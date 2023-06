Ο σύλλογος Ελληνο-Αμερικανών τραπεζιτών τιμά τον Νίκο Μπορνόζη της Capital Link

Με το "2023 Executive of the Year Award" του "Hellenic American Association for Professionals in Finance" (HABA) βραβεύτηκε ο ιδρυτής, πρόεδρος και CEO της "Capital Link, Inc", κ. Νίκος Μπορνόζης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Union League Club της Νέας Υόρκης με περισσότερους από 300 εκπροσώπους της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της αμερικανικής μητρόπολης να δίνουν το "παρών". Η τελετή της βράβευσης έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 39ης επετείου λειτουργίας του HABA.

O HABA είναι μια από τις κορυφαίες ελληνοαμερικανικές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό την προώθηση της δικτύωσης και της επικοινωνίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Σήμερα, μέλη του HABA είναι περισσότερα από 200 κορυφαία στελέχη και εκπρόσωποι τουλάχιστον 50 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του χώρου. O HABA είναι ένας από τους πλέον ενεργούς οργανισμούς στην Αμερική με διεθνή προβολή και αναγνωρισιμότητα.

O HABA τίμησε τον κ. Νίκο Μπορνόζη για την προσήλωση του καθ' όλη τη διάρκεια της 40χρονης πορείας του στην διεθνή ανάδειξη της Ελλάδας ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, καθώς και για την προβολή της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τιμητική αναγνώριση από τη Γερουσία του Rhode Island

O κ. Leonidas Raptakis, Rhode Island State Senator επέδωσε στον κ. Μπορνόζη μια πλακέτα με τιμητική αναγνώριση από τη Γερουσία του Rhode Island State και της ΠΑΔΕΕ – Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. O κ. Raptakis έδωσε την πλακέτα στον κ. Μπορνόζη, εκ μέρους των 47 ελληνικής καταγωγής βουλευτών εκλεγμένων στην Ελληνο-Αμερικανική κυβέρνηση.

Η ατζέντα της τελετής βράβευσης

O πρόεδρος του ΗΑΒΑ, κ. Robert Savage (Global Head of Markets, Strategy and Insights, BNY Mellon) καλωσόρισε τους καλεσμένους. Υπεύθυνη για την παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν η κυρία Alexia Kalfas (Chief Financial Officer, TMV) που μαζί με τον κ. Costas Kellas (Treasurer HABA, CEO, Objecutive, Inc.) διοργάνωσαν τη φετινή επιτυχημένη βραδιά.

Το έργο και τη συμβολή του κ. Μπορνόζη έχουν κατά καιρούς σχολιάσει κορυφαίοι παράγοντες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σχόλια των οποίων προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του δείπνου. Ειδικότερα, η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με την προβολή βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων των ακολούθων προσωπικοτήτων:

κ. Κώστα Καραμανλή, πρ. Πρωθυπουργού της Ελλάδας

κ. Αντώνη Σαμαρά, πρ. Πρωθυπουργού της Ελλάδας

κ. Γιώργου Παπανδρέου, πρ. Πρωθυπουργού της Ελλάδας

κ. John Paulson, President & Portfolio Manager - Paulson & Co. Inc.

κ. Wilbur L. Ross, πρ. Secretary of Commerce - U.S. Department of Commerce & πρ. Chairman and Chief Strategy Officer - WL Ross & Co. LLC

κ. Michael Parker, Chairman, Global Shipping, Logistics & Offshore, Citi

κ. Ted Jadick, President, DNB Markets, Inc.

κ. Knut Orbeck Nilssen, CEO, DNV Maritime

Επιπλέον, στον χώρο της εκδήλωσης, εισαγωγικά σχόλια κατά την τελετή βράβευσης έκαναν οι:

κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO - Metropoulos & Co.

