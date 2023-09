Από την Τήλο στη Σέριφο το πρόγραμμα "Just Go Zero"

Από την Τήλο στη Σέριφο... Το επιτυχημένο πρόγραμμα "Just Go Zero" της Polygreen που κατάφερε να είναι αποτελεί το πρώτο νησί παγκοσμίως που πέτυχε 100% εκτροπή από την ταφή αποβλήτων με 90% ποσοστό ανακύκλωσης, ακολουθούν και άλλοι προορισμοί με πρώτο τη Σέριφο.

Ο υποψήφιος δήμαρχος του νησιού Δημήτριος Γκιολές, έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του δημοτικού του συνδυασμού "Σέριφος – Δύναμη Συνεργασίας", την προοπτική του Κυκλαδίτικου νησιού να καταστεί ένας ακόμα Zero Waste δήμος.

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, ο κος Γκιολές μετέβη στο νησί της Τήλου προκειμένου να ενημερωθεί από το προσωπικό του Δήμου και τους κατοίκους σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στο νησί τον υποδέχτηκε η Μαρία Καμμά, Δήμαρχος της Τήλου, η οποία στη συνέχεια τον συνόδευσε στο κέντρο εφαρμογής του προγράμματος, Point Zero.

Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση σε σημαντικά σημεία του νησιού, στα οποία πραγματοποιούνται ο διαχωρισμός και η αποκομιδή των αστικών αποβλήτων. Η ξενάγηση συνεχίστηκε στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας (3Κ), όπου παλιά βρισκόταν η χωματερή της Τήλου.

Εκτός από τη δήμαρχο, τον κο Γκιολέ ξενάγησαν και ενημέρωσαν η κα Ειρήνη Χατζηφούντα, Community Engagement Officer και ο κος Βασίλης Καραγιάννης, Υπεύθυνος Λειτουργίας Κέντρου Κυκλικής Καινοτομίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ένα γεύμα εργασίας μεταξύ του κου Γκιολέ, της ομάδας του δήμου Τήλου και της δημάρχου, κατά τη διάρκεια του οποίου εκφράστηκε η αισιοδοξία για τη μετατροπή της Σερίφου στο δεύτερο zero waste ελληνικό νησί.

Ο ίδιος ο κος Γκιολές εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εντυπωσιακή επιτυχία του προγράμματος, καθώς επίσης και την επιθυμία του να εφαρμοστεί στη Σέριφο και μάλιστα άμεσα. Δεσμεύτηκε ταυτόχρονα για την προσπάθειά του να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, ώστε το πρόγραμμα να μπει τάχιστα σε διαδικασία υλοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πραγματοποίηση του οράματος για μηδενικά απόβλητα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021, όταν οι εργαζόμενοι της Polygreen ξεκίνησαν να ενημερώνουν τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της Τήλου για τους στόχους και τα οφέλη του προγράμματος.

Από τις αρχές του 2022 οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα και μέχρι σήμερα πάνω από 350 τόνοι υλικών έχουν ανακυκλωθεί και έχει αποτραπεί η απόρριψή τους στη χωματερή του νησιού, σε αντίθεση με τους 600 τόνους που είχαν παραχθεί και οδηγηθεί το 2021 στη χωματερή, η οποία είναι πλέον ανενεργή.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύσσει ουσιαστικά ένα τεχνολογικά προηγμένο, καινοτόμο σύστημα κυκλικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στην Τήλο με στόχο την πλήρη αξιοποίηση τους.

Με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων, των επιχειρήσεων και το φορέων τυου νησιού, η Τήλος κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να πετύχει το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης στον κόσμο.