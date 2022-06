Στις 8-10 Ιουνίου θα αναδειχθεί ο EY World Entrepreneur Of The YearTM 2022 στο Μόντε Κάρλο

Στο Μόντε Κάρλο θα χτυπήσει η καρδιά του παγκόσμιου επιχειρείν, όπου στις 8-10 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του EY World Entrepreneur Of The YearTM 2022. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα γίνει για πρώτη φορά ύστερα από 3 χρόνια με φυσική παρουσία. Τον τίτλο του EY World Entrepreneur Of The Year 2022TM θα διεκδικήσουν οι επιμέρους εθνικοί νικητές.

Η EY αποφάσισε να καθιερώσει για πρώτη φορά το 2001 τον θεσμό σε διεθνές επίπεδο, λόγω της δυναμικής που είχε αναπτύξει σε διάφορες χώρες, και, έκτοτε, ο διαγωνισμός λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο Μονακό, αναδεικνύοντας σε παγκόσμιο επίπεδο αξιόλογους επιχειρηματίες, οι οποίοι, χάρη στην καινοτόμο σκέψη, το όραμα και την αποφασιστικότητά τους, αλλάζουν τα δεδομένα, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Το forum του World Entrepreneur Of The YearTM της ΕΥ, αποτελεί μία γιορτή της επιχειρηματικότητας, που φέρνει κοντά παγκοσμίου φήμης επιχειρηματίες και επιχειρηματικούς ηγέτες από περισσότερες από 60 χώρες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συνδεθούν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις. Οι συμμετέχοντες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες και παρουσιάσεις από διακεκριμένες και επιδραστικές προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, των τεχνών και των επιστημών, εμπλουτίζοντας, έτσι, τους ορίζοντές τους, στο πλαίσιο της αναζήτησης πρωτοποριακών τρόπων ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας.

Οι νικητές των επιμέρους εθνικών διαγωνισμών ΕΥ "Επιχειρηματίας της Χρονιάς", οι οποίοι διαγωνίζονται για τον τίτλο του EY World Entrepreneur Of The YearTM 2022, αξιολογούνται από μια ανεξάρτητη επιτροπή κριτών από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε επιμέρους εθνικούς διαγωνισμούς EY EntrepreneurOf The YearTM.

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από μια διακεκριμένη ομάδα κριτών, την οποία απαρτίζουν η Rosaleen Blair της AMS, ο Girish Jhunjhnuwala της Ovolo Group, η Susan Chong της Greenpac Pte Ltd, ο Hernan Kazah του Kaszek Ventures, η Noëlla Coursaris Musunka του Malaika Foundation, η Naomi Whittel της OMI Nutrition, και οι νικητές του τίτλου EY World Entrepreneur Of The YearTM 2020 και 2019, αντίστοιχα, Dr. Kiran Mazumdar-Shaw της Biocon Limited, και Brad Keywell της Uptake Technologies, Inc.

Σημειώνεται ότι, στον διεθνή διαγωνισμό, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ. της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε, Γεώργιος Γεράρδος, ο οποίος αναδείχθηκε ΕΥ Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" 2021 και "Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας" στον ελληνικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο. Ο κ. Γεράρδος θα έχει την ευκαιρία στο Μόντε Κάρλο να έρθει σε επαφή με τους πλέον καταξιωμένους επιχειρηματίες από περισσότερες από 60 χώρες.

Η λίστα με τους φετινούς συμμετέχοντες

Εκτός από τον Γεώργιο Γεράρδο, οι φετινοί εθνικοί νικητές που θα εκπροσωπήσουν τις χώρες τους στο Μόντε Κάρλο, είναι ο Gaston Taratuta της Aleph από την Αργεντινή, η Linda Brown του Torrens University Australia από την Αυστραλία, οι Johannes Kirchmair και Thomas Wurm της Single Use Support GmbH από την Αυστρία, η Afet Ahmadova της ZIRA Natural & Gourmet από το Αζερμπαϊτζάν, οι Yves και Greg Aertssen του Aertssen Group από το Βέλγιο, ο Hélio Bruck Rotenberg της Positivo Tecnologia από την Βραζιλία, ο Dr. Carl Hansen της AbCellera Biologics από τον Καναδά, οι Eduardo και Cristóbal della Maggiora της Betterfly από την Χιλή, ο Dr. Gerald Yin της Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China από την Κίνα, οι Stiven Toš και Miljenko Borščak της Bomark Pak d.o.o. από την Κροατία, οι Αλέξης Πανταζής και Αιμίλιος Μάρκου της Hellas Direct από την Κύπρο, ο Tomáš Čupr του Rohlik Group από την Τσεχία, ο Brian Djernes της Cane-line από την Δανία, ο Kuldar Väärsi της Milrem Robotics από την Εσθονία, ο Jussi Meresmaa της Discmania από την Φινλανδία, ο Martin Dürrstein της DÜRR DENTAL SE από την Γερμανία, ο Eddy Tang της EC Healthcare από το Χονγκ Κονγκ, οι Balázs και Bálint Lévai της BioTechUSA από την Ουγγαρία, η Falguni Nayar της FSN E-Commerce Ventures Ltd (Nykaa) από την Ινδία, ο Brian O’Sullivan της Zeus Packaging από την Ιρλανδία, η Elisabetta Franchi της Betty Blue από την Ιταλία, ο Hiroshi Sakurai της Asahi Shuzo Co., Ltd. από την Ιαπωνία, ο Yerkin Tatishev του Kusto Group από το Καζακστάν, ο Datuk Parmjit Singh της Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) από την Μαλαισία, ο Mark Bajada της Bajada Investments από την Μάλτα, ο Bernardo Lozano της Avimex® από το Μεξικό, ο Jonas Helmikstøl της Easee ASο από τη Νορβηγία, ο Rafael Valdez του Grupo Santa Elena από το Περού, ο Rafał Brzoska του InPost Group από την Πολωνία, η Jelena Popović-Bujić της Iceberg Salat Centar από την Σερβία, οι Isaac Ho, Dr. Zou Ruiyang και Dr. Zhou Lihan της MiRXES από την Σιγκαπούρη, οι Branislav Cvik και Ľubomír Vančo της Banskobystrický pivovar από την Σλοβακία, ο Woong-Ki Kim του Global Sae-A Group από την Νότια Κορέα, ο Ilija Batljan της Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) από την Σουηδία, ο Carlo R. Centonze της HeiQ Materials από την Ελβετία, ο Robert Wu της KMC (KUEI MENG) International Inc. από την Ταϊβάν, ο Stijn Nijhuis της Enreach από την Ολλανδία, ο Matthew Scullion της Matillion από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Sheila Mikhail της AskBio από τις ΗΠΑ και ο Gustavo Julio Vollmer της Acedo Mercantil από τη Βενεζουέλα.