Με ελληνική σημαία κυματίζουν τέσσερα νέα δεξαμενόπλοια του ομίλου Τσάκου

Της Αναστασίας Βαμβακά

Με την ελληνική σημαία να κυματίζει στα νέα "στολίδια" του στόλου, ο εφοπλιστής Δρ Νίκος Τσάκος, σε μία συγκινητική ομιλία μέσα στο ναυπηγείο της Daehan της Νότιας Κορέας, ονομάτισε τα τέσσερα νέα tankers του στόλου.

Με το ναυπηγικό πρόγραμμα της ΤΕΝ να είναι σε πλήρη εξέλιξη, χθες ο όμιλος παρέλαβε τα τέσσερα aframax διπλού καυσίμου-LNG, ενώ αναμένονται και άλλα τέσσερα suezmax, με το επενδυτικό πρόγραμμα να μην σταματά εκεί. Το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων σε νεότευκτα "πράσινα" πλοία ξεπερνά τα 1,2 δισ. δολάρια, με τον όμιλο να έχει περάσει τα 100 πλοία μεταφορικής ικανότητας 10,1 εκατομμυρίων τόνων.

"Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι ξανά εδώ. Και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για εμάς, καθώς είναι η πρώτη φορά που παραλαμβάνουμε πλοίο εδώ ή οπουδήποτε αλλού μετά τον θάνατο της συνιδρύτριάς μας και της αγαπημένης μου μητέρας και γιατρού Ειρήνης Τσάκου. Αφιερώνουμε λοιπόν ένα λεπτό για να θυμηθούμε τη μνήμη της. Οι ευλογίες της είναι μαζί μας. Και ήταν πάντα πολύ υποστηρικτική, λάτρευε την Κορέα. Έχει βρεθεί σε αυτήν τη χώρα περισσότερες από 50 φορές, από την πολύ πρώιμη αρχή έως πολύ πρόσφατα", είπε στην αρχή της τελετής ονοματοδοσίας.

Ο κ. Τσάκος αναφέρθηκε ξεχωριστά σε στελέχη και εργαζόμενους που βοήθησαν στη ναυπήγηση των τεσσάρων νέων πλοίων, ευχαριστώντας τους θερμά. "Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τη συνεισφορά του, για τη σπουδαία δουλειά που έγινε. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο που είμαστε εδώ για να παραλάβουμε ένα πολύ προηγμένο τεχνολογικά σκάφος. Είμαστε μεγάλοι υποστηρικτές της κορεατικής ναυπηγικής. Είμαστε μεγάλοι υποστηρικτές της Νότιας Κορέας γενικά. Είμαστε πολύ περήφανοι για όσα έχει καταφέρει αυτή η χώρα τα τελευταία 60, 70 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο" και συνέχισε για το όραμα της ΤΕΝ για ένα "πράσινο μέλλον".

Όπως είναι γνωστό, η ΤΕΝ έχει θέσει ένα φιλόδοξο στόχο για "πράσινο" στόλο μέχρι το 2030. "Όλοι προσπαθούμε να μειώσουμε το αποτύπωμά μας σε αυτό στον πλανήτη. Και η ναυτιλία, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο, εργάζεται πολύ σκληρά για να το πετύχει αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς τη βοήθεια των ναυλωτών, και φυσικά των ναυπηγείων. Η σημερινή μέρα δείχνει το πραγματικό διεθνές πνεύμα της ναυτιλίας. Έχουμε σήμερα ένα κορυφαίο κορεατικό ναυπηγείο, έναν κορυφαίο σκανδιναβικό-νορβηγό ναυλωτή, έναν Έλληνα πλοιοκτήτη, Έλληνα καπετάνιο, όπως και ένα πλήρωμα και αξιωματικούς από τις Φιλιππίνες. Έχουμε ένα ολλανδικό τραπεζικό συγκρότημα που προσφέρει την πράσινη χρηματοδότηση, βρετανικά P&I clubs και φυσικά τον Νορβηγικό Νηογνώμονα. Αυτό είναι λοιπόν το αληθινό πνεύμα της ναυτιλίας. Η θάλασσα μας ενώνει όλους για καλύτερα και σπουδαιότερα πράγματα. Εύχομαι στην ομάδα μας, εκ μέρους μου, του καπετάν Τσάκου και όλης της οικογένειας, θάλασσες ήσυχες, ήρεμες και παραγωγικές. Ευχαριστώ πολύ", κατέληξε ο Δρ Τσάκος.

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την ΤΕΝ, κάτι που και η σημερινή τελετή ονοματοδοσίας το επιβεβαίωσε με κάθε λαμπρότητα. Τα τέσσερα aframax διπλού καυσίμου έπεσαν στο νερό με τα ονόματα "M/T NJORD DF", "M/ T RAN DF", "M/T CHIOS DF" και "M/T ITHAKI DF".

Τα δεξαμενόπλοια έχουν την ελληνική σημαία. Στην τελετή έδωσαν το παρόν και συμμετείχαν ο Δρ Νικόλας Π. Τσάκος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της TEN Ltd, ο κ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, ο κ. Νικόλαος Σαζακλής, Εμπορικός Διευθυντής της Tsakos Shipping and Trading S.A., ο κ. Ελευθέριος Παυλίδης, Οικονομικός Διευθυντής του Tsakos Group, ο κ. David Grant, Head of Ship Finance της ING, ο κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Tsakos Group και πολλά ακόμα εκλεκτά στελέχη του ομίλου

Το Charterers Equinor εκπροσωπήθηκε από τον κ. Frode Narten, Advisor Platform Technology Ship Technology AM SSV STMS, και τον κ. Geir Egil Ydsteboe, Leading Advisor Chartering AM.



Εκ μέρους του νηογνώμονα DNV παρευρέθηκαν ο κ. Vidar Dolonen, Περιφερειακός Διευθυντής Κορέας και Ιαπωνίας, ο κ. Hwa Lyong Lee, Regional BDM, ο κ. Dong Hyouk Yoon, Διευθυντής Σταθμού Mokpo, ο κ. Dario Brkic, Διευθυντής Σταθμού Koje και Αναπληρωτής Διευθυντής Σταθμού Mokpo και ο κ. Jin Wook Lee - Project Manager.

Η DH Shipbuilding εκπροσωπήθηκε από τον κ. David Kim, Πρόεδρος, τον κ. Yang-Soo Kang, Διευθύνων Σύμβουλος, τον κ. Sang-Chae Jeong, Επικεφαλής στο Τμήμα Παραγωγής, τον κ. Sang-Tae Kim και τους επικεφαλής όλων των τμημάτων που εργάστηκαν για τη σημαντική αυτή ναυπήγηση.