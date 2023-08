ΟΛΘ: Νέα συνεργασία με την ισραηλινή Ashdod Port Company

Η ΟΛΘ ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την Ashdod Port Company Ltd., το εθνικό λιμάνι του Ισραήλ.

Η συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας από τους κ.κ. Θάνο Λιάγκο, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ Α.Ε., και Shaul Schneider, Πρόεδρο της Ashdod Port Company Ltd, με τη συμμετοχή του Eli Bar Yossef, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ashdod Port Company Ltd, του Σπύρου Νικολάου, Διευθυντή ΤΠΕ και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ΟΛΘ Α.Ε. και του Roy Avrahami, Γενικού Διευθυντή Καινοτομίας της Ashdod Port Company Ltd.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η νέα συνεργασία είναι πρωτοποριακή για τη διεθνή λιμενική βιομηχανία, καθώς εστιάζει στον τομέα της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της λειτουργικής αποδοτικότητας των λιμενικών δραστηριοτήτων".

Ταυτόχρονα, τα δύο μέρη πρόκειται να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες, με γνώμονα την ανταπόκριση τους σε σχέση με ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία αφορούν τον ευρύτερο κλάδο των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών. Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει, την κοινή υλοποίηση δράσεων δικτύωσης, τη συμμετοχή σε διεθνή έργα και την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών παρέχοντας τη δυνατότητα στην ΟΛΘ Α.Ε. να δοκιμάσει καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες μέσω του κέντρου ναυτιλιακής τεχνολογίας του λιμένα του Ashdod.

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και της Ashdod Port Company Ltd. εγκαινιάζει μια ισχυρή περιφερειακή συνεργασία, μεταξύ δύο εκ των σημαντικότερων λιμανιών της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ.

Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο διαμετακομιστικό λιμάνι της Ελλάδας σε συμβατικό φορτίο και ένα από τα κυριότερα λιμάνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων προσφέροντας άμεση πρόσβαση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου για την Νοτιοανατολική, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Το Λιμάνι του Ashdod, είναι η κύρια οικονομική πύλη του κράτους του Ισραήλ με μια στρατηγικά πλεονεκτική θέση, περίπου 40 χλμ. από το Τελ Αβίβ και κοντά στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα και τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Το λιμάνι του Ashdod παρέχει στους πελάτες του εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη συντριπτική πλειονότητα των βιομηχανικών τομέων, υποστηριζόμενες από τεχνολογική καινοτομία.