Το ΕΒΕΑ έφερε κοντά ελληνικές και νορβηγικές καινοτόμες μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις

Δέκα καινοτόμες μικρομεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο "SUCCEED-Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services", με συντονιστή εταίρο το ΕΒΕΑ και με εταίρο το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο, συμμετείχαν στην εκδήλωση Oslo Innovation Week, στις 25 - 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Όπως αναφέρει το ΕΒΕΑ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Oslo Innovation Week είναι μια διεθνής διοργάνωση που προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 15.000 άτομα και φέτος πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 80 εκδηλώσεις.

Με τη συμμετοχή τους, το ΕΒΕΑ έδωσε τη δυνατότητα στις ελληνικές καινοτόμες ΜμΕ/νεοφυείς επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τα έργα τους, να δικτυωθούν με διεθνή στελέχη, επενδυτές και άλλες εταιρείες του κλάδου τους, παίρνοντας μέρος σε εκδηλώσεις όπως το Meet Startups from Central/Southern Europe, το B2B Matchmaking event και το Doing Business in the Baltics. Επιπλέον, επισκέφθηκαν την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Όσλο, όπου συναντήθηκαν με την Πρέβη, 'Αννα Κόρκα. Την αποστολή συνόδευαν η επικεφαλής του Έργου και Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων ΕΒΕΑ κα Ελένη Φώτη και η προϊσταμένη του τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ιουστίνη Δεβετζή. Συμμετείχαν οι εξής εταιρείες:

* ELECTRIBE: www.thelectribe.com

* GRAPEVINE: www.grapevine.digital

* RHOE: www.rhoe.gr

* QUANTUM NEURAL TECHNOLOGIES A.E.: www.qntech.io/

* QUETRI: www.quetri.com

* WASTECLOUD: www.wastecloud.co

* EFFICIOUS-Zero Waste: www.aethon.gr

* EV Loader: www.evloader.com

* EVOTROPIA: www.evotropia.com

* IRIDA A.I. TECHNOLOGIES Α.Ε.: www.irida-tech.ai

H πρόεδρος του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Σοφία Εφραίμογλου Κουνενάκη σχολιάζοντας την αποστολή του έργου Succeed στο Όσλο, τόνισε: "Ως ΕΒΕΑ πιστεύουμε και αποδεικνύουμε έμπρακτα με τις δράσεις μας ότι οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, στο οποίο η γνώση και οι νέες ιδέες να μπορούν να μετατραπούν πιο γρήγορα και πιο εύκολα σε επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα".

Υπενθυμίζεται ότι το έργο "SUCCEED" χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants Greece - EEA and Norway Grants by Innovation Norway).