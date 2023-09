Ευ. Σκοπελίτης (EY): Ο διαγωνισμός Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς" αναδεικνύει την αξία της επιχειρηματικής δημιουργίας

Η διαδικασία για την ανάδειξη του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" 2023 ξεκίνησε. Ο κ. Ευάγγελος Μάξιμος Σκοπελίτης, Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της EY Ελλάδος και Υπεύθυνος του Ελληνικού Προγράμματος EY Entrepreneur Of The Year™, μιλάει για τα οφέλη του διαγωνισμού ο οποίος αποτελεί μέρος του παγκόσμιου προγράμματος της EY, Entrepreneur Of The Year, που έχει καταστεί πλέον θεσμός με διεθνές κύρος και αναγνώριση.

Ο κ. Σκοπελίτης, ο οποίος συμμετέχει στη διαδικασία από το 2006, μιλάει για τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρηματίες που βραβεύονται, αλλά και για την 9μελή Κριτική Επιτροπή που έχει να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο με δεδομένο το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων.

Τέλος, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια, είναι αυτές που – πέρα από τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους – θα προσφέρουν στους ανθρώπους τους και ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και ευκαιρίες ανάπτυξης και διαρκούς εκπαίδευσης και βελτίωσης.

- Κύριε Σκοπελίτη, η EY ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" 2023. Ποιο στόχο εξυπηρετεί η διοργάνωση του διαγωνισμού;

Στην ΕΥ, έχουμε ορίσει ως αποστολή μας τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου. Πιστεύουμε ότι αυτή η θετική αλλαγή που επιδιώκουμε, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και την ανάδειξη προτύπων αριστείας, σε όλους τους τομείς – και ιδιαίτερα στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Για τον λόγο αυτό, μέσω του προγράμματος του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς", τιμούμε και επιβραβεύουμε ανθρώπους που μπορούν να αποτελέσουν υποδείγματα υγιούς επιχειρηματικότητας, να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν. Ανθρώπους που επενδύουν στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, και δημιουργούν ευρύτερη αξία, για ολόκληρη την κοινωνία, την οικονομία, ακόμη και το περιβάλλον. Επιχειρηματίες που έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν έμπνευση, όραμα, αφοσίωση, πάθος και ανεξάντλητη δημιουργικότητα, και βλέπουν τα εμπόδια σαν ευκαιρίες προς αξιοποίηση.

Η χώρα μας διαθέτει πολλούς τέτοιους επιχειρηματίες. Το απέδειξαν, άλλωστε, με την ανθεκτικότητά τους στα χρόνια της κρίσης και την προσαρμοστικότητά τους απέναντι στις μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις του παγκόσμιου περιβάλλοντος, που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα.

- Τι πιστεύετε ότι διαφοροποιεί αυτό τον διαγωνισμό από άλλους αντίστοιχους;

Καταρχάς, ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος του παγκόσμιου προγράμματος της EY, Entrepreneur Of The Year™, ενός θεσμού με διεθνές κύρος και αναγνώριση, που μετρά αισίως τέσσερις δεκαετίες. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται σήμερα σε πάνω από 60 χώρες και 145 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, και συγκεντρώνει περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Φέτος, στη χώρα μας, διοργανώνεται για ένατη φορά, συνεχίζοντας την ιστορία του, που ξεκίνησε το 2006.

Να τονίσω εδώ, ότι είναι ένας διαγωνισμός που επιβραβεύει τους επιχειρηματίες –και όχι τις επιχειρήσεις– και είναι ανοιχτός σε όποιον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτρια ή μέτοχο ιδιωτικής ελληνικής επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι μετέχει ενεργά στη διοίκηση και έχει συμβάλει ουσιαστικά στην πορεία της. Υποψήφιοι μπορούν, επίσης, να προταθούν από τρίτα πρόσωπα. Ένας ακόμη διαφοροποιητικός παράγοντας είναι ότι η αξιολόγηση και η επιλογή των νικητών γίνεται από ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, με μέλη εγνωσμένου κύρους, και με βάση μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα, διαφανή και αυστηρά κριτήρια.

- Θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα για την Κριτική Επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης;

Η Κριτική Επιτροπή είναι 9μελής, με Πρόεδρο τον κ. Βασίλειο Κάτσο, Πρόεδρο και Συνιδρυτή της VNK Capital και Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" 2008, ο οποίος τιμά τον διαγωνισμό ως Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για δεύτερη φορά, από το 2021. Στην Επιτροπή συμμετέχουν καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, καθώς και θεσμικοί παράγοντες και στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για τους κ.κ. Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο – Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, και Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας 2021, Γιώργο Δουκίδη –Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου – Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρος, Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Μαρίνα Μαυρομμάτη – Διευθύνουσα Σύμβουλος, Printec Group, Γιώτα Παπαρίδου – Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), Γιώργο Στάσση – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε., Βασίλειο Φουρλή – Πρόεδρος, Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, Πρόεδρος, Trade Estates AEEAΠ, και Βασίλη Ψάλτη – Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Alpha Bank.

