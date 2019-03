Οι 20 διαχειριστές hedge fund και traders με τα υψηλότερα εισοδήματα το 2018

Των Nathan Vardi και Antoine Gara

Οι "κομπιουτεράδες" καταλαμβάνουν την Wall Street. Σε μία χρονιά κατά την οποία ο μέσος διαχειριστής hedge fund έχασε χρήματα, περισσότεροι από τους μισούς εκ των 20 διαχειριστών hedge fund και traders με τις υψηλότερες αμοιβές για το 2018 έχουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχέση με το στενά συνδεδεμένο με την πληροφορική "αλγοριθμικό" trading.

O Jim Simons, ο πλέον γνωστός εκπρόσωπος του βασισμένου σε ποσοτικά - υπολογιστικά μοντέλα trading (quantative trading), παρέμεινε - όπως ήταν αναμενόμενο - στην κορυφή, κερδίζοντας 1,6 δισ. Δολάρια. Πρόκειται για τον ιδρυτή της Renaissance Technologies, εταιρείας hedge fund η οποία διαχειρίζεται πλέον κεφάλαια συνολικού ύψους 60 δισ. δολαρίων, ο οποίος παίζει ακόμη σημαντικό ρόλο στα εταιρικά πράγματα, μολονότι έχει αποσυρθεί από το 2010 από την καθημερινή δραστηριότητα.

Γενικότερα, η "βιομηχανία" των hedge funds είχε μία πολύ άσχημη χρονιά το 2018. Ο μέσος διαχειριστής hedge παρουσίασε στους πελάτες του κατά μέσο όρο απώλειες -4.07%, ελάχιστα καλύτερα από την ανάλογη πορεία του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (-4.38%), μέσα στο έτος. Συνολικά, οι 20 διαχειριστές hedge fund και traders κέρδισαν αθροιστικά 10,3 δισ. δολάρια μέσα στο έτος. Δεν πρόκειται για λίγα χρήματα, ωστόσο πρόκειται για τα λιγότερα σε ετήσια βάση από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Το 2015, μια επίσης αδύναμη χρονιά για τα hedge funds, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, οι 20 καλύτερα αμειβόμενα επικεφαλής τους είχαν προσποριστεί αθροιστικά 11,4 δισ., ενώ το 2011 11,7 δισ.

Το Forbes συμπεριλαμβάνει στη λίστα του και διαχειριστές hedge fund οι οποίοι διαχειρίζονται κυρίως ή και κατ’ αποκλειστικότητα δικά τους κεφαάλαια. Το BlueCrest Capital Management, για παράδειγμα, του Michael Platt, επέστρεψε όλα τα εξωτερικά κεφάλαια στους πελάτες του ήδη από το 2015. Από τότε, οι δραστηριότητες του BlueCres σε επίπεδο trading και το 2018 η εταιρεία είδε την καθαρή απόδοση των κεφαλαίων της να φθάνει το 25%. Ο ίδιος ο Platt κέρδισε κατ’ εκτίμηση $1,2 δισ. εντός του 2018.

Η Bridgewater Associates του Ray Dalio, το μεγαλύτερο εταιρικό σχήμα hedge fund στον κόσμο, με διαχείριση κεφαλαίων $160 δισ., είδε τα μεγέθη της να κινούνται με μικτά πρόσημα. Οι επενδυτικές κινήσεις της Bridgewater κινείται με βάση την επεξεργασία δεδομένων, αναμένοντας οικονομικά ή άλλα "σήματα". Η εταιρεία προχωρεί και στην παραδοσιακή, κλασσική επενδυτική ανάλυση πριν προχωρήσει με βάση τους αλγόριθμους. Τα κεφάλαια του μεγάλου της hedge fund, Pure Alpha, κινήθηκαν με αποδόσεις 14,6%, ωστόσο το All Weather Fund, επίσης σημαντικός πυλώνας, είδε αρνητικές αποδόσεις της τάξης του 6%. Ο Dalio κέρδισε περί το 1 δισ. δολ. το 2018.

