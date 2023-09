H ΔΕΗ συμμετέχει στο CSR Europe

Στο CSR Europe, το κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα (Corporate Sustainability and Responsibility) εντάχθηκε η ΔΕΗ, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα και κοινωνική ευθύνη.

Με την ένταξή της στο CSR Europe, η ΔΕΗ αξιοποιεί το δίκτυο και τους πόρους του ευρωπαϊκού δικτύου για να εδραιώσει την ηγετική της θέση στις πρακτικές βιωσιμότητας και να εντοπίσει ευκαιρίες για συνεργασίες που θα μπορούσαν να προωθήσουν τη συμβολή της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και στη δημιουργία διαμοιραζόμενης ωφέλειας για την κοινωνία, τον πλανήτη και την οικονομία.

Στο πλαίσιο της ένταξης της στο CSR Europe, η ΔΕΗ συμμετείχε για πρώτη φορά και στο ετήσιο συνέδριο και τη Γενική Συνέλευση της ολομέλειας του οργανισμού, με κεντρικό μήνυμα "Μια ομάδα για τη δημιουργία συμμαχιών για μια δίκαιη μετάβαση" (A Caucus to Forge Alliances for Just Transition).

Το CSR Europe είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα. Με τα εταιρικά του μέλη, τους Εθνικούς Οργανισμούς Συνεργατών (NPO) και τους Συνδεδεμένους Συνεργάτες του, ενώνει, εμπνέει και υποστηρίζει επιχειρήσεις σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του CSR Europe είναι, ακολουθώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), να οικοδομήσει από κοινού με τους Ευρωπαίους ηγέτες και ενδιαφερόμενους φορείς μια γενική στρατηγική για την Βιώσιμη Ευρώπη 2030.

ΔΕΗ: Βιώσιμη εταιρεία καθαρής ενέργειας

Η βιωσιμότητα και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ. Οι δεσμεύσεις της για τη βιωσιμότητα περιλαμβάνουν την απόσυρση λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, την αποκατάσταση του εδάφους στα λιγνιτωρυχεία, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της μειωμένης κατανάλωσης, καθώς και την προώθηση της αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης του φυσικού κεφαλαίου και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η ΔΕΗ αυξάνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - με περίπου 670 MW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ σε λειτουργία/ολοκλήρωση κατασκευής και με σχέδιο να ξεπεράσει τα 5 GW. Η ΔΕΗ έχει ήδη επιτύχει μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 36% το 2022 (κατηγορία Scope 1 με έτος βάσης το 2019).

Η συνεργασία με το CSR Europe συμπληρώνει τη μακροχρόνια συνεργασία της ΔΕΗ με σημαντικούς οργανισμούς βιωσιμότητας. Η ΔΕΗ είναι ενεργό μέλος του περιφερειακού ελληνικού παραρτήματος του CSR, του CSR Hellas, συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το "Σύμφωνο για τη Bιώσιμη Bιομηχανία" και το δίκτυο Global Compact Hellas του ΟΗΕ.