Η Επιτροπή έχει ένα πραγματικά δύσκολο έργο, με δεδομένο το υψηλό επίπεδο όλων των υποψηφίων, αλλά και την εις βάθος αξιολόγηση των αντίστοιχων φακέλων. Οφείλω, και από εδώ, να ευχαριστήσω τα μέλη της για τον χρόνο που αφιερώνουν στη διαδικασία, η οποία κρατά αρκετούς μήνες.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η οικονομική απόδοση και η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, το επιχειρηματικό πνεύμα, ο στρατηγικός προσανατολισμός και η διεθνής ανάπτυξη, το μοντέλο διοίκησης, η καινοτομία, ο κοινωνικός αντίκτυπος– ενώ δίνεται πλέον ιδιαίτερη σημασία και στην εταιρική διακυβέρνηση, αλλά και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η Επιτροπή επιλέγει, αρχικά, ένα shortlist υποψηφίων από το σύνολο των υποψηφιοτήτων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα συναντήσει τους υποψήφιους του shortlist, και θα επιλέξει τους νικητές για τις επιμέρους κατηγορίες βράβευσης. Στο τελικό στάδιο, την ημέρα της Τελετής Απονομής των βραβείων, που για τον τρέχοντα διαγωνισμό θα διεξαχθεί την άνοιξη του 2024, αναδεικνύεται και ο Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς", ο οποίος και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον παγκόσμιο διαγωνισμό, World Entrepreneur Of The Year™, που θα διεξαχθεί στο Μόντε Κάρλο, τον Ιούνιο του επόμενου χρόνου.

- Ποια είναι τα οφέλη για τους επιχειρηματίες που θα βραβευτούν και τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν;

Πιστεύω ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά, όχι μόνο για όσους θα διακριθούν, αλλά και για όλους τους συμμετέχοντες. Η αξιολόγηση, από μόνη της, η οποία οφείλω να σας πω είναι μία "βαριά" και απαιτητική διαδικασία, δίνει την ευκαιρία στον επιχειρηματία να "μετρήσει" τις δυνάμεις του και να αποτιμήσει την πορεία, τις επιτυχίες και τα, τυχόν, σημεία προς βελτίωση. Για όσους θα διακριθούν, η αναγνώριση και η ηθική καταξίωση είναι μεγάλη. Για την επιχείρηση που εκπροσωπούν εκείνοι οι επιχειρηματίες, τα οφέλη περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εικόνας, του κύρους και της αναγνωρισιμότητάς της – μεγέθη που, όπως ξέρετε, προσμετρώνται στο ενεργητικό της επιχείρησης. Και βέβαια, η βράβευση αποτελεί και μία αναγνώριση για το σύνολο των ανθρώπων της επιχείρησης, που οδηγεί και στην τόνωση του ηθικού των εργαζόμενων. Ειδικότερα, ο Έλληνας "Επιχειρηματίας της Χρονιάς", που θα έχει την τιμή να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο διαγωνισμό, θα ζήσει μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, έχοντας την ευκαιρία να διασυνδεθεί με επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο και να μοιραστεί απόψεις, βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις.

- Πείτε μας δυο λόγια για το World Entrepreneur Of The Year στο Μόντε Κάρλο.

Έχω παρευρεθεί, πλέον, αρκετές φορές, και μπορώ να σας πω ότι είναι μια εμπειρία που αν δεν τη ζήσεις, είναι δύσκολο να τη φανταστείς. Πρόκειται για μία μοναδική εκδήλωση, μία παγκόσμια γιορτή της επιχειρηματικότητας, με τεράστια ακτινοβολία και κύρος. Οι υποψήφιοι που φτάνουν στον τελικό, έχουν επιλεγεί μεταξύ χιλιάδων καταξιωμένων επιχειρηματιών από όλα τα σημεία του πλανήτη. Στην τελετή παρευρίσκονται, επίσης, σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, αλλά και του πολιτισμού και της τέχνης, ενώ πραγματοποιούνται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες και συζητήσεις. Το 2022, για παράδειγμα, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον σημαντικό καλλιτέχνη και ακτιβιστή, Bono, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και σκέψεων, αλλά και δικτύωσης με ανθρώπους που διαμορφώνουν, ο καθένας με τον τρόπο του, το μέλλον των επιμέρους κοινωνιών και οικονομιώνμας.

