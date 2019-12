Ο θεσμός EY Entrepreneur Of The Year™ σε αριθμούς

Με την ανάκαμψη να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία σταδιακά να αποκαθίσταται, η παγίωση των θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στο υγιές επιχειρείν. Σε όσους δηλαδή, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, λαμβάνουν το ρίσκο να δοκιμαστούν στον επιχειρηματικό στίβο, οραματίζονται, τολμούν να αλλάξουν και πετυχαίνουν.

Η επιβράβευση και η ανάδειξη των εκπροσώπων της υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελεί τον στόχο του θεσμού ΕΥ Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" 2019. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα στον οποίο ανατρέχει το Capital.gr, με το διαγωνισμό για τον "Έλληνα Επιχειρηματία της Χρονιάς" 2019 να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ποιος κατέκτησε τη διάκριση ΕΥ World Entrepreneur Of The YearTM 2019

Ο Brad Keywell, διευθύνων σύμβουλος της Uptake Technologies Inc., κατέκτησε τη διάκριση ΕΥ World Entrepreneur Of The YearTM 2019, κατά την τελετή απονομής που έλαβε χώρα από τις 5 μέχρι τις 9 Ιουνίου στο Μονακό.

Ο Keywell έχει ιδρύσει επτά εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Groupon. Οι γνώσεις και η επαγγελματική του εμπειρία στην Επιστήμη ∆εδομένων οδήγησαν στην ίδρυση της Uptake Technologies το 2014, η οποία κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να γίνει η πρώτη startup που έφτασε τα 2 δισ. συνολικής αξίας στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Το 2017 το World Economic Forum τον ανακήρυξε έναν από τους 30 πρωτοπόρους επιχειρηματίες τεχνολογίας της χρονιάς.

Oι νικητές στις επιµέρους κατηγορίες του Έλληνα "Επιχειρηµατία της Χρονιάς" 2015

Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας

Χρήστος Κριμίζης-Τσατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alchimica, που δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή χημικών προϊόντων

Διεθνώς αναπτυσσόμενος επιχειρηματίας

Ξενοφών Καντώνιας, Πρόεδρος, Ιωάννης Καντώνιας, Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Καντώνιας της βιομηχανία διέλασης αλουμινίου Cosmos Aluminium

Δυναμικά αναπτυσσόμενος επιχειρηματίας

Καλλιόπη Ροδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ (ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

Καινοτόμος επιχειρηματίας

Δημήτριος Λακασάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ηλεκτρικών συστημάτων ασφαλείας Olympia Electronics.