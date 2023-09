ΔΑΑ: Πιστοποίηση CEIV Pharma για τη διαχείριση φαρμακευτικών προϊόντων

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) αναγνώρισε την πολύτιμη συνδρομή και συνεισφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) προς τα μέλη της εμπορευματικής κοινότητας του αεροδρομίου που πιστοποιήθηκαν για τη διαχείριση φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το πρότυπο ΙΑΤΑ CEIV Pharma1. Εκπρόσωποι όλης της αεροπορικής εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως φορείς παροχής υπηρεσιών πίστας αλλά και εμπορευμάτων, εταιρείες διεθνούς διαμεταφοράς καθώς και μια μεταφορική εταιρεία, υποστήριξαν την κοινή αυτή προσέγγιση.

Με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε ρόλο συντονιστή και σε στενή συνεργασία με την ΙΑΤΑ, πέντε εταιρείες, συγκεκριμένα η Goldair Handling Α.Ε., η Skyserv Α,Ε., η Swissport Greece Α.Ε., η DHL Global Forwarding (Hellas) Α.Ε. και η Τάλως Αττικής ΕΠΕ, ενήργησαν προληπτικά προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες απαιτήσεις στη διαχείριση και μεταφορά των φαρμακευτικών προϊόντων αεροπορικώς.

Οι φορείς διαχείρισης εμπορευμάτων προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις αναβαθμίζοντας τους ψυκτικούς χώρους εντός των εμπορευματικών σταθμών, ενώ όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες βελτίωσαν περαιτέρω τις διαδικασίες τους, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των προϊόντων μέσω της τήρησης των διεθνών προτύπων για τη διαχείριση και αεροπορική μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και της συμμόρφωσης με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Αξιοποιώντας την εξέλιξη αυτή, ο ΔΑΑ και όλα τα μέλη της τοπικής εμπορευματικής κοινότητας στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο Αλέξιος Σιώρης, Διευθυντής Ανάπτυξης Επίγειας Εξυπηρέτησης & Εμπορευματικών Υπηρεσιών ΔΑΑ, πρόσθεσε "Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που η ΙΑΤΑ αναγνώρισε το ρόλο μας στη σύμπραξη των μελών της εμπορευματικής κοινότητας για την απόκτηση της υψηλού κύρους πιστοποίησης IATA CEIV Pharma. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί την απόδειξη ότι η διαχείριση και η αεροπορική μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων από σημαντικά μέλη της εμπορευματικής κοινότητας ακολουθεί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Η προσπάθεια αυτή οργανώθηκε, πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε συνεργατικά κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους συνεργάτες μας για τη θετική τους προσέγγιση και προσδοκούμε από κοινού, και σε συνεργασία με την τοπική φαρμακευτική κοινότητα, την περαιτέρω ανάπτυξη του ήδη σημαντικού όγκου φαρμακευτικών προϊόντων μέσω του ΔΑΑ".

"Συγχαρητήρια στο ΔΑΑ για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στην υποστήριξη των συνεργατών του για την απόκτηση της πιστοποίησης CEIV Pharma. Το ορόσημο αυτό δεν αποτελεί μόνο παράδειγμα της δέσμευσης στην λειτουργική αρτιότητα αλλά και εξασφαλίζει την ακεραιότητα της μεταφοράς φαρμακευτικών προϊόντων μέσω ενός εκ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών κόμβων.

Μέσω της συγκεκριμένης πιστοποίησης, ο ΔΑΑ και οι συνεργάτες του στην ψυκτική αλυσίδα επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους στη διασφάλιση της ποιότητας σωτήριων για τη ζωή φαρμάκων. Για τον λόγο αυτό αποτελούν έμπιστους συνεργάτες στην φαρμακευτική εφοδιαστική αλυσίδα", δήλωσε ο Brendan Sullivan, Γενικός Διευθυντής Εμπορευμάτων της ΙΑΤΑ.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την 21 η Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου Airfreight Pharma Conference που διοργανώθηκε στην Αθήνα.

1 Center of Excellence for Independent Validators on Pharmaceutical Handling (CEIV) Pharma