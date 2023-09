Όμιλος Epsilon Net: Αύξηση καθαρών κερδών προ φόρων κατά 45,19% στο α' εξάμηνο

Αύξηση καθαρών κερδών προ φόρων της τάξης του 45,19% και του τζίρου κατά 35,34% κατέγραψε ο όμιλος Epsilon Net στο α' εξάμηνο του 2023,

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό για το 2023- 2025, σημείωσε και το 1ο εξάμηνο του 2023 ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά.

Πιο ειδικά, το EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 30,86% (Adjusted EBITDA margin σε 34,04%) καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+ 77%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος και απεικονίζουν τη δυναμική του Ομίλου καθώς και τις έντονα αναπτυξιακές προοπτικές των επομένων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου συνολικής αξίας περίπου 4 εκ. ευρώ (NETERA Ο.Ε, DIGINET Ε.Π.Ε, ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε) η ρευστότητα της εταιρίας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 32,2 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 14,3 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω Ταμειακά Διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 2,7 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης. Τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με την εταιρεία, και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

✓ επικέντρωση στο στόχο των υψηλών ποσοστών οργανικής ανάπτυξης και την περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου

✓ συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, εξειδικευμένων για κάθε τομέα της οικονομικής δραστηριότητας με στόχο την παροχή "all in one solution"

✓ υλοποίηση ενός δυναμικού σχεδίου στοχευμένων εξαγορών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & τη διείσδυση σε κάθετες αγορές.

