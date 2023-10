ΕΒΕΑ: Οικοδομώντας ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας, καθώς και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων, αποτέλεσε η εκδήλωση υποδοχής νορβηγικών επιχειρήσεων στο ΕΒΕΑ, που πραγματοποιήθηκε χτες, Πέμπτη 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Έργου "SUCCEED-Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services”, με συντονιστή - Εταίρο το ΕΒΕΑ και Εταίρο το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ελληνικής και της νορβηγικής οικονομίας, καθώς και των υφιστάμενων επιχειρηματικών ευκαιριών. Στη συνέχεια ακολούθησαν Β2Β συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Ενέργειας, της Ναυτιλίας και της Τεχνολογίας.

Στην ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε ότι η εκδήλωση "έχει ως στόχο να φέρει κοντά δυναμικές ελληνικές και νορβηγικές επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας νέους δρόμους και ευκαιρίες για επέκταση των διμερών οικονομικών σχέσεων. Η Ελλάδα και η Νορβηγία μοιράζονται ισχυρούς φιλικούς δεσμούς και κοινές πεποιθήσεις, αναγνωρίζοντας αμφότερες την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της εποχής μας, όπως, μεταξύ άλλων, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μετανάστευση".

Αναφερόμενη στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, η κυρία Εφραίμογλου υπογράμμισε ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντική. "Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για την ενίσχυσή τους, μέσω νέων συνεργασιών σε καθιερωμένους τομείς, όπως η ναυτιλία, καθώς και σε αναδυόμενους τομείς όπως η ενέργεια, η πράσινη καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για κλάδους που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο πλαίσιο της νέας οικονομίας και στους οποίους τόσο η Ελλάδα όσο και η Νορβηγία διαθέτουν δυναμικές, εξωστρεφείς καθιερωμένες επιχειρήσεις, καθώς και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις", είπε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρόσθεσε: "Στόχος είναι να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς και τις προοπτικές συνεργασίας τους, στο πλαίσιο του SUCCEED".

Μιλώντας για το έργο "SUCCEED”, η κυρία Εφραίμογλου τόνισε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό εγχείρημα που υπερβαίνει την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το οποίο έχει γίνει ο καταλύτης για παραγωγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων. Ήδη στα τέλη Σεπτεμβρίου, υπενθύμισε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, οι ελληνικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το SUCCEED, συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία στην Εβδομάδα Καινοτομίας του Όσλο, όπου παρουσίασαν τα έργα τους και δικτυώθηκαν με ηγέτες του κλάδου, επενδυτές και αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου τους.

"Με τη σημερινή εκδήλωση, φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στη συνεργασία μας, παρέχοντας πληροφορίες για τομείς ενδιαφέροντος και την ευκαιρία για διμερείς συναντήσεις. Εμείς, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε σε ένα περιβάλλον όπου η γνώση και οι φρέσκες ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, προς όφελος όχι μόνο των επιχειρήσεων, αλλά και των διεθνών εταίρων τους. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους επισκέπτες μας από τη Νορβηγία για άλλη μια φορά. Ελπίζω ότι αυτή η συνάντηση θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη γόνιμων επιχειρηματικών σχέσεων και θα χρησιμεύσει ως αφετηρία για νέες, αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες", είπε κλείνοντας την ομιλία της η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Από την πλευρά της, η Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, κα Lajla Brandt Jankhelln, υπογράμμισε ότι, παρόλο που στον ευρωπαϊκό χάρτη η Ελλάδα και η Νορβηγία βρίσκονται μακριά, οι ομοιότητες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των δύο χωρών είναι εντυπωσιακές. Tόσο στη Νορβηγία όσο και στην Ελλάδα, εξήγησε η Πρέσβης, δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες τείνουν να επικεντρώνονται στις εγχώριες αγορές, καθώς η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό απαιτεί κεφάλαια και ανάληψη κινδύνων που πολλές εταιρείες δεν ξέρουν πώς ή δεν μπορούν να διαχειριστούν. Επομένως, εκδηλώσεις όπως η συγκεκριμένη και οι συνέργειες που μπορεί να προκύψουν αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τη μεγέθυνσή τους.

Εκπροσωπώντας το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο, ο κ. Christopher Vonheim, Σύμβουλος του Επιμελητηρίου, αφού υπογράμμισε τη σημασία των επιχειρηματικών αποστολών και των δια ζώσης Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων μετά την πανδημία του Covid 19 για την ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρηματικών συνεργειών, παρουσίασε τις νορβηγικές επιχειρήσεις στο ελληνικό επιχειρηματικό κοινό της εκδήλωσης και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο. Τις επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζει η χώρα μας παρουσίασε ο κ. Ηλίας Ηλιάδης, Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων αρμόδιος για τη Βιομηχανία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, την Τεχνολογία, και την Καινοτομία στην Enterprise Greece.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Μιχάλης Σιαμίδης, Γ΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Συνολικά, στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότερες από 35 ελληνικές και νορβηγικές επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 B2B επιχειρηματικές συναντήσεις.

Δείτε το video της εκδήλωσης εδώ.