Οι εταιρείες με την καλύτερη φήμη στις ΗΠΑ το 2019

Της Vicky Valet

Πέρυσι ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου βρέθηκαν σε κρίση, προσπαθώντας να ανακτήσουν την καλή τους φήμη, που είχε πληγεί από σκάνδαλα. Οι ΗΠΑ δέχθηκαν ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα και υπάρχουν εταιρείες που ακόμη δεν έχουν καταφέρει να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του αμερικανικού πληθυσμού.

"Στις ΗΠΑ είναι η Ημέρα της Κρίσης για όλες τις εταιρείες στο "δικαστήριο" της κοινής γνώμης και δεν υπάρχει μέρος για να κρυφτεί κανείς" λέει ο Stephen Hahn-Griffiths, του Reputation Institute (RI). Από το 2007, η RI εκδίδει τη μελέτη US RepTrak 100, μια ετήσια μελέτη για την εταιρική φήμη στην Αμερική. Η κατάταξη αυτής της χρονιάς δείχνει μια αύξηση 0,8 μονάδων κατά μέσο όρο στη φήμη των εταιρειών της λίστας USRT100, σε αντίθεση με το 2018, οπότε είχε καταγράψει μια μείωση κατά μέσο όρο 3 μονάδων.

"Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, λιγότεροι από τους μισούς Αμερικανούς εμπιστεύονται τις εταιρείες —αυτό εξηγεί γιατί η φήμη των επιχειρήσεων συνολικά δεν ανέκαμψε και τόσο" λέει ο Brad Hecht της RI. "Οι εταιρείες δεν έχουν κάνει αρκετά για να χτίσουν τη εμπιστοσύνη, δείχνοντας ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει εποπτεία αυτές θα κάνουν το σωστό. Αυτή είναι διαφορά ανάμεσα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες".

Αυτό που δεν διαφέρει καθόλου από χώρα σε χώρα είναι αυτό που χρειάζεται για το χτίσιμο της φήμης, το οποίο αφορά την ισορροπία εταιρικής υπευθυνότητας και καινοτομίας. "Πρέπει να έχεις μια ολιστική στρατηγική" λέει ο Hecht. "Μόνο οι εταιρείες που θα το κάνουν αυτό θα συνεχίσουν να χτίζουν τη φήμη τους". Λέγοντας τα παραπάνω, αναφέρεται σε εταιρείες όπως η Whirlpool, που ανέβηκε 30 θέσεις, για να φτάσει στην τρίτη θέση της λίστας, —εν μέρει εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο επένδυσε τόσο στις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ όσο και στις πελατοκεντρικές έξυπνες συσκευές— ή στην Barnes & Noble, η οποία παρά το ότι έπεσε από την 4η στην 6η θέση, έχει χτίσει μια συναισθηματική σύνδεση με τους καταναλωτές, αξιοποιώντας τη νοσταλγία του βιβλιοπωλείου.

Καμία επιχείρηση όμως δεν τα πήγε τόσο καλά όσο η Netflix, η οποία ανέβηκε 22 θέσεις και έφτασε στην πρώτη θέση για πρώτη φορά. Αν και η εταιρεία δεν έχει μείνει εκτός των περιστασιακών αμφιβολιών, η Netflix έχει τις περισσότερες φορές τοποθετήσει τον εαυτό της στη σωστή πλευρά του σκανδάλου. Ίσως το καλύτερο παράδειγμα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η Netflix χειρίστηκε το κίνημα #MeToo. Μετά τους ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του Κέβιν Σπέισι, η εταιρεία βρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι: Θα μπορούσε να συνεχίσει να προβάλλει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της σε μία από τις μεγαλύτερες σειρές της ή θα μπορούσε να κάνει το σωστό. Η Netflix επέλεξε το τελευταίο και αυτό έκανε όλη τη διαφορά. "Η αντίληψη για το προϊόν αυξήθηκε και η συναισθηματική σύνδεση με μια εταιρεία που πήρε τη σωστή ηθικά απόφαση ενισχύθηκε" λέει ο Hecht. "Είναι το τέλειο παράδειγμα ισορροπίας ανάμεσα στην εταιρική υπευθυνότητα και στην καινοτομία του προϊόντος".

Μιλώντας για την καινοτομία, η Netflix δεν έχει σταματήσει να ανακαλύπτει διαρκώς τον εαυτό της. Εξελισσόμενη από υπηρεσία ενοικίασης DVD σε παροχή υπηρεσιών streaming και σε δημιουργό περιεχομένου, η Netflix παρήγαγε πάνω από 800 νέες ταινίες και σειρές μόνο το 2018, δίνοντας τους συνδρομητές της πολλούς λόγους για να την επιλέξουν έναντι των κύριων ανταγωνιστών της, Amazon Prime και Hulu. "Πάντα ήταν μοναδική” λέει ο Hecht.

