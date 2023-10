Η Eurobank "Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες" στη Δυτική Ευρώπη και το 2023

Το βραβείο της Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2023 (Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη για το 2023) απέσπασε η Eurobank, για τέταρτη (4η) διαδοχική χρονιά, από το διεθνούς κύρους αμερικάνικο περιοδικό Global Finance.

Η Eurobank έλαβε, επίσης, εννέα (9) επιπλέον διακρίσεις από το Global Finance, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, για ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς αναδείχθηκε:

- The Best Consumer Innovation and Transformation in Western Europe for 2023, (Η Καλύτερη Τράπεζα Καινοτομίας & Μετασχηματισμού για Ιδιώτες στη Δυτική Ευρώπη για το 2023),

- The Best Corporate / Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Western Europe for 2023 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για υπηρεσίες Trade Finance για Επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη για το 2023),

- The Best Consumer Digital Bank in Greece for 2023 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2023),

- The Best Consumer Online Product Offerings in Greece for 2023 (Η Καλύτερη Τράπεζα για παροχή online προϊόντων σε ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2023),

- The Best Corporate Mobile Banking App in Greece for 2023 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Mobile Apps επιχειρήσεων για το 2023),

- The Best Corporate / Institutional Digital Bank in Greece for 2023 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2023),

- The Best Corporate / Institutional Digital Bank for Trade Finance Services in Greece for 2023 (Η Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα για υπηρεσίες Trade Finance για Επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2023),

- The Best Consumer Open Banking APIs in Greece for 2023 (Η Καλύτερη υπηρεσία ανοικτής τραπεζικής για Ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2022),

- The Best Consumer Innovation and Transformation in Greece for 2023 (Η Καλύτερη Τράπεζα Καινοτομίας και Μετασχηματισμού για Ιδιώτες στην Ελλάδα για το 2023).

Η Eurobank αποτελεί τη μοναδική ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος δέκα (10) διακρίσεις στη συνολική διαδικασία της αξιολόγησης από το διεθνούς κύρους περιοδικό.

Οι νικητές επιλέχθηκαν με βάση την ισχύ της στρατηγικής για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση πελατών ψηφιακά, την ευκολία στη χρήση ψηφιακών καναλιών από τους πελάτες, την ανάπτυξη της διαδικτυακής πελατειακής βάσης και το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων. Ενδεικτικές υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν είναι, οι δυνατότητες που παρέχει η Eurobank για την εξ αποστάσεως έναρξη σχέσης για κατοίκους Ελλάδος καθώς και για μη κατοίκους μέσω της υπηρεσίας Digital On Boarding, οι εξελιγμένες ψηφιακές δυνατότητες για επιχειρήσεις για συναλλαγές και πληρωμές και η ψηφιακή απόκτηση προϊόντων για ιδιώτες.

Οι παραπάνω διακριθείσες λειτουργικότητες υλοποιούνται από το Digital Factory, το ψηφιακό εργοστάσιο της Eurobank, που αποτελεί κομβικό σημείο στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού Omnichannel σχεδιασμού, με στόχο ο πελάτης να απολαμβάνει ενιαία εικόνα (branding / awareness) και υψηλά επίπεδα διαλειτουργικότητας μεταξύ των ψηφιακών καναλιών, αλλά και με το Δίκτυο καταστημάτων βάσει του Phygital μοντέλου της Eurobank.

Περισσότερα για τις διακρίσεις του Ομίλου Eurobank εδώ.