Ο Β. Καραβασίλης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Ομίλου ADAPTIT

Τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου ADAPTIT αναλαμβάνει ο κ. Βασίλης Καραβασίλης.

O κ. Καραβασίλης έχει διαγράψει μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της τεχνολογίας, αλλά και στον Όμιλο Εταιριών ADAPTIT ειδικότερα, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης, ως Εμπορικός Διευθυντής της ADAPTIT, και ως μέλος της Διοίκησης του Ομίλου με καθήκοντα Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της TELCOSERV και μέλους του Δ.Σ. της ADAPTIT, συμμετέχοντας επίσης και στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών του Ομίλου. Από τους ρόλους του αυτούς, με ηγετική ικανότητα, όραμα και σύγχρονη αντίληψη συνέβαλλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό του μοντέλου πωλήσεων της εταιρείας, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην άριστη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων.

Ο κ. Καραβασίλης εντάχθηκε στο δυναμικό της ADAPTIT το 2012, αναλαμβάνοντας εν συνεχεία τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή το 2016. Κατέχει Bachelor of Science (BSc) in Electrical & Electronics Engineering, Master Of Science (MSc) in Information & Communication Technology, καθώς και Master Of Science (MSc) in Engineering Business Management.

Σχετικά με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο κ. Καραβασίλης δήλωσε: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Ομίλου ADAPTIT που μου εμπιστεύεται έναν τόσο σημαντικό ρόλο ευθύνης, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την πίστη μου στο κοινό μας όραμα. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι δυναμικά, με συνέπεια και στοχοπροσήλωση, ώστε μέσα από το νέο μου ρόλο να συμβάλλω περαιτέρω στην επιτυχημένη πορεία του Ομίλου ADAPTIT προς την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη".