ΤravelStaytion: Η πλατφόρμα τουριστικών ακινήτων που φτάνει σε όλο τον κόσμο και η συνεργασία με τη Homes & Villas by Marriott Βοnvoy

Διαρκώς ανοδική είναι το τελευταίο διάστημα η τουριστική αγορά στην Ελλάδα, με το προσφερόμενο προϊόν να βελτιώνεται από μέρα σε μέρα, εξελισσόμενο σε ένα υψηλής ποιότητας "περιουσιακό" στοιχείο για τη χώρα, όπως επισημαίνει μιλώντας στο Capital.gr ο Ιάσονας Αναστασίνης, Managing Director της TravelStaytion.

"Την ίδια στιγμή αποτελεί ένα ανεξερεύνητο προϊόν με πολλά χρόνια διαδρομής, το οποίο σταδιακά αρχίζει να βγαίνει στο προσκήνιο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας βγήκε από μία περίοδο ύφεσης που προηγήθηκε, ο τουρισμός όχι μόνο παρέμεινε αλώβητος, αλλά συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το 2022 είδαμε μία εξαιρετική χρονιά με τη ζήτηση να αυξάνεται, αποτελώντας μία από τις υψηλότερες σε απόδοση χρονιές, από ταξιδιώτες που επέλεξαν να απολαύσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Το άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρείται είναι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου τόσο στην περιφέρεια και τα νησιά όσο και στην Αθήνα", επισημαίνει.

Η συνεργασία με τη Homes & Villas by Marriott Bonvoy

Η TravelStaytion που ξεκίνησε την πορεία της το 2012 με έδρα το Λονδίνο, αποτελεί μία διεθνή πλατφόρμα τουριστικών κρατήσεων με περισσότερα από 90,000 πολυτελή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη συλλογή ποιοτικών καταλυμάτων και καθίσταται ο νούμερο 1 πάροχος ακινήτων που ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας τόσο μέσω της travelstaytion.com όσο και μέσω των δημοφιλέστερων καναλιών κρατήσεων. Σύμφωνα με τον κύριο Αναστασίνη προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η εταιρεία, ήταν να αναζητά και να προσφέρει υψηλής ποιότητας καταλύματα και να συνεργάζεται με κορυφαίους επαγγελματίες - διαχειριστές των ακινήτων που προσφέρει. Το 2020, ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον παγκόσμιο κολοσσό της ξενοδοχειακής αγοράς, Marriott, στην αγορά πολυτελών ακινήτων μέσω της πλατφόρμας Homes & Villas by Marriott Bonvoy. Aπό την πρώτη στιγμή η συγκεκριμένη συνεργασία απέδειξε ότι υφίσταται κοινή φιλοσοφία και τρόπος δράσης από πλευράς TravelStaytion. "Είχαμε ήδη συγκεντρώσει ένα εξαιρετικής ποιότητας χαρτοφυλάκιο καταλυμάτων στην Ελλάδα και τον κόσμο. Συνεργαζόμενοι με την Homes & Villas by Marriott Bonvoy, οι επιμέρους ιδιοκτήτες ποιοτικών ακινήτων και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μπορούν μέσω της TravelStaytion να διοχετεύσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα ακίνητά τους και στην πλατφόρμα Homes & Villas by Marriott Bonvoy", εξηγεί ο Ιάσονας Αναστασίνης.

Μια πλατφόρμα με ακίνητα όλων των κατηγοριών με υψηλά standards και στόχο τη διασφάλιση της εμπειρίας του πελάτη

Τα ακίνητα που είναι διαθέσιμα μέσω αυτής της συνεργασίας, είναι καταλύματα υψηλής ποιότητας και ξεχωριστών υπηρεσιών. "Δεν πρόκειται μόνο για υπερπολυτελή ακίνητα, αλλά για καταλύματα στα οποία μπορεί να βασιστεί ο κάθε πελάτης, δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης κάτι που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες σε μία σχέση παροχής υπηρεσιών". Μεταξύ των διαθέσιμων ακινήτων βρίσκονται καταλύματα με τιμές που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τις 2.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση σε περιζήτητους ελληνικούς προορισμούς όπως η Μύκονος ή η Σαντορίνη αλλά και διεθνείς προορισμούς όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Κροατία.

"Αυτό που κάνουμε, είναι ότι δημιουργούμε μια εξαιρετική συλλογή ποιοτικών ακινήτων, τα οποία απευθύνονται σε πελάτες όλων των κατηγοριών και εισοδημάτων, με βασική προϋπόθεση τις εξέχουσες υπηρεσίες. Ανάμεσά τους βρίσκονται ακίνητα που ανήκουν στη συλλογή πολυτελείας, για επαγγελματίες αλλά και οικογένειες που δεν επιθυμούν να ρισκάρουν στις διακοπές τους, αναζητώντας μία αξιόπιστη επιλογή", επισημαίνει ο επικεφαλής της TravelStaytion. Mεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει η TravelStaytion είναι και η συνδεσιμότητα, όπου ένας ιδιοκτήτης ακινήτων έχει την δυνατότητα να διαφημίσει και να παρουσιάσει τα ακίνητά του σε πλατφόρμες όπως η Homes & Villas by Marriott Bonvoy.

Περισσότερα από 5.000 ακίνητα μέσω της συνεργασίας με τη Homes & Villas by Marriott Bonvoy

Πιο συγκεκριμένα, η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Homes & Villas by Marriott Bonvoy και TravelStaytion, έχει προσφέρει στην τουριστική αγορά περισσότερα από 5.000 ακίνητα που διοχετεύονται στην πλατφόρμα της Marriott μετά από επαλήθευση και κατηγοριοποίηση από την TravelStaytion. Με τη συνεργασία αυτή, είτε μεμονωμένοι ιδιοκτήτες ποιοτικών ακινήτων είτε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων μπορούν μέσω της TravelStaytion να διοχετεύσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τα ακίνητά τους στην Homes & Villas by Marriott Bonvoy και να επωφεληθούν όλων των πλεονεκτημάτων αυτής της συνεργασίας.

Για την TravelStaytion το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας της – το 35% -, λαμβάνουν χώρα στην Αμερική. Ακολουθεί η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου διατηρεί την έδρα της η εταιρεία και έπεται η υπόλοιπη Ευρώπη. Σημαντικές αγορές αποτελούν επίσης η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. "Αυτή την περίοδο πραγματοποιούμε άνοιγμα σε περιοχές της Λατινικής Αμερικής όπως το Μεξικό αλλά και σε αναπτυγμένες αγορές, όπως το Ντουμπάι. Και στις δύο αυτές αγορές βλέπουμε να υπάρχει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια".

Μια επιτυχημένη συνεργασία που προσφέρει αξία στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σημειώνεται ότι στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την ανάπτυξη των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στην ελληνική αγορά, που διοργάνωσε η TravelStaytion σε συνεργασία με τη Homes & Villas by Marriott Bonvoy στο Island Private House, στην Αθήνα, με συμμετοχή των πρωταγωνιστών της αγοράς των ακινήτων, του τουρισμού και της διαχείρισης ακινήτων.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Veronica Rivas, Director Development στην Homes & Villas by Marriott Bonvoy, η οποία παρουσίασε το πώς μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 182 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος ταξιδιού Marriott Bonvoy, τα μέλη του οποίου αναζητούν πολυτελή καταλύματα, καθώς επίσης να έχουν και πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού πάνω από το 76% των κρατήσεων στην ελληνική αγορά μέσω της πλατφόρμας προέρχονται από ταξιδιώτες από τις Η.Π.Α.

Ο Managing Director της TravelStaytion, Ιάσονας Αναστασίνης, μίλησε για την TravelStaytion, η οποία με περισσότερα από 90.000 πολυτελή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περισσότερες από 700 περιοχές σε όλο τον κόσμο, διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή ποιοτικών καταλυμάτων. Παράλληλα, σημείωσε πως τα ακίνητα προωθούνται τόσο μέσω της TravelStaytion όσο και μέσω των δημοφιλέστερων καναλιών κρατήσεων σε ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο και σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ταξιδιωτικών γραφείων.