κ. John Hadjipateras, CEO – NYSE listed Dorian LPG

κ. John Catsimatides, Chairman & CEO – Red Apple Group

κ. Leonidas Raptakis, Rhode Island State Senator – USA

Αναφέρθηκαν στη συμβολή του κ. Μπορνόζη και της αδελφής του Όλγας στη σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδος και Αμερικής, στην προσέλκυση επενδύσεων προς την Ελλάδα και την προβολή της Ελληνικής ναυτιλίας.

O πρόεδρος του HABA κ. Bob Savage (Global Head of Markets, Strategy and Insights, BNY Mellon) παρέδωσε το Βραβείο στον Νίκο Μπορνόζη, με τον πρόεδρο της "Capital Link, Inc" να κάνει μια σύντομη ομιλία.

Η εκδήλωση έκλεισε με σύντομη ομιλία του κ. Chris Thomas, (Vice President - HABA & Managing Director - Simon Quick Advisors LLC). Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους, περισσότεροι από 300 επίτιμοι προσκεκλημένοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν διακεκριμένοι ομογενείς, Αμερικανοί επιχειρηματίες, εφοπλιστές και κορυφαίοι παράγοντες της χρηματοοικονομικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Η ομιλία του Νίκου Μπορνόζη

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ. Νίκος Μπορνόζης δήλωσε τα εξής: "Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και υπερήφανος για την μεγάλη τιμή που προέρχεται από έναν οργανισμό του επιπέδου του HABA, και την αποδέχομαι εκ μέρους επίσης της αδελφής μου Όλγας, που υπήρξε εξ ίσου πρωτεργάτης, και της ομάδας της Capital Link στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα".

Η αναγνώριση αυτή εστιάζεται στις προσπάθειες μας για την προβολή της Ελλάδος σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό και της Ελληνικής ναυτιλίας στο Αμερικανικό επενδυτικό κοινό καθώς και σε ένα ευρύτερο κοινό παγκοσμίως.



Όσον αφορά την προβολή της Ελλάδος, οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν πάντα μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και πάντοτε ποικιλοτρόπως στάθηκαν στο πλευρό της χώρας μας. Η αδελφή μου, Όλγα, και εγώ πιστέψαμε ότι χρειαζόταν μια μόνιμη, υψηλού επιπέδου πλατφόρμα που σε συνεχή βάση θα πρόβαλλε την Ελλάδα στο επιχειρηματικό και επενδυτικό κοινό μέσα από ένα διεθνές συνέδριο στο οποίο θα συμμετείχαν όλοι οι σημαντικοί παράγοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τεχνογνωσία και οι επαφές που απόκτησα από την πολυετή μου θητεία στην Αμερικανική τραπεζική, χρηματιστηριακή και επενδυτική αγορά, υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το εγχείρημα. Και βέβαια αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί στο σημερινό της σημείο χωρίς αφ’ ενός την αφοσίωση της ομαδος της Capital Link στην Νέα Υόρκη και Αθήνα και αφ’ ετέρου και κυρίως χωρίς την υποστήριξη όλων εκείνων που πίστεψαν σε εμάς και στις προσπάθειες μας, τους οποίους και ευχαριστούμε από την καρδιά μας.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται ανεξαρτήτως των πολιτικών και οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και το έχουν έμπρακτα στηρίξει όλες οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Παράλληλα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που στα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Ελλάδα, το Συνέδριο συνέχισε χωρίς να μειωθεί η ποιότητα και εμβέλεια του. Θα έλεγα δε ότι στα κρίσιμα εκείνα χρόνια ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι κρατήσαμε ψηλά τη σημαία, παρ’ όλες τις αντιξοότητες.

Όσον αφορά την ναυτιλία, όταν οι ναυτιλιακές εταιρείες άρχισαν στις αρχές του 2005 να προσανατολίζονται για άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, και ιδιαίτερα στην Αμερική, το ευρύτερο επενδυτικό κοινό δεν είχε αρκετή ενημέρωση για τον ρόλο και σημασία της ναυτιλίας παρά το γεγονός ότι πάνω από 80% του παγκοσμίου εμπορίου μεταφέρεται με πλοία.

