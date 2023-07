Hilton: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με νέα μονάδα στην Κρήτη

Στη σύναψη franchise συμφωνίας με την εταιρεία Τσιλεδάκης Α.Ε. για το άνοιγμα

του Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton προχώρησε η Hilton.

Πρόκειται για το τρίτο ξενοδοχείο της Curio Collection by Hilton στην Κρήτη ενώ αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό το 2026, σε προνομιακή κεντρική τοποθεσία στην παραλία της γραφικής πόλης των Χανίων.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε δυναμικά την εντυπωσιακή ανάπτυξή μας στην Ελλάδα με αυτή την πρόσφατη συμφωνία. Μόνο τον τελευταίο μήνα, ανακοινώσαμε το τρίτο μας ξενοδοχείο στην Κρήτη, το Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton, και ανοίξαμε δύο ξενοδοχεία – το Domes Aulus Elounda και το Lindian Village Beach Resort Rhodes", δήλωσε ο Ανδρέας Κουκάς, διευθυντής ανάπτυξης σε Ελλάδα & Κύπρο της Hilton. "Σε συνεργασία με ιδιοκτήτες όπως η Τσιλεδάκης Α.Ε., γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την παρουσία των παγκόσμιας κλάσης ξενοδοχείων μας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια".

"Είναι πολύ συναρπαστικό να συνεργάζεται κανείς με την Hilton για να παραδώσει αυτό που αναμφίβολα θα είναι μια φανταστική προσθήκη στην κρητική ξενοδοχειακή αγορά", δήλωσε ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, διευθύνων σύμβουλος της Tsiledakis S.A. "Αυτό το μοναδικό, με ξεχωριστό χαρακτήρα ξενοδοχείο αποτυπώνει τη γοητεία του νησιού και θα προσφέρει στους επισκέπτες μια απολαυστική εμπειρία με ιδιωτικές πισίνες, άμεση πρόσβαση στην παραλία και σύγχρονα, πολυτελή δωμάτια. Ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας με τη Hilton, έναν συνδυασμό της ισχυρής εμπορικής δυναμικής της Hilton και των γνώσεών μας στην εγχώρια αγορά, για να προσφέρουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν φιλοξενίας στην καρδιά των Χανίων".

Η τοποθεσία του ξενοδοχείου

Σε σχέση με την τοποθεσία του ξενοδοχείου, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Χανίων έχει προχωρήσει στην έγκριση μελέτης συνολικής ανάπλασης, αισθητικής και βιοκλιματικής αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου και τη δημιουργία πειραματικού πάρκου συμπεριλαμβανομένου υπόγειου σταθμού στάθμευσης οχημάτων. Αυτό θα αποτελέσει ένα νέο ορόσημο και θα εναρμονίσει τη σύνδεση της παλιάς πόλης με τη νέα καθώς θα προσφέρει μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία στους επισκέπτες και στους κατοίκους της πόλης.

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους Ευρωπαίους τουρίστες, προσφέρει ένα όμορφο φυσικό τοπίο, πλούσιο γαστρονομικό πολιτισμό και αρχαία ιστορικά μνημεία. Τα Χανιά, στη βορειοδυτική ακτή του νησιού, φημίζονται για μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης, καθώς και για το Παλιό Ενετικό Λιμάνι, με τον εντυπωσιακό φάρο του 16ου αιώνα. Η πόλη, που θεωρείται μία από τις γαστρονομικές πρωτεύουσες στην Ελλάδα βρίθει από εστιατόρια τοπικής και διεθνούς κουζίνας και μοναδικά γραφικά αλλά και μοντέρνα καφέ. Σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το ξενοδοχείο βρίσκονται τόσο μερικές πανέμορφες παραλίες όσο και η Παλιά Πόλη. Σε κοντινές αποστάσεις με αυτοκίνητο συναντά κανείς ονειρεμένες και παγκοσμίως γνωστές παραλίες, όπως το Ελαφονήσι με την μοναδικής ομορφιάς ροζ άμμο, και τον Μπάλο, που μοιάζει βγαλμένος από παραμύθι με τα ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά του.

Πρόγραμμα Hilton Honors

Οι επισκέπτες όλων των ξενοδοχείων της Hilton μπορούν να επωφεληθούν από το βραβευμένο loyalty πρόγραμμα Hilton Honors, το οποίο επιτρέπει σε περισσότερα από 158 εκατομμύρια μέλη που κάνουν κρατήσεις απευθείας με τη Hilton να κερδίζουν πόντους για διαμονές και εμπειρίες σε ξενοδοχεία. Τα μέλη του Hilton Honors μπορούν επίσης να έχουν άμεση πρόσβαση σε ανταμοιβές και οφέλη, όπως το ανέπαφο check-in με επιλογή δωματίου και αποκλειστικές εκπτώσεις μελών.

Ισχυρό Brand name

Η Curio Collection by Hilton είναι ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 135 μοναδικά ξενοδοχεία και θέρετρα που έχουν επιλεγεί για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Τα καταλύματα Curio Collection επιτρέπουν στους επισκέπτες να απολαμβάνουν ανεξάρτητα ξενοδοχεία που προσφέρουν αυθεντικές και επιλεγμένες εμπειρίες με εξαιρετικές παροχές και ανέσεις, ενώ παράλληλα παρέχουν τα οφέλη της Hilton και του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών πελατών Hilton Honors.

Το Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton θα ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο τεσσάρων επιπλέον Curio Collection by Hilton ακινήτων στην Ελλάδα, που συμπεριλαμβάνει τα The Royal Senses Resort & Spa Crete, Lindian Village Beach Resort Rhodes, Domes Aulus Elounda και Sea Breeze Santorini Beach Resort.



Το Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection βρίσκεται στην Ακτή Κανάρη, Νέα Χώρα, Χανιά, 73131, μόλις 20 λεπτά οδικώς από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων.