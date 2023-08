Intralot: Η δέσμευση Κόκκαλη, η αναδιάρθρωση κεφαλαίων και η έξοδος από την επιτήρηση

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Τον κομβικής σημασίας ρόλο, που έχει η αμερικανική θυγατρική, η οποία θυμίζουμε ότι πρόσφατα ενδυναμώθηκε με νέα στελέχη, στη μελλοντική πορεία του ομίλου Intralot επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ο ισχυρός άνδρας της εισηγμένης, Σωκράτης Κόκκαλης. Κατά τη χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου επανέλαβε ότι όλες οι δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στην ολική επαναφορά της Intralot, μετά την "τρικυμία" των προηγούμενων ετών. Αποτελώντας το τελευταίο εναπομείναν "κάστρο" της αυτοκρατορίας που ο ίδιος δημιούργησε, θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι Intracom Defense, Intrakat και Intrasoft πουλήθηκαν και πέρασαν σε νέες ιδιοκτησίες, η επιστροφή της Intralot στις "καλές εποχές" θεωρείται μονόδρομος για τον δημιουργό της, ο οποίος παράλληλα επεσήμανε τις σημαντικές προοπτικές που διαφαίνονται στην αγορά των ΗΠΑ.

Το παράδοξο με την αμερικανική θυγατρική

"Η αμερικανική θυγατρική, Intralot Inc, εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυξης ακόμη και σε σχέση με τον όμιλο Intralot", ανέφερε ο κ. Κόκκαλης και συνέχισε: "Μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο που η Intralot Inc είναι θυγατρική της ελληνικής Intralot καθώς θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο δηλαδή η αμερικανική εταιρεία να είναι η μητρική και η Intralot να είναι η θυγατρική", υπογράμμισε, δίνοντας μια νέα διάσταση στην προοπτική της Intralot Inc να περάσει το κατώφλι του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Για να γίνει, όμως, αυτό θα πρέπει πρώτα να περάσουν σε θετικό πρόσημο τα ίδια κεφάλαια του ελληνικού ομίλου, κάτι που θα οδηγήσει στην έξοδο της μετοχής από το καθεστώς της επιτήρησης, στο οποίο παραμένει μέχρι σήμερα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο όμιλος σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ παράλληλα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις ελληνικές τράπεζες για τη σύναψη δανείου και την έκδοση ομολόγου.

Με τη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, που θα προκύψουν από την ΑΜΚ, η μετοχή αυτόματα αναμένεται να βγει από το καθεστώς της επιτήρησης, σηματοδοτώντας έναν καινούργιο κεφάλαιο για την πορεία της εταιρείας ενώ παράλληλα ανοίγει και ο δρόμος για την ενδεχόμενη είσοδο νέων στρατηγικών επενδυτών.

Εντός Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις

Αν και ο κ. Κόκκαλης δε θέλησε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος των κεφαλαίων της ΑΜΚ και του δανεισμού, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις δε θα αργήσουν να έρθουν και μάλιστα, εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου. "Βρισκόμαστε προς το τέλος της διαδικασίας και δεν θα υπάρξει κάτι απρόοπτο για να ανακόψει την πορεία ", σημείωσε. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των ελληνικών τραπεζών, ανέφερε ότι "σήμερα προσφέρουν καλύτερους όρους σε σύγκριση με τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ".

Θυμίζουμε ότι η μείωση του δανεισμού και της μόχλευσης έχει βρεθεί στην κορυφή του στρατηγικού σχεδιασμού της εισηγμένης τα τελευταία χρόνια. "Η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε αυτό το πεδίο είναι αξιοσημείωτη και με την νέα ΑΜΚ, ο δείκτης μόχλευσης θα φτάσει κάτω από το 3", συμπλήρωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Χρυσόστομος Σφάτος και πρόσθεσε: "Αυτό πρόκειται να αλλάξει ριζικά το προφίλ της εταιρείας και να απελευθερώσει ταμειακές ροές, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη. Με αυτά τα όπλα, θα προχωρήσουμε στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ομολογίες 55,6 εκατ. ευρώ, που λήγουν το 2024 και το αμερικανικό δάνειο που σήμερα ανέρχεται στα 215 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης το 2025".

Οι ανανεώσεις συμβολαίων

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της, η Intralot έχει καταφέρει επεκτάσεις και ανανεώσεις μιας σειράς υφιστάμενων συμβολαίων, όπως στις Πολιτείες της Μοντάνα, του Οχάιο (μέχρι το 2025), του Ουαϊόμινγκ (μέχρι το 2034) αλλά και στην επέκταση του συμβολαίου με τον ΟΠΑΠ και στην Αυστραλία με την Lotterywest ενώ κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού κέρδισε εκ νέου τη λοταρία της Ταιβάν, ένα έργο, το οποίο σύμφωνα με τον κ. Σφάτο, θα συμβάλει σημαντικά στην κερδοφορία, κάτι που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης.

Να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο μισό του έτους, το EBITDA του ομίλου κατέγραψε άνοδο 14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, οι ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 20% ενώ υπήρξε περαιτέρω μείωση του δανεισμού με τον δείκτη μόχλευσης να είναι στο 3,7.