Έτσι, οι δράσεις μας εστιάστηκαν από τη μια πλευρά στο να συμπαρασταθούμε στις ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με την πορεία τους στις κεφαλαιαγορές, και αφ’ ετέρου να ενημερώσουμε ένα ευρύτερο κοινό για την ναυτιλία μέσω συνεδρίων.

Σήμερα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που συνεργαζόμαστε με ηγετικές ναυτιλιακές εταιρείες, και παράλληλα ότι το όνομα της Capital Link είναι γνωστό και με ιδιαίτερη εκτίμηση και αποδοχή σε παγκόσμιο επίπεδο, μια και δραστηριοποιούμαστε σε 10 μεγάλα διεθνή ναυτιλιακά κέντρα.

Είμαι επίσης ιδιαίτερα περήφανος, για το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική εταιρεία του χώρου μας με Ελληνικές ρίζες που προβάλλει την Ελληνική ναυτιλία και τον κλάδο εν γένει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πορεία του Νίκου Μπορνόζη

Ξεκινώντας το 1994, ο Νίκος Μπορνόζης διοργάνωσε το πρώτο roadshow για το Χρηματιστήριο Αθηνών στις Ηνωμένες Πολιτείες (με τον τότε Πρόεδρο Νικήτα Νιάρχο) και προώθησε συστηματικά το Ελληνικό Χρηματιστήριο στους Αμερικανούς επενδυτές μέσω των εταιρειών που ίδρυσε, της εταιρείας επενδυτικών σχέσεων Capital Link και της χρηματιστηριακής εταιρείας Alexander Capital.

Συνέβαλε καθοριστικά στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Χρηματιστηρίων Νέας Υόρκης και Αθηνών τον Νοέμβριο του 2002.

"Capital Link Invest in Greece Forum" στη Νέα Υόρκη

Αντιλαμβανόμενος την ανάγκη δημιουργίας μιας πλατφόρμας που θα αναδείκνυε συστηματικά το προφίλ της Ελλάδος ως επενδυτικού προορισμού στους Αμερικάνους επενδυτές, ο Νίκος και η αδερφή του Όλγα εγκαινίασαν το 1997 το "Capital Link Invest in Greece Forum", που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Νέα Υόρκη, και θα συμπληρώσει φέτος την 25η επέτειό του.

Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο Κορυφής για την Ελλάδα στην Νέα Υόρκη. Είναι το μακροβιότερο και πιο αναγνωρίσιμο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα που πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και πρόσφατα και με το Χρηματιστήριο Αθηνών, και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες. Συγκεντρώνει την ελίτ των σημαντικότερων οικονομικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών παραγόντων της αγοράς από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και εκπροσώπους μεγάλων ελληνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Υψηλόβαθμα στελέχη της εκάστοτε κυβέρνησης από την Ελλάδα και την Αμερική παρουσιάζουν στους Αμερικάνους επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική οικονομία, καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από την οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των στενότερων δεσμών μεταξύ των αμερικανικών και ελληνικών επιχειρηματικών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE, διοργανώνεται στο NYSE ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην Ελλάδα, με τίτλο "GREEK AMERICAN ISSUER DAY", κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτυπούν το Opening ή Closing Bell – Καμπανάκι της έναρξης ή του κλεισίματος των εργασιών. H Ελληνική σημαία υψώνεται στη Wall Street εκείνη την ημέρα. Είναι μία εξαιρετικά προβεβλημένη εκδήλωση από τα ΜΜΕ, που παρακολουθείται από χιλιάδες τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο.

