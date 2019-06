CR Index & CRI Pass: 14 κορυφαίες επιχειρήσεις διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα

Σε επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens Hotel, με την Υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, βραβεύτηκαν οι 14 εταιρείες που παρουσίασαν εξαιρετική επίδοση το 2018, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index και το CRI Pass.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης πρόσφατα συμπλήρωσε 11 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του CR Index στη χώρα μας, σε συνεργασία με το βρετανικό οργανισμό Business in the Community υπό τον Πρίγκιπα Κάρολο. Στα 11 αυτά χρόνια, το Ινστιτούτο έχει υποστηρίξει περισσότερες από 50 εταιρείες και οργανισμούς από 12 διαφορετικούς κλάδους να οργανώσουν και να συστηματοποιήσουν την προσέγγισή τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα, εντάσσοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά υπεύθυνες πρακτικές στην εταιρική τους στρατηγική. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου, μάλιστα, αποδεικνύεται πως τα κριτήρια του CRI υπερκαλύπτουν τα GRI Standards, καθώς και τη νέα ελληνική νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη-οικονομικών στοιχείων.

Τη φετινή εκδήλωση προλόγισε ο κ. Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος της Ν.Δημοκρατίας, ο κ. Παύλος Χρηστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ, καθώς και η κα. Αναστασία Ψωμιάδη εκ μέρους του Προέδρου της ΚΕΔΕ κυρίου Γιώργου Πατούλη.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κ.Tomas Sercovich, CEO του οργανισμού Business in the Community (BITC) Ιρλανδίας, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η οικονομική κρίση στην Ιρλανδία ενίσχυσε τη στροφή προς βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές και έκανε τις εταιρείες πιο ώριμες στον τομέα αυτό. Τώρα οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για θέσεις εργασίας, τα οποία είναι κριτικής σημασίας για την επιχειρηματική τους πορεία, τη φήμη και την ανταγωνιστικότητά τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι από την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων καθώς και εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Φέτος στην Ελλάδα, και μετά από την κατάκτηση των τεσσάρων πρώτων βραβείων DIAMOND από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, τον Όμιλο ΟΤΕ, την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, το Ινστιτούτο απένειμε το πέμπτο DIAMOND, την κορυφαία διάκριση του θεσμού, εκ νέου στην Εθνική Τράπεζα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Παρακάτω όλες οι διακρίσεις ανά κατηγορία:

DΙΑΜΟND: Εθνική Τράπεζα

PLATINUM: WIND Ελλάς

GOLD: GENESIS Pharma, Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Pepsico Greece, Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε.

SILVER: Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ

BRONZE: Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Τo βραβείo για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση:

Best Progress GOLD Award: Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ

Το βραβείο για την καλύτερη νεοεισερχόμενη εταιρεία:

Best New Entry: Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ

Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης:

Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: WIND Ελλάς

Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μύλοι Λούλη Α.Ε.

Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Pepsico Greece

Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ.

Η διάκριση CRI Pass δόθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στην ΙΟΝ Α.Ε, στη Νέα Γενιά Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στο NJV Athens Plaza. Το CRI Pass φέτος διεξάγεται για 5η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο για τις εταιρείες που κάνουν τα πρώτα βήματα τους στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρης Μαύρος, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και στον χαιρετισμό του τόνισε: "Σήμερα το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης κλείνει 11 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και φέτος βραβεύει 14 επιχειρήσεις με υψηλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά πρότυπα. Πρέπει να τονίσω ότι έχουμε διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνες επιχειρήσεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις και επιπλέον ανακάμπτουν γρηγορότερα από την κρίση. Αυτό αποτελεί και το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υπεύθυνων επιχειρήσεων".

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Βράβευσης, o Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Νίκος Αυλώνας, υπογράμμισε: "Tα τελευταία χρόνια και παρά την κρίση έχουμε σημαντική αύξηση των εταιρειών που ενεργοποιούνται συστηματικά στην Εταιρική Υπευθυνότητα και χρησιμοποιούν διεθνή εργαλεία και ratings όπως ο CR Index. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πρόσφατη έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) ανέδειξε τη σημαντική συσχέτιση της βελτίωσης της κερδοφορίας με τη διαφάνεια και την εφαρμογή στρατηγικής για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή της Eταιρικής Ευθύνης και διεθνών εργαλείων κάνει καλό όχι μόνο στη φήμη αλλά και στα αποτελέσματα των εταιρειών καθώς και στην κοινωνία, στους εργαζόμενους και στο περιβάλλον."

Τη βράβευση των εταιρειών πραγματοποίησαν οι: Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος Ν.Δημοκρατίας, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), Αναστάσιος Ροδόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Βασίλειος Ραμπάτ, Πρόεδρος Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Δημήτρης Ρούλιας, Γ.Γ της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και Μάκης Σαββίδης, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).



Τι είναι o Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index)

O Δείκτης CR Index αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία) σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.

Τι είναι το CRI Pass

Το CRI Pass αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση καθώς αποτυπώνει όλες τις πτυχές Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πιο συγκεκριμένα το εργαλείο αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά και χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το CRI Pass. Επιπλέον η συμμετοχή στο CRI Pass προετοιμάζει κατάλληλα όσες εταιρείες επιθυμούν να συμμετάσχουν στον απαιτητικό CR Index ( Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας) και τα 5 επίπεδα διάκρισης (Silver, Bronze, Gold ,Platinum, Diamond)