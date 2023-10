Σ. Εφραίμογλου: Σημαντικές ευκαιρίες συνεργασιών Ελλάδας-Νορβηγίας σε ναυτιλία, ενέργεια, πράσινη καινοτομία και νέες τεχνολογίες

Στις ευκαιρίες που υπάρχουν για επέκταση των διμερών οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας εστιάστηκε η σημερινή εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο και στο πλαίσιο του έργου: "SUCCEED - Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services" του Προγράμματος "Business Innovation Greece".

Όπως σημείωσε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Ελλάδα και η Νορβηγία μοιράζονται ισχυρούς φιλικούς δεσμούς και κοινές πεποιθήσεις, αναγνωρίζοντας αμφότερες την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μετανάστευση, μεταξύ άλλων.

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε η ίδια, οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για την ενίσχυσή τους, μέσω νέων συνεργασιών σε τομείς, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, η πράσινη καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες.

"Πρόκειται για κλάδους που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο πλαίσιο της νέας οικονομίας και στους οποίους τόσο η Ελλάδα όσο και η Νορβηγία διαθέτουν δυναμικές, εξωστρεφείς καθιερωμένες επιχειρήσεις, καθώς και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις" υπογράμμισε η πρόεδρος και πρόσθεσε: "Στόχος είναι να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, καθώς και τις προοπτικές συνεργασίας τους, στο πλαίσιο του SUCCEED".

Η πρόεδρος σημείωσε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι συντονιστής- εταίρος σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο, σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά, ουσιαστικά, γίνεται ο καταλύτης για παραγωγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Η ίδια υπενθύμισε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου, ελληνικές επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το SUCCEED, συμμετείχαν στην Εβδομάδα Καινοτομίας του Όσλο, παρουσιάζοντας τα έργα τους, ενώ με τη σημερινή εκδήλωση επιδίωξη ήταν να πραγματοποιηθεί ένα ακόμη βήμα στην επίτευξη συνεργασιών.

"Εμείς, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε σε ένα περιβάλλον όπου η γνώση και οι φρέσκες ιδέες μπορούν να μετατραπούν σε επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, προς όφελος όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των διεθνών εταίρων τους" κατέληξε η πρόεδρος.

Από την πλευρά της η πρέσβης της Νορβηγίας Λάϊλα Μπραντ Γιάνκχελν υπογράμμισε ότι τόσο στη Νορβηγία όσο και στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες τείνουν να επικεντρώνονται στις εγχώριες αγορές, καθώς η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό απαιτεί κεφάλαια και ανάληψη κινδύνων που πολλές εταιρείες δεν ξέρουν πως να διαχειριστούν. Οι συνέργειες λοιπόν αποτελούν ευκαιρία μεγέθυνσης.

Μετά το τέλος της ενημερωτικής εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, της ναυτιλίας και της τεχνολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Business Innovation Greece".

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