"Annual Capital Link Sustainability Forum" στην Αθήνα

Το "Annual Capital Link Sustainability Forum" πραγματοποιείται επί 13 συναπτά έτη, εστιάζοντας στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Βιωσιμότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό λαμβάνοντάς υπόψη τις νέες τάσεις αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις για τη Βιωσιμότητα, Χρηματοδότηση και Επενδύσεις. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύει την δραστική μεταστροφή και προσήλωση που επιδεικνύει η ελληνική επιχειρηματικότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις εναλλακτικές μορφές δράσης σε όλα τα στάδια παραγωγής που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, τη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση και την ανθρωπιστική ευαισθησία.

Το Συνέδριο διοργανώνεται ετησίως με την συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα καθώς και διακεκριμένων Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών και Ελλήνων της διασποράς.

Ελληνική και Παγκόσμια Ναυτιλία

Η Capital Link συνεργαζεται με πολλές ναυτιλιακές εταιρίες, Ελληνικών και διεθνών συμφερόντων, εισηγμένες στα Αμερικανικά (NYSE & NASDAQ) και Ευρωπαϊκά (Oslo, Euronext, London, Milan) Χρηματιστήρια, υποστηρίζοντας την προσέγγιση και επικοινωνία τους με παρόχους κεφαλαίων, τους επενδυτικούς και οικονομικούς κύκλους, αλλά παράλληλα και με τον κλάδο διεθνώς.

Παράλληλα, η Capital Link πραγματοποιεί 18 ναυτιλιακά Συνέδρια σε ετήσια βάση σε 10 χώρες, στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: Αθήνα, Αμβούργο, Λονδίνο, Λεμεσό, Όσλο, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη, Σαγκάη, Τόκιο, Χονγκ Κονγκ συμμετέχοντας ενεργά στις μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις του κλάδου.

Τα Συνέδρια της Capital Link αναδεικνύουν το προφίλ της Ελληνικής Ναυτιλίας σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο επενδυτικό, χρηματοοικονομικό και ναυτιλιακό κοινό. Το αναγνωρίζουν και τιμούν με τη συμμετοχή τους οι επικεφαλής διεθνών θεσμικών οργάνων και ενώσεων της ναυτιλιακής κοινότητας καθώς και οι ηγέτες και σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες της διεθνούς και ελληνικής ναυτιλίας.

Capital Link Leadership Awards

Στα πλαίσια των Συνεδρίων της Capital Link στην Αθήνα και την Νέα Υόρκη, απονέμονται σε ετήσια βάση τα "Capital Link Leadership Awards”, αναγνωρίζοντας την σημαντική συμβολή μίας ή και περισσοτέρων διακεκριμένων προσωπικοτήτων / εταιρειών / οργανισμών, για την εξαιρετική κοινωνική προσφορά τους και για τη συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος, της επιχειρηματικότητας και της ναυτιλίας, ανάλογα με την περίσταση.

Online Presence

H Capital Link έχει δημιουργήσει έναν από τους πλέον έγκυρους και αναγνωρίσιμους διαδικτυακούς κόμβους που σε συνεχή βάση προσφέρουν εκτεταμένη πρωτογενή ενημέρωση με συνέδρια, podcasts, webinars, συνεντεύξεις για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της κύριας δραστηριότητας της, όπως οι επενδύσεις στην Ελλάδα και η ναυτιλία.

Η Capital Link υπήρξε η πρώτη εταιρία του κλάδου που στράφηκε μαζικά στην διαδικτυακή παρουσία με την αρχή της πανδημίας, όταν η online επικοινωνία ήταν και η μοναδική δυνατότητα επαφής.

Η ταυτότητα της Capital Link

Η Capital Link με έδρα τη Νέα Υόρκη δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 18 Συνεδρίων, webinars, και podcasts τα οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, σε 10 χώρες στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και Χόνγκ Κόνγκ και όλα φημίζονται διότι παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange. Με έδρα τη Νέα Υόρκη η Capital Link έχει γραφεία στην Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο και το Όσλο.