Ενώ η Netflix έχει πάει πάρα πολύ καλά, οι περισσότερες άλλες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας δίνουν δύσκολη μάχη, ακόμη και αυτές που κάποτε θεωρούνταν οι αγαπημένες του συγκεκριμένου χώρου. Η Amazon, μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια στο τοπ 10, έπεσε στην 54η θέση, εν μέρει λόγω της αδυναμίας της να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι ένας καλός "εταιρικός πολίτης". Όπως λέει ο Hecht, η "Amazon έπεσε λόγω του πώς έγινε αντιληπτή ως εταιρεία: αυτό αφορά τους χώρους εργασίας, τη διακυβέρνηση και την ηγεσία, κυρίως του Τζεφ Μπέζος.” Ο CEO της Amazon έχει βρεθεί στα πρωτοσέλιδα τελευταία, αλλά για ένα "δράμα" που αφορά τα tabloid, και όχι για κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για την εταιρεία του. Στις ειδήσεις για τους λάθος λόγους ήταν και η Google. Μετά τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τις διαρροές προσωπικών δεδομένων στο Google+ που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάργηση της πλατφόρμας, καθώς και τα πρόστιμα για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, το πιο πρόσφατο τον Μάρτιο φέτος ύψους 1,7 δισ. δολ. η Google, που κάποτε θεωρούνταν μία από τις εταιρείες με την καλύτερη φήμη στις ΗΠΑ, υποχώρησε πάνω από 60 θέσεις και βγήκε από τις 100 πρώτες εταιρείες της λίστας.

Και μετά είναι το Facebook. Έχοντας ξεκινήσει την "πτώση" του χρόνια πριν -κάτι που επιταχύνθηκε πρόσφατα από τις αποκαλύψεις σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας των password, που μπορεί να έθεσαν σε κίνδυνο εκατομμύρια χρήστες, τις τακτικές εξόρυξης δεδομένων που έκαναν το αμερικανικό υπουργείο Ανάπτυξης και Στέγασης να μηνύσει το Facebook για διακρίσεις και φυσικά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica— το γεγονός ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι καν κοντά στο τοπ 100 της λίστας δεν είναι τόσο παράξενο. Αυτό που πάντως προκαλεί έκπληξη είναι το πόσο χαμηλά έχει πέσει. Από τις 390 επιλέξιμες για τη φετινή λίστα επιχειρήσεις, μόνο μία είχε χειρότερη φήμη από το Facebook: Ο Οργανισμός του Τραμπ. "Δεν είναι μια καλή ιστορία αυτή για το Facebook” λέει ο Hecht.

Στην πραγματικότητα, μια τέλεια ιστορία εταιρικής υπευθυνότητας και καινοτομίας ίσως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται οι εταιρείες αυτές για να ανακτήσουν τη φήμη τους. "Αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν πάρεις τον έλεγχο του αφηγήματός σου, είσαι στο έλεος των άλλων" σημειώνει ο Hecht. "Οι εταιρείες με την καλύτερη φήμη είναι αυτές που έχουν κάνει καλή δουλειά στην επικοινωνιακή διαχείριση".

Η πλήρης λίστα με τις εταιρείες των ΗΠΑ με την καλύτερη φήμη



1 Netflix

2 The Hershey Company

3 Whirlpool

4 Rolex

5 McCormick & Company

6 Barnes & Noble

7 Hasbro

8 Costco Wholesale

9 Nintendo

10 Lego

11 Navy Federal Credit Union

12 Bass Pro Shop

13 Canon

14 Bose

15 The Walt Disney Company

16 Borden Dairy Company

17 Mattel

18 Under Armour

19 Snap-on

20 Nikon

21 Hanes Brands

22 Harley-Davidson

23 Kellogg's

24 Texas Instruments

25 Colgate-Palmolive

26 Campbell Soup Company

27 Menards

28 Stanley Black & Decker

29 General Mills

30 UPS

31 Microsoft

32 Carter's

33 LG Electronics

34 Visa

35 Ace Hardware

36 Lowe's

37 Columbia Sportswear Company

38 Fitbit

39 Cracker Barrel

40 Fossil Group

41 Rolls-Royce Motor Cars

42 AMC Theatres

43 USAA

44 AutoZone

45 Kroger

46 Albertsons

47 Publix

48 Caterpillar

49 Fruit of the Loom

50 Cartier

51 Chick-fil-A

52 Samsung

53 Kraft Heinz Company

54 Amazon

55 Tractor Supply Company

56 New Balance

57 OshKosh

58 Intel

59 Levi Strauss & Co.

60 Nike

61 Sherwin-Williams

62 Hilton Hotels & Resorts

63 FedEx

64 Dole Food Company

65 LongHorn Steakhouse

66 Dell

67 HP Inc.

68 Bayer

69 Xerox

70 Dunkin'

71 Marriot International

72 The Clorox Company

73 Michaels

74 Adobe

75 The Coca-Cola Company

76 TripAdvisor

77 Benjamin Moore & Co.

78 Lands' End

79 Del Monte Foods, Inc.

80 Bosch

81 Aldi

82 CVS Pharmacy

83 Hyatt

84 Garmin

85 Michelin

86 Red Lobster

87 iHeartMedia

88 La-Z-Boy

89 Samsonite

90 Goodyear Tire and Rubber Company

91 Cinemark

92 Panera Bread

93 Ralph Lauren

94 Conair

95 Bed Bath & Beyond

96 IBM

97 Shutterfly

98 Spotify

99 MetLife

100 L.L.Bean

Μεθοδολογία

Για την κατάρτιση της λίστας, η RI έκανε έρευνα σε πάνω από 167.000 ανθρώπους από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2019. Οι υπό εξέταση εταιρείες έχουν έσοδα άνω του 1 δισ. δολ και αναγνωρισιμότητα του brand τους σε τουλάχιστον 30% του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ.