Ποιος αναλαμβάνει γενικός διευθυντής στη νέα εταιρεία της Vodafone Ελλάδας Fiber2All

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Σε φουλ ρυθμούς βρίσκεται η λειτουργία της Fiber2All, της νέας εταιρείας που δημιούργησε πριν από μερικούς μήνες η Vodafone Ελλάδας μετά την απόσχιση του κλάδου των οπτικών ινών και τη μεταβίβασή του στην καινούργια οντότητα.

Ένα από τα πρώτα βήματα για την εκκίνηση των δραστηριοτήτων της υπήρξε η εκλογή και η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο τη θέση του προέδρου κατέχει ο Χάρης Μπρουμίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, η οποία, άλλωστε, αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο της Fiber2All ενώ αντιπρόεδρος έχει οριστεί ο οικονομικός διευθυντής της Vodafone, Γιώργος Κουκουμέλης.

Ο Δημήτρης Γοργίας νέος γενικός διευθυντής

Ωστόσο, μέχρι πρότινος δεν είχε γίνει ακόμη γνωστό το πρόσωπο εκείνο, που θα αναλάμβανε καθήκοντα γενικού διευθυντή στη νέα εταιρεία. Τη συγκεκριμένη, λοιπόν, θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Γοργίας, ο οποίος στις αρχές του μήνα παραιτήθηκε από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fiber2All προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Γοργία, πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ο πιο πρόσφατος ρόλος του στη Vodafone ήταν στη θέση του επικεφαλής ανάπτυξης δικτύου ενώ θυμίζουμε ότι εντάχθηκε στην ομάδα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου το 2014 μέσω της εξαγοράς της HOL, στην οποία είχε διατελέσει διευθυντής δικτύου σταθερής.

Στη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας του, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη του δικτύου σταθερής και κινητής, διευθύνοντας έργα όπως η ανάπτυξη του VF Gigabit δικτύου (NGA FTTC/FTTH και ανάπτυξη του δικτύου RAN 4G & 5G).

Το αντικείμενο της Fiber2All

Θυμίζουμε ότι η Fiber2All, το μετοχικό κεφάλαιο της οποία ανέρχεται σε 27,2 εκατ. ευρώ έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και την επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το κουτί του παρόχου (Fiber to the cabinet-FTTC) και μέχρι το σπίτι (Fiber to the home-FTTH), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Vodafone για 850.000 συνδέσεις μέχρι το 2025.

Εκτός από τη στοχευμένη λειτουργία, η νέα εταιρεία διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία σε διαδικαστικά θέματα, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη της υποδομής, καθώς θα είναι απαλλαγμένη από τις πολυπλοκότητες που συνήθως φέρει ένας μεγαλύτερος οργανισμός.

Οι επενδύσεις στην υποδομή οπτικών ινών αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου 600 εκατ. ευρώ που "τρέχει" ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος ενώ σε αυτό περιλαμβάνεται και η επέκταση του δικτύου 5G. Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει να διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία στην εγχώρια αγορά, η οποία αντανακλάται τόσο στην ενίσχυση της συνδρομητικής του βάσης όσο και στις θετικές οικονομικές επιδόσεις.