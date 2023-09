Fiber2all: Νέα εταιρεία ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών για την Vodafone Ελλάδας

Στην ίδρυση της νέας εταιρίας "Fiber2All" προχώρησε η Vodafone Ελλάδας, μέσω της απόσχισης του κλάδου οπτικών ινών της και της δημιουργίας μιας νέας οντότητας, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων νέας γενιάς και δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα οπτικών ινών.

Συγκεκριμένα, η νεοσυσταθείσα "Fiber2All", η οποία είναι 100% θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, θα έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την κατασκευή, και την χονδρική πώληση της υποδομής οπτικών ινών εστιάζοντας στην επιτάχυνση της επέκτασης και τον μετασχηματισμό του δικτύου οπτικών, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες high-speed internet. Στόχος της νέας εταιρίας είναι η απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς στη χονδρική πώληση οπτικών ινών, καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση για υψηλής ταχύτητα διαδίκτυο θα κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια.

Μέσω της απόσχισης, θα επιταχυνθεί η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, καθώς η "Fiber2All" θα στοχεύει αποκλειστικά σε αυτή την δραστηριότητα, μέσω εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών, έχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην προς τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη της υποδομής. Παράλληλα, στρατηγική προτεραιότητα της Fiber2All θα αποτελέσει η εμπειρία του πελάτη μέσω της παροχής καλύτερης εξυπηρέτησης (στους παρόχους υπηρεσίας) και ανάπτυξης επιπλέον υπηρεσιών χονδρικής, που συνδυαστικά θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία συνδεσιμότητας.

Η "Fiber2All" πρόκειται να εστιάσει στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι την κατοικία (Fiber to the home-FTTH), και στην αναβάθμιση των οπτικών ινών μέχρι την καμπίνα (Fiber to the cabinet-FTTC), ώστε να δημιουργηθεί μέσα από το επενδυτικό της πλάνο ένα FTTH δίκτυο (οπτική ίνα απευθείας στο σπίτι) σε 850.000 οικίες και επιχειρήσεις. Σήμερα, το δίκτυο της "Fiber2All" αποτελείται από 250.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH) και 450.000 γραμμές οπτικής ίνας μέχρι την καμπίνα (FTTC).

Ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: "Με τη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες διασύνδεσης να παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, η Vodafone Ελλάδας επενδύει δυναμικά σε νέα δίκτυα οπτικών ινών. Μέσω της Fiber2all, η Vodafone Ελλάδας πρόκειται να επιταχύνει το έργο που υλοποιεί ως στρατηγικός επενδυτής και φορέας τεχνογνωσίας για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της χώρας, προσφέροντας μια νέα, μοναδική εμπειρία συνδεσιμότητας με υψηλές ταχύτητές δεδομένων και ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη."