Εnsight: Νέο πιλοτικό project με μεγάλο πάροχο για την startup που μετρά και προβλέπει την κατανάλωση ενέργειας

Ένα νέο πιλοτικό project με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ενέργειας, αναμένεται να ξεκινήσει από το 2024 η Εnsight -μια startup με Έλληνες ιδρυτές, η οποία επικεντρώνεται στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τη δύναμη του IoT (Internet of Things) και της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Παράλληλα, πέρα από το λογισμικό, η εταιρεία ξεκινά να αναπτύσσει αισθητήρες για την καταμέτρηση της κατανάλωσης -και όχι μόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λύση της Ensight "τρέχει” πιλοτικά ήδη στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επιπλέον, η startup συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) "Δημόκριτος”, όπου συμμετέχει στο πρόγραμμα "Smart Attica Digital Innovation Hub (DIH)”.

Βασικός στόχος της Εnsight είναι να συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στην πρόβλεψη της κατανάλωσης, στη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου και στη μείωση του κόστους, ενσωματώνοντας αισθητήρες με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Έναυσμα για τη δημιουργία της Εnsight αποτέλεσε η διπλωματική εργασία που εκπόνησε ο Μιχάλης Μάνης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, επάνω στην πρόβλεψη κατανάλωσης, μέσω της συγκέντρωσης δεδομένων με τη χρήση μηχανικής μάθησης. Έτσι "γεννήθηκε” η ιδέα και ο ίδιος, μαζί με τον Απόλλωνα Κωνσταντόπουλο, ίδρυσαν την εταιρεία, η οποία αναπτύχθηκε ταχύτατα.

Η Ensight δεν άργησε να διαπρέψει και μέσα σε μόλις 5 μήνες από την ίδρυσή της κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό από το ΜΙΤ Enterprise Forum, ανάμεσα σε 560 ομάδες. Εξάλλου, η κορύφωση της ενεργειακής κρίσης δημιουργεί ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για την εύρεση πρωτοποριακών λύσεων.

Η λύση της Ensight αφορούσε μια εφαρμογή όπου οι χρήστες βλέπουν ζωντανά κάθε λεπτό κατανάλωσης με ακρίβεια, δέχονται ειδοποιήσεις όταν υπερβαίνουν το όριο που έχουν θεσπίσει σαν στόχο και ενημερώνονται αν ξεχάσουν κάτι ανοιχτό, αν υπάρχει ενεργειακή διαρροή ή αν πρόκειται να χαλάσει κάτι σύντομα κ.ο.κ.

Σε συζητήσεις με ευρωπαϊκά venture capitals

Μετά τη βράβευση στο ΜΙΤ, η Ensight έλαβε χρηματοδότηση από angel investors, ενώ αυτή την στιγμή πραγματοποιεί επαφές με ευρωπαϊκά venture capitals. "Η ομάδα μας είναι σε συζητήσεις με ευρωπαϊκά venture capitals, καθώς με ελάχιστα σχετικά χρήματα καταφέραμε να κλείσουμε σημαντικούς πελάτες και να αναπτύξουμε σε μικρό χρονικό διάστημα τις λύσεις μας”, δηλώνει στο Capital.gr ο Managing Director της Ensight, Μιχάλης Μανής.

Ενδεικτικά, ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που έχει εμπιστευθεί τη λύση της Ensight, έχει πετύχει πανευρωπαϊκές διακρίσεις, λαμβάνοντας πρόσφατα 12 κορυφαία βραβεία "Best City Awards 2023”, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας διάκρισης "Smart Town of the Year”.

Η έδρα της Ensight βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επισημαίνει ο κ. Μανής, σημαντική στο ξεκίνημα της εταιρείας ήταν και η βοήθεια του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάθιου Λοτζ, και της ομάδας του. "Η Αγγλία αποτελεί, λοιπόν, μία από τις στρατηγικές αγορές για την Ensight”, προσθέτει.

Όπως διευκρινίζει ο ίδιος, δεν υπάρχει κάποια εταιρεία που να ανταγωνίζεται άμεσα την Ensight, ενώ η σημαντική διαφοροποίηση έγκειται στο σημείο της τεχνολογικής προσέγγισης: "Η Ensight έχει αναπτύξει μια μοναδική πλατφόρμα με μια γκάμα μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία προσαρμόζονται σε κάθε σχεδιασμό και υφιστάμενη υλοποίηση. Δηλαδή σχεδιάζουμε μαζί με τον πελάτη μας τη λύση, συνυπάρχοντας με ό,τι εργαλεία έχει ήδη στην διάθεσή του. Αυτή η ευλυγισία και στρατηγική βοήθησε για να αναπτυχθεί η εταιρεία με ταχύτατα”.