O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και η E.D.E. Contracting ενώνουν τις δυνάμεις τους για το αειφόρο και καινοτόμο κτίριο "the SPOT"

Σε συνεργασία με την εταιρία E.D.E. Contracting για την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας ρομποτικής τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος (3D concrete printing) στην κατασκευή του "the SPOT" (Sustainable Practices of Tomorrow) προχωρά ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ. Πρόκειται για πρωτοποριακή πρακτική που θα εφαρμοστεί σε πραγματική κλίμακα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα προάγει το αειφόρο οικοδομείν μέσω της μείωσης της χρήσης κατασκευαστικών υλικών έως και 50%, καθιστώντας έτσι το "the SPOT" σημείο αναφοράς για τα μελλοντικά, αειφόρα κατασκευαστικά έργα.

Ειδικότερα, η E.D.E. Contracting, η οποία διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων καθώς και στην τρισδιάστατη εκτύπωση με σκυρόδεμα, προσφέρει την υψηλή τεχνογνωσία της για την αειφόρο κατασκευή του Κτιρίου του Αύριο, στοχεύοντας στο ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στον κύκλο ζωής του. Αξιοποιώντας έτσι την εξειδίκευση της E.D.E. Contracting σε σύγχρονες τεχνολογίες δόμησης, το "the SPOT" έρχεται να αλλάξει τον τρόπο δόμησης στην Ελλάδα.

Ο κ. Αντώνης Δημητρακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της E.D.E. Contracting, δήλωσε "Είναι τιμή μας να συνεισφέρουμε τις γνώσεις και την τεχνική και μηχανική μας εμπειρία σε αυτό το πρώτο έργο του είδους του που χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D εκτύπωσης στην Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την οικοδομική βιομηχανία και για το μέλλον των κατασκευών εδώ στην Ελλάδα. Προσβλέπουμε στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μας, αφήνοντας έτσι το αποτύπωμα μας στην κοινωνία και τον πλανήτη μας".

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά "Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια ανακοινώνουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με την εταιρία E.D.E. Contracting για τη δημιουργία του "the SPOT" στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο. Είμαστε βέβαιοι ότι η άνω των 25 χρόνων εμπειρία του συνεργάτη μας στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και η εξειδίκευσή του σε μοναδικά "πράσινα" κτίρια σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων του Ομίλου μας και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην κατασκευή του Κτιρίου του Αύριο. Με συνοδοιπόρο μας την εταιρία E.D.E. Contracting, κάνουμε πράξη το αειφόρο οικοδομείν εφαρμόζοντας σήμερα τις καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές του αύριο".