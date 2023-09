Η πλατφόρμα IN THE LOOP για 3η συνεχόμενη χρονιά συνεργάτης βιωσιμότητας στο ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2023

Η πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας IN THE LOOP, μία πρωτοβουλία του ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ πραγματοποιεί για 3η συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με το ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, δράσεις, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η πλατφόρμα IN THE LOOP προωθεί τη συνεργασία εταιρειών, brands, δημοσίων φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και καταναλωτών, παρέχοντας βιώσιμα προϊόντα και καινοτόμες επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις, ενώ σχεδιάζει και εξειδικευμένα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού και ελεγχόμενου κύκλου, εφαρμόζοντας έτσι μια κυκλική προσέγγιση για τα πλαστικά και πρωτοπόρες πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, κατά τη φετινή διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος (WRC) η πλατφόρμα IN THE LOOP δημιουργώντας ένα κλειστό κύκλωμα αναβαθμιστικής ανακύκλωσης παρέχει 20χλμ. Δίχτυα Προστασίας ανακυκλωμένης πρώτης ύλης, τα οποία συλλέχθηκαν κατά την περσινή διοργάνωση του αγώνα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του φετινού αγώνα θα προσφερθούν 30.000 επαναχρησιμοποιούμενα, εξαιρετικά ανθεκτικά και ελαφρύτερα από τα συνηθισμένα μιας χρήσεως, ποτήρια IN THE LOOP, από λιγότερο πλαστικό, εξασφαλίζοντας μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την 2η κιόλας χρήση. Τα ποτήρια IN THE LOOP θα βγουν σε 3 εντυπωσιακά αγωνιστικά σχέδια, συνδυάζοντας πρακτική αξία με ιδιαίτερη αισθητική και δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να πάρουν μαζί τους ένα μοναδικό ενθύμιο από το "Ράλλυ των Θεών", που σέβεται το περιβάλλον.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλει να γίνει στη συνεργασία της περιβαλλοντικής πλατφόρμας IN THE LOOP με την TOYOTA ΕΛΛΑΣ η οποία προσβλέπει στην καθαριότητα των βουνών. Ένα Toyota Hilux θα ανοίξει τις ειδικές διαδρομές προτρέποντας τους θεατές να αφήσουν καθαρά τα βουνά και υποδεικνύοντας τα σημεία συλλογής των απορριμμάτων στους χώρους του αγώνα. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ενέργειας, θα διατεθούν οι μοναδικές σακούλες απορριμμάτων με πιστοποίηση Recyclass "THRACE για το σπίτι, από 100% ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα.

Αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών τoυ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ με μεγάλη βαρύτητα στη λήψη μέτρων για την πρόληψη και την αποφυγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αποτέλεσε η διάκριση BEST PRACTICE η οποία για πρώτη φορά δόθηκε σε ελληνική εταιρία με την υψηλότερη βαθμολογία "Πιστοποίηση 3 Αστέρων" και απονεμήθηκε στη διοργάνωση ΕΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής πιστοποίησης, το οποίο εφαρμόζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) αξιολογώντας 13 διαφορετικούς περιβαλλοντικούς τομείς κάθε αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος (WRC).