Επιχειρηματική αποστολή της Gizelis Robotics στην ιταλική E80

Με πρωτοβουλία της Gizelis Robotics, της πρωτοπόρου εταιρίας συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και ρομποτικής, περισσότερα από 50 ανώτατα στελέχη, από 28 κορυφαίες βιομηχανίες και επιχειρήσεις της χώρας μας, συμμετείχαν στην 1η επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 21-23 Ιουνίου. Σκοπός αυτής της ξεχωριστής επίσκεψης ήταν η επαφή στην πράξη με τις τελευταίες τεχνολογίες εφαρμογών και μηχανημάτων αυτοματισμού Intra-Logistics που αναπτύσσει ο κορυφαίος ιταλικός τεχνολογικός όμιλος Ε80.

Στο πλαίσιο της αποστολής, οι Έλληνες συμμετέχοντες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ταξίδεψαν σε Μπολόνια, Πάρμα και Ρέτζιο Εμίλια, της Βόρειας Ιταλίας, όπου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τρεις υπερσύγχρονες μονάδες "Mega Smart Factories", προκειμένου να δουν από κοντά σε λειτουργία και να μελετήσουν τις εντυπωσιακές νέες εφαρμογές αυτοματισμού σε χώρους Logistics, που αποτελούν υποδείγματα καινοτομίας, ποιότητας και παραγωγικότητας σε διεθνές επίπεδο.

Την επιχειρηματική αποστολή της Gizelis Robotics τίμησαν με την συμμετοχή τους εκπρόσωποι των παρακάτω εταιριών:

• AB Vasilopoulos S.A.

• Agrino - EV GE Pistolias S.A.

• Aluman S.A.

• Alumil S.A.

• Barbastathis S.A.

• CHB GROUP - CHRISTODOULOU BROS SA

• Diakinisis S.A.

• Dimitroulakos, TH. S.A.

• E.J. Papadopoulos S.A.

• Elpen Pharmaceutical Co. Inc. S.A.

• Family Stergiou S.A.

• Flexopack S.A.

• Frigo Stahl S.A.

• Intercomm Foods S.A.

• Isomat S.A.

• Kyknos S.A.

• MelPaper - Macedonian Paper Mills S.A.

• Metro Cash and Carry S.A.

• Mevgal S.A.

• O.mind Creatives S.A.

• Philip Morris International

• Plastics K. Kotronis S.A.

• Streem Global S.A.

• Sunlight Group Energy Storage Systems

• Synergy in supply chain S.A.

• Trade Logistics S.A.

• Vikos Zagorochoria Epirotic bottling industry S.A.

• Vitex S.A.

• Winmedica S.A.

Ο κ. Ευάγγελος Γκιζελής, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Gizelils Robotics, δήλωσε: "Είμαστε περήφανοι για την απόλυτα επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιχειρηματικής αποστολής, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται κάτι αντίστοιχο για τα ελληνικά δεδομένα. Είμαστε βέβαιοι ότι η Ιταλία αποτελεί την πρώτη από μια σειρά αποστολών "καινοτομίας και τεχνολογίας σε όλους τους πυλώνες δράσης του Ομίλου GIZELIS". Η γνώση που μοιραστήκαμε, η ουσιαστική δικτύωση και οι εισηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής είναι ανεκτίμητες. Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο E80 -το νέο στρατηγικό συνεργάτη της GIZELIS ROBOTICS- για την εξαίρετη συνεργασία, τη φιλοξενία και την οργάνωση στην Ιταλία. Προσβλέπουμε σε μια άριστη συνεργασία με την ταλαντούχα ομάδα της Ε80 στο ευρύ φάσμα εφαρμογών που ειδικεύονται. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς όφελος των πελατών μας στους οποίους λέμε απλά: μείνετε συντονισμένοι, καθώς έρχονται πολλά και καλά νέα στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματισμού των εγκαταστάσεων intra-logistics".