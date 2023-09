Οι 18 εισηγμένες που ετοιμάζονται για Νέα Υόρκη

Με την Ελλάδα να έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από έναν οίκο και να εκτιμάται ότι μπορεί να την ανακτήσει και από τους δύο "μεγάλους" τον Οκτώβριο από την S&P και την 1η Δεκεμβρίου από την Fitch, που θα σημαίνει ένταξη των ελληνικών ομολόγων στους βασικούς διεθνείς δείκτες και στο ραντάρ ενός μεγαλύτερου κοινού ποιοτικών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, το καθιερωμένο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη αναμένεται να αποτελέσει ένα πρώτο τεστ των διαθέσεων της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Δέκα μέρες μετά την τελευταία αξιολόγηση της Ελλάδας για το τρέχον έτος, αυτήν της Fitch, και συγκεκριμένα στις 11 Δεκεμβρίου, 18 ελληνικές εισηγμένες θα δώσουν το "παρών" στο 25ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece New York Forum. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων για τη διατήρηση της ανάπτυξης και θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και την υποστήριξη μεγάλων Διεθνών Τραπεζών (Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley, Nomura & Axia Ventures Group) και Οργανισμών. Το Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και τη βελτιωμένη εικόνα της χώρας ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Οι 18 εισηγμένες που έχουν ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία του είναι οι εξής : Aegean Airlines, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Attica Bank, AVAX Group, Dimand S.A., Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ Τέρνα, HELLENiQ ENERGY Holdings, INTRAKAT, Lamda Development, Motor Oil, Mytilineos, ΔΕΗ και PRODEA Investments.

Μεταξύ των μεγάλων funds και επενδυτικών τραπεζών και οίκων που θα βρεθούν στο συνέδριο για συναντήσεις με τους εκπροσώπους των ελληνικών εισηγμένων είναι οι Barclays, BC Partners, BNP Paribas, Axia Ventures Group Ltd., Ambrosia Capital, BrainRegain, Calamos Investments, CVC, Citi, Elikonos Capital Partners, Grifon Capital Partners /Fortress, Goldman Sachs, HALCYON Equity Partners, Morgan Stanley, Nomura και Oliver Wyman. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-on-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.

Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, η Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) και ο κ. Γιώργος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ομιλίες θα δώσουν οι Νικόλας Τσάκος, Founder, President & CEO - TEN Ltd; Chairman – INTERTANKO (2014-2018), ο John Tutle, Vice Chairman – NYSE; President - NYSE Institut, ο Γιάννος Κοντόπουλος CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης και η Πέγκυ Αντωνάκου - General Manager Southeast Europe – Google.

Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά το οποίο θα απονεμηθεί το "2023 Capital Link Hellenic Leadership Award" στον κ. Νίκο Σταθόπουλο της BC Partners ως αναγνώριση της ουσιαστικής και μακροχρόνιας δέσμευσης και συνεισφοράς του στην Ελλάδα μέσα από τις επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία του όλα αυτά τα χρόνια.

Διαβάστε ακόμη:

* 25th Annual Capital Link Invest in Greece New York Forum: "Accelerating Investments for Sustainable Growth"