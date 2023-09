Run4More: Πρώτα βήματα στο εξωτερικό για την εφαρμογή που επιβραβεύει την φυσική δραστηριότητα

Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Τις δυνατότητες επέκτασής της στο εξωτερικό διερευνά αυτή την περίοδο η Run4More -η πρώτη ελληνική εφαρμογή επιβράβευσης της φυσικής δραστηριότητας και της βιώσιμης αστικής μετακίνησης.

Η Run4More ιδρύθηκε από τον Βασίλη Στασινόπουλο, τον Σωκράτη Αγγελακόπουλο, τον Ιωάννη Βενετικίδη και τον Θανάση Αργυρίου και η πρώτη έκδοση της εφαρμογής έγινε διαθέσιμη τον Ιούνιο του 2022. Προωθεί την άσκηση και την μετακίνηση με μη ρυπογόνα μέσα, παρέχοντας υλικά κίνητρα, με σκοπό οι χρήστες να αυξήσουν την καθημερινή φυσική τους δραστηριότητα (περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο) και να επιβραβεύονται με Run4More πόντους. Στη συνέχεια, μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, κερδίζοντας δώρα, εκπτώσεις και δωροεπιταγές.

Παράλληλα, αξιοποιώντας μηχανισμούς μηχανικής εκμάθησης, η εφαρμογή προτείνει τις βέλτιστες προσφορές για κάθε χρήστη προκειμένου να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα παρακίνησής του, ώστε να υιοθετήσει έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Run4More στηρίζουν και προωθούν ενεργά τους Βιώσιμους στόχους Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). "Δίνουμε κίνητρο βοηθώντας τον χρήστη να αλλάξει συνήθειες, με στόχο την πρόληψη των μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων (SDGs #3) και την αύξηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (SDGs #11)”, δήλωσε στο Capital.gr ο Βασίλης Στασινόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Run4More.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο, ωστόσο αυτή την στιγμή, δεν διαθέτει κάποια ενεργή εμπορική συμφωνία σε χώρα του εξωτερικού.

Παρ’ όλα αυτά, από το 2022, ως μέλος του ΣΕΚΕΕ, στον οποίο μάλιστα ο Σωκράτης Αγγελακόπουλος εκλέχθηκε φέτος γενικός γραμματέας, η εταιρεία δίνει το "παρών” με την ελληνική αποστολή των start up εταιρειών στο "Mobile World Congress (MWC)” στην Βαρκελώνη, από το οποίο προέκυψε η επαφή και η ένταξή της στο πρόγραμμα διπλής υποστήριξης και επιτάχυνσης "Start for Future” από το TecnoCampus University στην Ισπανία και από το Beyond Pre Accelerator στην Βουλγαρία. Σκοπός της Run4More, μέσω αυτής της συνεργασίας, είναι να κάνει το πρώτο της πιλοτικό πρόγραμμα στις δύο αυτές χώρες, εξερευνώντας με αυτόν τον τρόπο τις δυνατότητες αυτών των αγορών.

Η ιδέα

Η ιδέα της Run4More ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 από τον Σωκράτη Αγγελακόπουλο και τον Βασίλη Στασινόπουλο, οι οποίοι μέσω της ενασχόλησής τους με την We Sports (εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αναπτυξιακό αθλητισμό) παρατήρησαν την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς. Απευθύνεται τόσο σε χρήστες όσο και σε επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα ανταπόδοσης και επιβράβευσης, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη και στις δύο πλευρές. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να βρουν έναν νέο τρόπο προσέγγισης και σύνδεσης με τους σύγχρονους καταναλωτές που αναζητούν οικονομικές, οικολογικές, υγιεινές και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και προϊόντα.

Κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας αποτελούν οι υπηρεσίες διαφήμισης (συνδρομητικό πλάνο για προώθηση εντός της εφαρμογής, διαφημιστικές καμπάνιες) και τα προγράμματα corporate well being. Ειδικότερα, πελάτες της είναι εταιρείες οι όποιες θέλουν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους αλλά και πρωτοπόρες επιχειρήσεις που έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, προωθώντας έναν πιο ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής.

Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η Run4More, με τη συστηματική υποστήριξη των ελληνικών προγραμμάτων επιτάχυνσης Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, ACEin του ΟΠΑ, MIT Enterprise Greece και του Orange Grove, έχει πραγματοποιήσει πιλοτικά προγράμματα και εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις όπως Nestle, ΑΒ Βασιλόπουλο, Jacobs DE, ενώ το φετινό καλοκαίρι παρείχε αποκλειστικές προσφορές για το Samsung eshop.

Παράλληλα, η Run4More "τρέχει” το Impact Challenge, που έχει στόχο να παρακινήσει τους χρήστες να αυξήσουν την φυσική τους δραστηριότητα και να έχουν ταυτόχρονα την δυνατότητα να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, "υιοθετώντας” ένα δέντρο, με την υποστήριξη της Βloomify (start up εταιρεία). Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να εξαργυρώσουν τους Run4More πόντους που κερδίζουν από την φυσική τους δραστηριότητα, λαμβάνοντας μέρος σε κλήρωση για διάφορα δώρα ή διεκδικώντας ένα καρποφόρο δέντρο (60 cm) για το μπαλκόνι τους.



Ανοιχτή σε ευκαιρίες συνεργασίας με επενδυτές



Σημείο σταθμός για την μέχρι τώρα πορεία της Run4More αποτελεί η χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του 1ου προγράμματος Proof of Concept του Κόμβου Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora, σε συνεργασία με την Google. Παρόλο που δεν έχει συγκεκριμένα σχέδια για pre seed χρηματοδότηση, βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας ενός αξιόλογου traction και διατηρεί το ενδιαφέρον της ανοικτό για πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας με επενδυτές στο μέλλον. "Η απόφαση να προχωρήσουμε σε κάποιο γύρο χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των σχεδίων μας και τις ανάγκες μας για επιπλέον κεφάλαια, προκειμένου να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων”, διευκρινίζει ο κ. Στασινόπουλος.

Η εταιρεία έχει συνάψει τις πρώτες της επιχειρηματικές συνεργασίες, που "αποτελούν ένα θετικό βήμα προόδου, καθώς φέρνουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, συνεργασία και αύξηση της παρουσίας της στην αγορά”. "Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στους πρώτους 11 μήνες λειτουργίας της εφαρμογής οι χρήστες μας κατέγραψαν ~60.000 χλμ”, τονίζει ο κ. Στασινόπουλος.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία που να προσφέρει υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες της Run4More. Στο εξωτερικό, υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που ανταμείβουν τους χρήστες -κυρίως- με κρυπτονομίσματα, καθώς και εφαρμογές που δίνουν έμφαση στους αθλητές. "Η βασική διαφοροποίηση της Run4More είναι ότι απευθυνόμαστε σε όλο τον πληθυσμό ως μηχανισμός υλικής παρακίνησης που στοχεύει παράλληλα στην προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας”, τονίζει ο κ. Στασινόπουλος. Αξιοποιώντας τη μηχανική μάθηση, η Run4More αναπτύσσει αλγόριθμους που συνδυάζουν το προφίλ των χρηστών, τις διαδρομές τους, την τρέχουσα τοποθεσία, την ώρα της ημέρας που είναι ενεργοί και τα στατιστικά περιήγησής μέσα στην εφαρμογή. Στόχος της είναι να αυξήσει τον βαθμό της κινητοποίησης και της συμμετοχής των χρηστών και να τους παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες εφαρμογές υγείας και άθλησης, η Run4More δεν θεωρεί ότι συγκαταλέγονται στον ανταγωνισμό της, ενώ στα σχέδια της εταιρείας είναι να συνδεθεί στο μέλλον μαζί τους. Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει αυτή την περίοδο κάποια projects σχετικά με το urban mobility και τις smart cities, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι ακόμα έτοιμα για να τα επικοινωνήσει.



Σημειώνεται ότι ο Βασίλης Στασινόπουλος και ο Σωκράτης Αγγελακόπουλος είχαν συμπεριληφθεί με την Run4More στην περσινή λίστα Forbes 30 Under 30 Greece.