Ο Ken Griffin χρησιμοποίησε τεχνικές τόσο "ποσοτικού" (quantitative), όσο και παραδοσιακού trading προκειμένου να χτίσει το Citadel σε μια εταιρεία hedge fund η οποία διαχειρίζεται 30 δισ. δολάρια. Είχε μία ισχυρή χρονιά το 2018, συνεχίζοντας την κούρσα που ξεκίνησε μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία παραλίγο να τον καταστρέψει ολοκληρωτικά. Το βασικό του hedge fund είχε απόδοση 9,1%, ενώ τα υπόλοιπα κινήθηκαν 6% and 9%, με τον ίδιο τον Griffin να κερδίζει περί τα 870 εκατομμύρια δολάρια.

Οι John Overdeck και David Siegel μετέτρεψαν την εταιρεία quantative trading τους, Two Sigma Investments, σε ένα από τα μεγαλύτερα hedge funds του κόσμου. Και δεν πήγαν άσχημα μέσα στο 2018. Οι καθαρές αποδόσεις του Two Sigma’s Absolute Return έφτασαν το 11%, ενώ του Compass ακόκη υψηλότερα, στο 14%. Οι Overdeck και Siegel κέρδισαν έκαστος από 700 εκατ. δολ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν εργάζονταν από κοινού στην D.E. Shaw, εταιρεία trading με βάση ποσοτικές - υπολογιστικές αναλύσεις την οποία είχε ιδρύσει ο David Shaw, πρώην καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Columbia.

H D.E. Shaw διαχειρίζεται σήμερα κεφάλαια ύψους 50 δισ. Δολαρίων. Το Composite Fund της είχε απόδοση 11% το 2018 και ο ίδιος ο Shaw κέρδισε 500 εκατ. δολάρια σε ατομική βάση.

Ο Israel Englander, από την πλευρά του, ίδρυσε την Millennium Management, ένα hedge fund διαχείρισης 35 δισ. δολαρίων, γνωστού για την πολυπαραγοντική στρατηγική του και το trading σε κάθε είδους στοιχεία ενεργητικού. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Millennium οφείλεται στην μονάδα WorldQuant, η οποία ειδικεύεται στο quantitative trading. Το 2018, το hedge fund της Millennium είχε απόδοση 4,8%, ενώ ο ίδιος ο Englander έγινε το 2018 πλουσιότερος κατά $500 εκατ. δολάρια.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα που ακολουθεί εδώ:

#1 Jim Simons $1.6 δισ. Renaissance Technologies Corp.

#2 Michael Platt $1.2 δισ. BlueCrest Capital Management

#3 Ray Dalio $1 δισ. Bridgewater Associates

#4 Ken Griffin $870 εκατ. Citadel LLC

#5 John Overdeck $700 εκατ. Two Sigma Investments

#5 David Siegel $700 εκατ. Two Sigma Investments

#7 Israel Englander $500 εκατ. Millennium Management, L.L.C.

#7 Paul Tudor Jones, II. $500 εκατ. Tudor Investment Corporation

#7 David Shaw $500 εκατ. D. E. Shaw & Co., L.P.

#7 Jeffrey Talpins $500 εκατ. Element Capital Management

#11 Carl Icahn $480 εκατ. Icahn Capital Management

#12 Chase Coleman, III. $450 εκατ. Tiger Global Management

#13 Alan Howard $300 εκατ. Brevan Howard Asset Management

#14 Crispin Odey $200 εκατ. Odey Asset Management

#15 Greg Jensen $150 εκατ. Bridgewater Associates

#15 Peter Muller $150 εκατ. PDT Partners

#15 Robert Prince $150 εκατ. Bridgewater Associates

#18 Steven Schonfeld $130 εκατ. Schonfeld Group

#19 Peter Brown $100 εκατ. Renaissance Technologies Corp.

#19 Paul Singer $100 εκατ. Elliott Management