- Κύριε Σκοπελίτη, συμμετέχετε στη διοργάνωση του Έλληνα "Επιχειρηματία της Χρονιάς" από το ξεκίνημα του θεσμού. Τι σας έχει μείνει από αυτήν την εμπειρία;

Πράγματι, συμμετέχω στη διοργάνωση από το 2006, γύρισα την Ελλάδα πολλές φορές, και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες. Μοιράστηκαν μαζί μας τα οράματα και τις ανησυχίες τους, τις μάχες που έχουν δώσει, τις χαρές και τις πικρίες. Κατάλαβα ότι, για πολλούς από αυτούς, πρόκειται για μια μοναχική πορεία, και συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση που τους οφείλουμε.

Ξέρετε, η δημιουργική πορεία του επιχειρηματία έχει πολλά κοινά σημεία με αυτήν του καλλιτέχνη – και η ιδέα αυτή, άλλωστε, είναι και το κεντρικό θέμα του φετινού παγκόσμιου και ελληνικού διαγωνισμού: "Η Τέχνη της Επιχειρηματικότητας" ή "Artepreneurship”. Οραματίζονται και οι δύο, συχνά με πρωτοποριακό τρόπο, και καλούνται να δώσουν σάρκα και οστά στην έμπνευσή τους. Βλέπουν και οι δύο δυνατότητες και ευκαιρίες, που όλοι εμείς δε βλέπουμε. Εκφράζονται μέσα από το έργο τους, το οποίο, σε τελευταία ανάλυση, αντανακλά τις αξίες και το όραμά τους. Προφανώς και οι δυο δουλεύουν για να υλοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους, αλλά το έργο τους το εισπράττει ολόκληρη η κοινωνία. Και βέβαια, δικαιούνται και οι δύο, πιστεύω, την αναγνώριση.

- Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγάλες προτεραιότητες για τους Έλληνες επιχειρηματίες σήμερα;

Οι επιχειρήσεις σήμερα, καλούνται να αντιμετωπίσουν, από τη μια πλευρά, μία σειρά από άμεσα πιεστικά προβλήματα, που συνδέονται με την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, την εκτίναξη του πληθωρισμού και του κόστους δανεισμού, τις ανατροπές στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, και άλλα. Ωστόσο, και παρά τα προβλήματα αυτά, πρέπει να παραμείνουν εστιασμένες στις μεγάλες μακροπρόθεσμες προκλήσεις, που προϋπήρχαν της τελευταίας κρίσης και, χωρίς αμφιβολία, θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια. Αναφέρομαι στην κλιματική αλλαγή, και την επιτακτική ανάγκη στροφής προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καθολική απαίτηση μίας ευρείας ομάδας ενδιαφερόμενων μερών για ενσωμάτωση των θεμάτων ESG στον πυρήνα της στρατηγικής των επιχειρήσεων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και, ίσως το σημαντικότερο, την ανάγκη εστίασης στο ανθρώπινο κεφάλαιο της επιχείρησης. Προσωπικά, δεν έχω αμφιβολία ότι οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια, είναι αυτές που – πέρα από τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό τους – θα προσφέρουν στους ανθρώπους τους και ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και ευκαιρίες ανάπτυξης και διαρκούς εκπαίδευσης και βελτίωσης.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τόσο απαιτητικό όσο το σημερινό, δε χωρά αμφιβολία, ότι είναι απαραίτητο να αναδείξουμε πρότυπα υγιούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας και τις διαδρομές που ακολούθησαν. Όπως είπα και πριν, οι επιχειρηματίες έχουν πολλά κοινά με τους καλλιτέχνες, με κυριότερο τη δημιουργία. Η δημιουργία, όμως, δεν είναι μόνο οι επιτυχίες και το τελικό αποτέλεσμα. Είναι και οι αποτυχίες, η προσπάθεια και κάθε βήμα – σωστό ή λανθασμένο – που συνθέτουν την τελική, μεγάλη εικόνα. Για αυτό, κάτι που θέλουμε να αναδείξουμε, είναι η αξία του να "επιχειρεί" κανείς, να είναι ανήσυχος, να μην επαναπαύεται και να ακολουθεί το όραμά του, αναλαμβάνοντας δράση, αλλά και τα ρίσκα. Είναι κάτι που έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα, και πιστεύω ότι εκείνοι που επιτυγχάνουν, είναι όσοι αντιλαμβάνονται αυτή ακριβώς την όψη της επιχειρηματικότητας.