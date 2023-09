Intralot: Ποιες ευκαιρίες αναζητά στην αγορά των ΗΠΑ

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Από πολύ νωρίς η Intralot επέλεξε την αγορά της Αμερικής για να αποτελέσει τον πυρήνα της αναπτυξιακής της πορείας, κάτι που έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα αναλλοίωτο. Άλλωστε, τον κομβικής σημασίας ρόλο που έχει η αμερικανική θυγατρική Intralot Inc. στη μελλοντική πορεία του ομίλου Intralot επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά ο ισχυρός άνδρας της εισηγμένης, Σωκράτης Κόκκαλης. Κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου επανέλαβε ότι όλες οι δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στην ολική επαναφορά της Intralot, μετά την "τρικυμία" των προηγούμενων ετών, επισημαίνοντας παράλληλα τις σημαντικές προοπτικές που διαφαίνονται στην αγορά των ΗΠΑ.

"Η αμερικανική θυγατρική, Intralot Inc., εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης ακόμη και σε σχέση με τον όμιλο Intralot", ανέφερε ο κ. Κόκκαλης και συνέχισε: "Μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο που η Intralot Inc. είναι θυγατρική της ελληνικής Intralot, καθώς θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο, δηλαδή η αμερικανική εταιρεία να είναι η μητρική και η Intralot να είναι η θυγατρική", υπογράμμισε, δίνοντας μια νέα διάσταση στην προοπτική της Intralot Inc. να περάσει το κατώφλι του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου.

Μέσα στα επόμενα χρόνια η αγορά των τυχερών παιχνιδιών λοταρίας στην Αμερική αναμένεται να "τρέξει" με έναν ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 5%. Πρόκειται για μια αγορά στην οποία κυριαρχεί το ξυστό λαχείο, καταλαμβάνοντας μερίδιο της τάξεως του 66% στο σύνολο του τζίρου, ενώ το υπόλοιπο 34% προέρχεται από τα αριθμοπαιχνίδια με οδηγό τις διάφορες μηχανές τζακ-ποτ σε διάφορες πολιτείες. Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, ωστόσο το συγκεκριμένο κομμάτι των τυχερών παιχνιδιών βρίσκεται αρκετά πίσω τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού σε σύγκριση με την Ευρώπη.

Οι 4 άξονες

Σε αυτή την κατεύθυνση, η στρατηγική της Intralot κινείται σε 4 βασικούς άξονες, όπως επεσήμανε στην προ ημερών ετήσια γενική συνέλευση ο "φρέσκος" διευθύνων σύμβουλος της Intralot Inc., Νικόλας Νικολακόπουλος.

Ο πρώτος άξονας αφορά τα παραδοσιακά συμβόλαια λοταρίας. "Μπροστά μας έχουμε μια τριετία όπου ενεργοποιείται ένας κύκλος ανανεώσεων για συμβόλαια από πολλές λοταρίες που λήγουν και οδεύουν προς διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας", σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολακόπουλος.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τη διεκδίκηση 14 νέων συμβολαίων, τα οποία σήμερα δεν ανήκουν στην Intralot. "Πρόκειται για αρκετά μεγάλα συμβόλαια, όπως της Καλιφόρνια και του Τέξας. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, ο διαγωνισμός αναμένεται να βγει προς το τέλος του έτους. Πρόκειται για μια λοταρία που καταγράφει τζίρο 8,5 δισ. σε ετήσια βάση. Επιπλέον, υπάρχει το Κολοράντο, το Μιζούρι, το Κεντάκι και η Αριζόνα, έργα για τα οποία αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία", πρόσθεσε.

Ο τρίτος άξονας καλύπτει τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που διαθέτει η εταιρεία για τη βιντεολοταρία. Στην Αμερική υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 500.000 μηχανάκια, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανόνες, λειτουργώντας σε μια λεγόμενη "γκρίζα" περιοχή. Αυτήν τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να αλλάξει το συγκεκριμένο καθεστώς και να ελέγχονται, μια εξέλιξη την οποία αναμένεται να αξιοποιήσει η Intralot Inc. παρέχοντας τις υπηρεσίες της.

Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορά το αθλητικό στοίχημα, μια αγορά που αυτή την στιγμή βρίσκεται υπό τον έλεγχο 4 μεγάλων παικτών. "Σχεδιάζουμε να συμμετέχουμε σε έργα για τα οποία διαθέτουμε ήδη την υποδομή και αυτό σημαίνει ότι το κόστος για να μπούμε σε αυτά είναι μικρότερο, γιατί δεν θα χρειαστεί να αναπτύξουμε από την αρχή την υποδομή", τόνισε ο κ. Νικολακόπουλος.

Πέραν, όμως, της αγοράς των ΗΠΑ, ο όμιλος αναμένεται να εστιάσει και στην αγορά της Αυστραλίας αλλά και της Βραζιλίας, στην οποία είχε δραστηριοποιηθεί και κατά το παρελθόν, ωστόσο "σήμερα χρειάζεται μια διαφορετική και προσεκτική προσέγγιση για να μη φάμε τα μούτρα μας", όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης, λέγοντας παράλληλα ότι ο όμιλος έχει απεμπλακεί από μη αποδοτικές δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στις ώριμες και ανεπτυγμένες αγορές.

Οι νέες κινήσεις

Για να υλοποιήσει τα αναπτυξιακά του σχέδια, ο όμιλος αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις ελληνικές τράπεζες για τη σύναψη δανείου και την έκδοση ομολόγου.

Με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την ΑΜΚ, η μετοχή αυτόματα αναμένεται να βγει από το καθεστώς της επιτήρησης, σηματοδοτώντας ένα καινούργιο κεφάλαιο για την πορεία της εταιρείας, ενώ παράλληλα ανοίγει και ο δρόμος για την ενδεχόμενη είσοδο νέων στρατηγικών επενδυτών.

Αν και ο κ. Κόκκαλης δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος των κεφαλαίων της ΑΜΚ και του δανεισμού, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν, και μάλιστα εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου. "Βρισκόμαστε προς το τέλος της διαδικασίας και δεν θα υπάρξει κάτι απρόοπτο για να ανακόψει την πορεία", σημείωσε. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των ελληνικών τραπεζών, ανέφερε ότι "σήμερα προσφέρουν καλύτερους όρους σε σύγκριση με τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα".

Θυμίζουμε ότι η μείωση του δανεισμού και της μόχλευσης έχει βρεθεί στην κορυφή του στρατηγικού σχεδιασμού της εισηγμένης τα τελευταία χρόνια. "Η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε αυτό το πεδίο είναι αξιοσημείωτη και, με τη νέα ΑΜΚ, ο δείκτης μόχλευσης θα φτάσει κάτω από το 3", συμπλήρωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Χρυσόστομος Σφάτος, και πρόσθεσε: "Αυτό πρόκειται να αλλάξει ριζικά το προφίλ της εταιρείας και να απελευθερώσει ταμειακές ροές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη".