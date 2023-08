Το σχέδιο της Eurobank για πλήρη έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας

Της Βάσως Αγγελέτου

Σκακιστικές κινήσεις σε χρόνο "dt" κάνει η Eurobank στην Κύπρο όπου μέσα σε μία μόλις εβδομάδα εξαγόρασε επιπλέον μερίδιο 26,1% στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, ενισχύοντας το συνολικό της ποσοστό στην κυπριακή τράπεζα στο 55,3%.

Οι κινήσεις-εξπρές της Eurobank σε κυπριακό έδαφος ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική της διοίκησης για ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό από όπου αποκομίζει σημαντικά κέρδη τα τελευταία χρόνια.

Όπως έχει αναφέρει σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η τράπεζα, η επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα "είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας".

Πράγματι, σε δηλώσεις του στο Bloomberg τον Ιούλιο ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες Σταύρος Ιωάννου αποκάλυψε τα σχέδια της τράπεζας να αποκτήσει πλήρη "κάποια στιγμή" έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σχέδια της Eurobank, για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, του Ντουμπάι, της Ινδίας και του Ισραήλ, με έμφαση στο wealth management όπου υπάρχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στις εν λόγω αγορές.

Οι τρεις κινήσεις - εξπρές της Eurobank στην Κύπρο

- Στις 23 Αυγούστου εξαγόρασε ποσοστό 17,3% από την Poppy S.à r.l. έναντι συνολικού τιμήματος 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή. Σημειώνεται ότι μέχρι τότε η τράπεζα κατείχε ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα, το οποίο διευρύνθηκε στο 46,5%.

- Μετά από δύο μόλις ημέρες, στις 25 Αυγούστου, εξαγόρασε το 1,6% της Ελληνικής Τράπεζας από τη Senvest Management έναντι συνολικού τιμήματος 15,5 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή, ενισχύοντας το ποσοστό της στο 48,1%.

- Πέντε μέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, απέκτησε επιπλέον 7,2% έναντι τιμήματος 69,8 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή, ενισχύοντας περαιτέρω το ποσοστό της στο 55,3%, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συναλλαγή με τη Wargaming Group Limited ("Wargaming") και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming.

"Για να είμαστε επιτυχημένοι, πρέπει να αυξήσουμε το αποτύπωμά μας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν αυξήσουμε τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε", έχει δηλώσει σχετικά ο κ. Ιωάννου, για να συμπληρώσει ότι "στις υπό ανάπτυξη αγορές wealth management πρέπει να εισέλθουμε αρκετά νωρίς για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες".

Καθαρή κερδοφορία άνω των 200 εκατ. ευρώ από το εξωτερικό

Η στρατηγική της διοίκησης δικαιώνεται πλήρως από τα ισχυρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των επενδύσεών της στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος Eurobank κατέγραψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 205 εκατ. ευρώ από 97 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2022 από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Από την Κύπρο προέρχεται το 15% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου (91 εκατ. ευρώ), ενώ από τη Βουλγαρία το 13% (77 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη).

Ειδικά η απόφαση της διοίκησης να επενδύσει περαιτέρω στην Ελληνική Τράπεζα φαίνεται να έχει στέρεες βάσεις, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου που ανακοίνωσε εχθές η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 160,2 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 26,5% -επίπεδα πολύ υψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του Επόπτη.