα πρόγραμμα για κυβερνητικούς- θα μπορούσε να διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Αλλά η κυβέρνηση δεν απαιτεί από τους πολιτικούς να αποκαλύψουν τέτοιες συμμετοχές.

Τι έχει να πει ο Sanders για τον δικό του πλούτο; Είναι ασυνήθιστα σιωπηλός και ένας εκπρόσωπός του αρνήθηκε να απαντήσει και να σχολιάσει.

Με τα χρήματα που στοιβάζει ο Bernie Sanders θα μπορούσε να έχει ένα νέο πρόβλημα: τον Bernie Sanders. Τον Ιανουάριο ο ίδιος πρότεινε νέους φόρους για το πλουσιότερο 0,2% των Αμερικανών και σε αυτούς τους φόρους συμπεριλαμβάνεται και ένας φόρος 45% σε ακίνητα αξίας μεταξύ των $3,5 και $10 εκατ.

Δεδομένης της πρόσφατης επιτυχίας του ο φόρος αυτός θα μπορούσε σύντομα να εφαρμοστεί και στην δική του περιουσία.